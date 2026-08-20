 Fanii regretatei Hayden Panettiere cer boicotarea unui brand celebru după moartea actriței. Ce a declanșat furia
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VideoFanii regretatei Hayden Panettiere cer boicotarea unui brand celebru după moartea actriței. Ce a declanșat furia

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În lunile dinaintea morții sale, Panettiere a vorbit despre faptul că brandul de skincare i-a încheiat contractul după 10 ani, ca urmare a comentariilor despre sănătatea mintală făcute în direct la TV.

Neutrogena a fost boicotat/sursă foto: social media
Neutrogena a fost boicotat/sursă foto: social media

Motivul pentru care fanii s-au întors împotriva brand-ului

Vedeta serialului „Heroes”, care a fost imaginea popularului brand de produse pentru îngrijirea pielii timp de aproximativ 10 ani, a declarat în memoriile sale din 2026, intitulate „This Is Me: A Reckoning”, că Neutrogena a rupt legăturile cu ea după ce a vorbit public despre tratamentul pentru sănătate mintală pe care l-a urmat pentru depresia postpartum, în urma nașterii fiicei sale, Kaya, în 2014.

Panettiere a susținut că contractul ei cu compania a fost reziliat pentru că a dezvăluit diagnosticul de depresie postpartum în cadrul emisiunii „Live! with Kelly and Michael” în 2015, explicând în memoriile sale: „Neutrogena mi-a reziliat contractul de lungă durată, iar aceasta a fost încă o lovitură într-un an care nu mi-a adus aproape nimic altceva”.

Odată cu lansarea cărții de memorii în luna mai, comentariile au stârnit critici online la adresa Neutrogena, însă marca se confruntă acum cu o nouă val de reacții negative după ce Panettiere a decedat duminică în Greenville, Carolina de Sud.

La momentul lansării memoriilor sale, vedeta din Nashville a vorbit mai pe larg despre despărțirea de Neutrogena, declarând în luna mai, în cadrul podcastului lui Jay Shetty, că a fost surprinsă când reprezentantul ei i-a spus că remarca sa referitoare la depresia postpartum (PPD) a încălcat clauza de moralitate din contractul ei.

O postare de pe Reddit, care a strâns peste 5.000 de voturi pozitive, a propus un boicot împotriva companiei în memoria lui Panettiere. Comentariile au reflectat această atitudine, utilizatorii promițând că nu vor mai cumpăra niciodată produse de la această companie, potrivit The Independent.

Popularitatea Neutrogenei scade drastic

Conturile oficiale ale companiei de pe rețelele sociale au fost, de asemenea, afectate, postările recente fiind inundate de sute de comentarii care condamnă marca în numele lui Panettiere. Carole Radziwill, membră a distribuției emisiunii „Real Housewives of New York City”, a comentat la ultima postare a Neutrogena: „Meritați ura asta. #hayden”.

Aceste apeluri la boicot au afectat cotațiile bursiere ale mărcii. Ziarul „New York Post” a relatat marți că prețul acțiunilor Kenvue Inc. - compania-mamă a Neutrogena, care deține și mărcile Tylenol, Band-Aid și Aveeno - a scăzut luni cu peste două procente din această cauză. Până miercuri dimineață, acțiunile păreau să-și fi început redresarea.

„Neutrogena a reprezentat o parte foarte importantă din viața mea”, și-a amintit Hayden Panettiere. „Aveam clauzele de moralitate, care acopereau absolut totul. Și dintre toate motivele pentru care m-ar fi putut concedia, acesta era ultimul lucru pentru care m-aș fi gândit vreodată că m-ar concedia”.

Ea a spus că a vorbit despre sănătatea mintală în direct la televizor pentru că a ales să fie sinceră cu publicul și fanii ei. „Nici măcar o secundă nu m-am gândit sau mi-a păsat că cineva ar putea reacționa negativ la asta. Era adevărul meu. Lucrasem cu acești oameni timp de 10 ani și îmi amintesc că nu am auzit niciun cuvânt de la nimeni... Îmi amintesc că asta mi-a frânt inima”.

Hayden Panettiere a murit la doar 36 de ani

  Actrița americană Hayden Panettiere, devenită celebră la nivel mondial datorită rolului Claire Bennet din serialul de succes „Heroes”, s-a stins din viață la doar 36 de ani, cu doar câteva zile înainte de a împlini 37 de ani.   

Potrivit informațiilor transmise de publicația TMZ, serviciile de urgență au fost alertate duminică, la ora locală 13:51, printr-un apel la 911 care anunța o persoană aflată în stop cardiac în locuința din Carolina de Sud.

Anchetatorii au precizat că pe trupul actriței nu existau urme de violență, moartea nefiind considerată suspectă, urmând ca autopsia medico-legală să stabilească exact cauza decesului.

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