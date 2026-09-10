Munții din China, invadați de panouri solare!

Panourile solare au început să schimbe radical peisajul din mai multe regiuni muntoase ale Chinei. Imaginile surprinse de sus arată întinderi uriașe de panouri fotovoltaice instalate printre munții stâncoși, transformând versanții accidentați într-un mozaic de culoare închisă.

Un astfel de peisaj poate fi văzut în districtul Dahua, din regiunea autonomă Guangxi Zhuang, unde suprafețe întinse de panouri solare au fost instalate pe versanții munților. Privite de sus, panourile formează suprafețe compacte care contrastează puternic cu relieful și vegetația din jur. China mizează tot mai mult pe dezvoltarea energiei regenerabile, iar energia solară este extinsă inclusiv în zonele montane.

Panouri fotovoltaice instalate printre versanții din districtul Dahua Foto: Profimedia

Electricitate produsă în zone izolate

Relieful dificil și terenurile greu de cultivat pot fi potrivite pentru instalarea centralelor fotovoltaice, în special în regiunile care beneficiază de multe ore de soare. Un exemplu se află în comitatul Qinglong, din provincia Guizhou, unde munții ocupă peste 70% din teritoriu. Acolo, autoritățile au transformat terenuri agricole cu productivitate redusă și zone necultivate în spații pentru proiecte de energie solară.

Terenurile greu de cultivat sunt folosite pentru producerea energiei Foto: Profimedia

Două centrale fotovoltaice, Bihen, cu o capacitate de 160 de megawați, și Guangzhao, de 200 de megawați, au ajuns la o capacitate totală de 360 de megawați. Producția anuală estimată depășește 380 de milioane de kilowați-oră. În unele zone, panourile sunt folosite simultan cu activități agricole.

Sub instalațiile fotovoltaice sunt cultivate plante, astfel încât același teren să fie utilizat atât pentru producerea de energie, cât și pentru agricultură. În Qinglong, un proiect de acest tip a inclus aproximativ 200 de hectare de teren cu productivitate redusă. Extinderea energiei solare vine însă și cu provocări. Rețelele electrice tradiționale trebuie adaptate la producția variabilă a centralelor fotovoltaice, care poate fi foarte mare în perioadele însorite și redusă în zilele cu vreme nefavorabilă.

În zonele rurale, dezvoltarea rapidă a panourilor poate pune presiune pe infrastructura existentă, motiv pentru care sunt testate sisteme de stocare și microrețele locale.