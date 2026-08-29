 Cine sunt Vasile și Cosmin, românii morți în incendiul devastator din Elveția: „A fost o mare catastrofă!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cine sunt Vasile și Cosmin, românii morți în incendiul devastator din Elveția: „A fost o mare catastrofă!”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Doi români și-au pierdut viața în urma incendiului tragic care a avut loc în localitatea elvețiană Thusis, în noaptea dintre 20 și 21 august. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că va oferi sprijin familiilor celor doi, iar o persoană deja a fost reținută și acuzată de omor din culpă.

Incendiul a avut loc în Thusis
Incendiul a avut loc în Thusis Foto: Wikipedia

Patru oameni au murit în urma incendiului din localitatea elvețiană Thusis, iar două dintre victime erau din țara noastră. Potrivit Presa Satu Mare, ambele victime erau originare din acest județ și este vorba despre Vasile (44 de ani), un bărbat din Valea Seacă și tatăl unei fetițe, în timp ce a doua victimă este Cosmin (35 de ani), din Bătarci.

Cei doi bărbați locuiau în clădirea care a ars, iar alături de ei au mai pierdut viața un cetățean bulgar și Ana (32 de ani), originară din Portugalia. Imobilul avea la parter un restaurant, în timp ce în restul clădirii se aflau apartamente de locuit.

Cine sunt cei doi români care au murit în Elveția

Flăcările ar fi izbucnit în toiul nopții undeva la etajul doi și s-au răspândit rapid în restul clădirii până la sosirea pompierilor.

Aproape 100 de pompieri au fost detaşaţi şi au ajuns rapid la faţa locului. Paisprezece persoane au reuşit să iasă din casă şi să se pună la adăpost de flăcări. Au primit îngrijiri medicale din partea paramedicilor şi a echipajului ambulanţei aeriene”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Poliţiei, Anita Senti, potrivit observatornews.ro.

O persoană a fost reținută de procurori

Clădirea a fost complet distrusă de flăcări, iar cauzele incendiului nu sunt cunoscute până la acest moment. Procurorii elvețieni au anunțat că o persoană a fost reținută și acuzată de omor din culpă și vătămare corporală din culpă.

Pentru Thusis a fost o mare catastrofă! Când amploarea dezastrului a fost vizibilă a decis să anulăm marele festival al satului. Gândurile noastre sunt alături de cei decedaţi şi cei afectaţi”, a declarat și primarul din Thusis, Remi Crameri.

Ghid de cumpărături

andreea raicu instagram jpg
Andreea Raicu, mesaj dur despre țara noastră: „Pentru prima dată, nu mai cred că România se va schimba” Vedete românești
banner laura cosoi png
Laura Cosoi, apariție spectaculoasă la botezul celei de-a cincea fiice! Cum s-a îmbrăcat vedeta în ziua cea mare Vedete românești
image
„Am plătit pentru o mașină care nu mai exista”. Coșmarul unui român după ce autoturismul hibrid i-a luat foc în mers adevarul.ro
image
Comunismul în miniatură din „Operațiunea Monstrul“. Cum a trecut comedia cu Toma Caragiu de cenzura lui Ceaușescu adevarul.ro

Parteneri

image
Craiova – Getafe, primul meci din Conference League! UEFA a anunţat programul complet al jocurilor Universităţii Craiova în 2026 www.fanatik.ro
image
Scuza unui turist salvat de la înec, în Eforie Nord: "M-a luat valul" observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Cercetătorii din Botoșani vor să creeze o rasă de supercapre, după ce au patentat un „model” unic de oaie. Ce „superputeri” ar avea caprele modificate genetic www.gandul.ro
image
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Satul ras de pe harta României unde s-a născut Gigi Becali. Drama puțin știută a patronului FCSB: „M-a născut mama pe câmp” as.ro
image
De ce sunt atât de scumpe restaurantele din zonele turistice din România. Explicația care a aprins dezbaterea online: „Mai ieftin mănânci în Italia” playtech.ro
image
Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video www.fanatik.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
hotel miami marriot jpg
Experiența de coșmar a unui cuplu într-un hotel de cinci stele: „Eu și soția mea ajunseserăm să ne șoptim unul altuia” Internațional
Sarcofag egiptean (foto: Pixabay)
Descoperire arheologică spectaculoasă în Egipt. Ce au găsit specialiștii într-un mormânt vechi de 4.000 de ani Internațional
Varstnici Foto Freepik com jpg
Tot mai mulți oameni aleg să nu-și încaseze pensia. Ce se întâmplă într-o țară din Europa Fapt divers
viespi istock jpg
Un truc simplu și ieftin poate ține viespile la distanță. Ce obiecte trebuie să folosești pentru a scăpa de problemă Fapt divers
ferrari jpg
ANAF scoate la licitație un Ferrari Portofino din 2020. Care este prețul de pornire Fapt divers
diocletian istock jpg
A renunțat la tron pentru a cultiva varză. Povestea neobișnuită a împăratului roman Dioclețian Fapt divers
Economii Foto Freepik com jpg
Ce fac românii pentru a economisi: „Acum vreo 25 de ani am învățat un lucru de la un prieten” Fapt divers
istock masini parcate parcare jpg
Ce trebuie să știe românii care cumpără mașini second-hand. Contractul de vânzare-cumpărare auto a fost modificat Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net