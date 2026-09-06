Cum arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Verdictul stiliștilor: „Nu este ceva dizgrațios!”

Solista „Epocii de Aur” Silvia Dumitrescu se pozează la malul mării aproape în fiecare sezon estival. Și acum, la vârsta de 66 de ani, arată impecabil în costum de baie. Acesta este, de fapt, și verdictul stilistului Florin Burescu despre spectaculoasa ei apariție pe plajă. Vedeta reușește cu brio să țină timpul în loc cu o dietă de la care nu se abate. Și, ca o punte peste timp, vă prezentăm și colecția ei de fotografii, din albumul cu amintiri.

1/7 Silvia Dumitrescu a fost una dintre cele mai sexy artiste din Epoca de Aur. Are și o voce de invidiat Foto: foto: arhiva personala

Florin Burescu: „Apreciez că a ales să poarte un costum de baie întreg!”

Așa arată Silvia Dumitrescu, în costum de baie, la 66 de ani! Foto: arhiva

Silvia Dumitrescu și-a uimit fanii, pe conturile sociale, cu recenta fotografie, de pe plajă, în care apare în costum de baie. Nici că îi dai vârsta din buletin, 66 de ani! Și stilistul Florin Burescu o laudă pentru apariția aproape impecabilă, de la malul mării, ea alegându-și perfect modelul costumului de baie și care îi acoperă unele imperfecțiuni:

„Apreciez foarte mult la Silvia Dumitrescu faptul că a ales să poarte la malul mării un costum de baie întreg, negru, este un model foarte decent, îi acoperă zona feselor, acoperă și bustul, deci nu este ceva dizgrațios. Faptul că este pe plajă poate sta așa, numai în costum de baie, însă, în momentul în care pleacă spre hotel, trebuie să-și acopere zona picioarelor cu un pareo, o eșarfă sau cu un batic mai mare.

„Nu îi recomand accesoriile la plajă”

Văd că poartă și ochelari de soare, nu este cel mai mai fericit model, însă sunt ok. Neavând părul aranjat a ales o șapcă și bine a făcut. Nu îi recomand accesoriile pe plajă, ceasuri, brățări. Acum 40 de ani își permitea să poarte un costum de baie mai decoltat, văd că preferă modelul întreg, care acoperă abdomenul. Într-adevăr, aceste costume de baie îi conferă lungime, din punct de vedere vizual, ea nefiind foarte înaltă!”, ne-a declarat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Ce dietă ține, ca să se mențină în formă: „Am renunțat la dulciuri”

Silvia Dumitrescu are și o dietă, de la care nu se abate. A dezvăluit ce produse alimentare evită să pună în farfurie, pentru a mai scăpa de câteva kilograme, dar și pentru a-și păstra sănătatea:

„Am avut tăria să țin un regim mai sever pentru că eu niciodată nu am reușit să fac lucrul acesta. Mie îmi place foarte mult mișcarea și atunci, de fiecare dată când îmi puneam în gând să mai dau jos niște kilograme, mergeam la sală, trăgeam din greu, jucam tenis. Îmi place în general sportul în aer liber. Am ales să țin un regim mai strict și, de fapt, m-a învățat cineva să mănânc la ore fixe.

„Nu am obsesia cu cântăritul”

Nu depășesc ora 19.00, mănânc mai puțin și am renunțat la dulciuri. Trebuie să recunosc că am avut și colesterolul puțin mare și atunci a trebuit să mănânc foarte sănătos. La un asemenea regim nu ai voie prăjeli, nu ai voie dulciuri.

Eu eram o mare pasionată de dulciuri, de ciocolată, de tortulețe, de prăjiturele. Am slăbit cam 13-14 kilograme, nu am obsesia asta cu cântăritul, dar văd după haine că încep să cadă de pe tine și trebuie să îți cumperi altele”, menționa ea, într-un interviu pentru „Vorbește lumea” (PRO TV).