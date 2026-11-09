Thomas Markle, acuzații șocante din partea fostei soții. Ce i-ar fi spus despre minorele din Thailanda

Noi acuzații grave au fost aduse la adresa lui Thomas Markle Sr., tatăl Ducesei de Sussex. Potrivit unor declarații făcute de fosta sa soție, Roslyn Loveless, acesta ar fi susținut în trecut că exploatarea sexuală a minorelor în anumite țări asiatice era justificată de situația financiară a familiilor acestora.

Thomas Markle invocă motive financiare pentru exploatarea minorilor Foto: social media

Motivul financiar din spatele abuzurilor

Roslyn Loveless, care a fost căsătorită cu Thomas Markle între 1964 și 1975 și care a decedat în 2024, s-a aflat în spatele unei scrisori trimise în 2019 echipei de protecție regală a Poliției Metropolitane din Londra. Documentul conținea o serie de acuzații referitoare la presupuse fapte de abuz asupra copiilor, potrivit Daily Mail.

Potrivit relatărilor publicate de presa britanică, femeia a susținut că, într-o conversație telefonică purtată după divorț, fostul ei soț i-ar fi spus că intenționează să călătorească în Thailanda pentru a întâlni fete foarte tinere.

Întrebat de aceasta despre vârsta lor, Markle ar fi răspuns că este vorba despre minore și ar fi încercat să justifice situația prin faptul că respectivele practici ar fi legale în anumite zone și ar reprezenta o sursă de venit pentru familiile implicate.

Există suspiciuni mai vechi

Roslyn Loveless a mai afirmat că bănuia că fostul ei soț ar fi fost implicat și într-un alt caz petrecut în Statele Unite, după ce o tânără i-ar fi relatat că acesta i-ar fi făcut fotografii nud. Aceste afirmații au fost publicate de presa britanică abia recent, deși interviul datează din 2018.

Thomas Markle neagă toate acuzațiile formulate împotriva sa. Cu toate acestea, cazul a căpătat o amploare internațională după ce autoritățile americane au anunțat că îl investighează pentru presupuse infracțiuni legate de materiale care implică minori. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, anchete sunt desfășurate și de autorități din Filipine și Mexic.

În același timp, surse citate de presa britanică susțin că Meghan Markle ar fi dispusă să coopereze cu autoritățile federale americane în cadrul investigațiilor care îl vizează pe tatăl său. Până în prezent, acuzațiile nu au fost dovedite în instanță, iar anchetele sunt în desfășurare.

Ce au descoperit agenții FBI

Într-o percheziție efectuată asupra a două depozite din zona Los Angeles, aflate pe numele lui Thomas Markle, FBI a descoperit mai multe materiale foto și video, pe care le-a și confiscat. În mai multe imagini apare un copil aflat înainte de pubertate, iar în unele dintre ele Markle este surprins în timp ce atinge o minoră.

Dacă se dovedește că fetele aveau sub 12 ani experții declară pentru Daily Mail că Markle ar putea risca până la 20 de ani, probabil tot restul vieții, în închisoare. Orice posibile pedepse ar putea fi semnificativ mai lungi dacă Markle ar fi acuzat și condamnat pentru deținerea de materiale similare cu abuzuri sexuale asupra copiilor în Mexic sau Filipine, unde se presupune că ar fi păstrat alte materiale cu pornografie infantilă.

Arestarea de vineri a avut loc la doar câteva zile după ce publicația citată a alertat poliția federală cu privire la o colecție de materiale pornografice infantile găsită într-un depozit pe care Markle îl închiriase lângă fosta sa casă din Rosarito, Mexic.