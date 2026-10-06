Ce a făcut magicianul Robert Tudor cu banii de la „Power Couple”: „Am vrut ca oamenii s-o descopere și pe soția mea”

Magicianul Robert Tudor și soția sa, Elena, au câștigat sezonul 2 al emisiunii „Power Couple România”, difuzată de Antena 1. Marea finală a fost difuzată pe 5 martie 2025, iar filmările s-au desfășurat în insula Gozo din Malta.

Magicianul Robert Tudor și soția sa, Elena, au plecat acasă cu trofeul show-lui „Power Couple” și cu un premiu consistent în valoare de 46.182 de euro, bani pe care au declarat la acea vreme că îi vor investi în educația celor doi copii ai lor.

În etapa finală a competiției, Robert și Elena Tudor s-au luptat pentru marele premiu alături de alte două cupluri finaliste formate din: Vlad și Anca Munteanu, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu.

Foto: click.ro

Click!: Robert, te așteptai să câștigați la „Power Couple”? Ați avut o ediție foarte competitivă…

Robert Tudor: Da, am câștigat, anul trecut, sezonul doi împreună cu soția mea. Nu ne-am așteptat. Au fost concurenți de temut, precum Andrei Stoica. Dar, eu m-am înțeles bine cu soția și acolo a fost despre cum să treci peste anumite probe, cum să treci peste dificultăți împreună. Ori, noi asta facem și în viață! Sunt aceleași strategii ca în viața reală! Pentru că sunt o mulțime de oameni pe care îi întâlnești în viață și pe unii trebuie să-i păstrezi, iar pe alții trebuie să-i dai la o parte.

Elena și Robert Tudor au doi copii Foto: Facebook

„Cel mai greu a fost să stăm departe de copii aproape două luni”

Click!: Ce a fost cel mai greu acolo?

Robert Tudor: Cel mai greu a fost să stăm departe de copii timp de o lună jumătate, aproape două. E greu să stai fără copii, fără telefon, ei au rămas cu bunicii și cu un asistent de-al meu care mă ajută foarte mult. Dar, a fost frumos și a meritat!

Click!: Ce ați făcut cu banii câștigați? I-ați cheltuit deja?

Robert Tudor: Noi aveam deja bani, îi aveam dinainte, nu ne-am dus acolo neapărat pentru bani. Cred că atunci când pornești într-o competiție nu sunt chiar atât de importanți banii. Nu pleci neapărat ca să câștigi, cu gândul „bă vreau neapărat să iau banii, îmi trebuie că am datorii la bancă”.

Noi am mers acolo pentru expunere, pentru socializare. Și chiar această emisiune ne-a legat mai bine ca relație de cuplu.

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Robert Tudor: Da, în sezonul unu s-a produs ruptura. Pe noi această experiență, ne-a sudat, ne-a făcut să conștientizăm cât de importanți suntem noi ca oameni, unul lângă altul, ne-a făcut să ne înțelegem mai bine, să ne respectăm. Acum pentru cât timp nu știu, dar uite că mergem înainte.

Eu unul am vrut ca oamenii să mă descopere pe mine și mai ales pe soția mea, să descopere altă latură a mea, oamenii mă știau doar ca pe ăla care se prostește la TV, dar eu nu mă prostesc la emisiuni, eu fac o chestie gândită cu mult timp înainte. Ori emisiunea asta deja a fost altceva!

Click!: Ce urmează pentru tine pe plan profesional?

Robert Tudor: Eu îmi doresc să am o emisiune la televizor despre magie, cu familii invitate în platoul magic și cu vizite la ei acasă.

Click! : Mai prinde magia în ziua de azi?

Robert Tudor: A fost o perioadă în care erau foarte mulți magicieni, se uita lumea, adică oamenii erau fascinați. Dar, la fel ca toate lucrurile care apar pe pământul ăsta și magicienii sunt la fel ca ciupercile, unele rămân! Dacă ești ciupercă de copac rămân, acelea perene dispar după secetă, așa că trebuie să rămâi în picioare.

Eu, de exemplu, am cam 4-5 evenimente pe săptămână. Și chiar și în pandemie a fost bine, pentru că sunt foarte cunoscut pe rețele de socializare unde am peste 5 milioane de urmăritori, și am putut să fac content creator pentru companii. Prin urmare, a fost bine și în pandemie, pentru că mi se pare că de fiecare dată trebuie să te adaptezi.

Click!: Când ai început să-ți dai seama că ai abilități de magician?

Robert Tudor: Când eram mic nu făceam trucuri de magie că mă bătea mama! Glumesc, nici nu visam! Dar mă lăsau să fac ce vreau eu. Dacă eu credeam în ceva, mă lăsau să fac.

Așa cum vreau și eu acum pentru copiii mei să îi las să facă ce vor ei. Nu le arăt trucuri noi de magie decât dacă cer ei. De exemplu astăzi, a venit copilul la mine și mi-a zis: „tati, vreau să învăț și eu un număr de magie că mă întreabă toți copiii cum se face”. L-am învățat și el a rămas acum acasă să repete numerele de magie.