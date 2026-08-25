„Spuneți-le că sunt în viață!” Aliații de nădejde ai lui Celine Dion în lupta de 17 ani cu boala

Celine Dion a revenit spectaculos pe scenă, după una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Cum s-a pregătit pentru marele moment?

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La trei ani de la anularea turneului mondial și după 17 ani de luptă cu simptomele sindromului persoanei rigide, marea cântăreață spune că cel mai mare sprijin al ei au fost fanii, cei cărora simte că le datorează totul. Însă lista aliaților ei este mai lungă de-atât!

Într-un interviu emoționant pentru „Harper’s Bazaar”, cântăreața a mărturisit că, în anii în care a stat departe de lumina reflectoarelor, s-a izolat de public de teamă că oamenii ar începe s-o judece, să creadă că ea ducea o viață normală, în timp ce continua să anuleze concerte. Astăzi, mesajul ei este simplu și profund: „Spuneți-le că sunt în viață!”

Cum s-a pregătit pentru marea revenire

Celine Dion urcă din nou pe scenă în această toamnă, la Paris, unde spectacolele ei au fost extinse datorită cererii uriașe de bilete. Pentru a face față concertelor solicitante, vedeta urmează un program strict de recuperare: trei ședințe de Pilates de câte 90 de minute pe săptămână și două cursuri de balet, alături de exerciții zilnice pentru mobilitate și forță.

În tot acest timp, vedeta evită să rostească până și termenul „boală”, preferând să vorbească despre o afecțiune progresivă pe care învață să o gestioneze zi de zi.

Lecția pe care a primit-o de la natură

În perioada de izolare, Celine a găsit alinare în natură. Ea povestește că privea copacii desfrunziți din timpul toamnei ca pe o imagine a propriei suferințe și își imagina că le spune: „Îmi pare rău, nu mai am mere să vă ofer.”

Răspunsul pe care și l-a imaginat a schimbat însă totul: „Noi n-am venit pentru mere. Am venit pentru copac.” Pentru artistă, această revelație a însemnat că oamenii o iubesc pentru ceea ce este, nu doar pentru ceea ce poate oferi pe scenă.

„Le datorez măcar adevărul”

„Ei au cumpărat biletele”, spune Dion într-un suflet, referindu-se la fanii ei care au susținut-o și au îndrăgit-o chiar dacă ea nu mai avea ce să le mai ofere. „Ei mi-au cumpărat albumele. Ei mi-au oferit această viață. Cel puțin pot să le spun că sunt în viață”, a declarat artista.

Revenirea lui Celine Dion pe scenă reprezintă povestea impresionantă a unei femei care a refuzat să renunțe și care transformă fiecare apariție într-o victorie asupra bolii.

Vedeta a recunoscut, la un moment dat, că simptomele bolii ei incurabile au început să apară acum 17 ani, însă, în toiul problemelor medicale cu care se confrunta soțul ei bolnav de cancer, n-a îndrăznit să atragă atenția asupra ei. Ulterior, a ajuns la medic și, după numeroase investigații, a primit diagnosticul de sindromul persoanei rigide, o boală care „paralizează” musculatura la cel mai mic „trigger” și face viața pacientului cumplit de dificilă.

foto - Profimedia