 Munții din China, invadați de panouri solare!
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Munții din China, invadați de panouri solare!

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Panourile solare au început să schimbe radical peisajul din mai multe regiuni muntoase ale Chinei. Imaginile surprinse de sus arată întinderi uriașe de panouri fotovoltaice instalate printre munții stâncoși, transformând versanții accidentați într-un mozaic de culoare închisă.

Un astfel de peisaj poate fi văzut în districtul Dahua, din regiunea autonomă Guangxi Zhuang, unde suprafețe întinse de panouri solare au fost instalate pe versanții munților. Privite de sus, panourile formează suprafețe compacte care contrastează puternic cu relieful și vegetația din jur. China mizează tot mai mult pe dezvoltarea energiei regenerabile, iar energia solară este extinsă inclusiv în zonele montane.

Panouri fotovoltaice instalate printre versanții din districtul Dahua
Panouri fotovoltaice instalate printre versanții din districtul Dahua Foto: Profimedia

Electricitate produsă în zone izolate

Relieful dificil și terenurile greu de cultivat pot fi potrivite pentru instalarea centralelor fotovoltaice, în special în regiunile care beneficiază de multe ore de soare. Un exemplu se află în comitatul Qinglong, din provincia Guizhou, unde munții ocupă peste 70% din teritoriu. Acolo, autoritățile au transformat terenuri agricole cu productivitate redusă și zone necultivate în spații pentru proiecte de energie solară.

Terenurile greu de cultivat sunt folosite pentru producerea energiei
Terenurile greu de cultivat sunt folosite pentru producerea energiei Foto: Profimedia

Două centrale fotovoltaice, Bihen, cu o capacitate de 160 de megawați, și Guangzhao, de 200 de megawați, au ajuns la o capacitate totală de 360 de megawați. Producția anuală estimată depășește 380 de milioane de kilowați-oră. În unele zone, panourile sunt folosite simultan cu activități agricole.

Sub instalațiile fotovoltaice sunt cultivate plante, astfel încât același teren să fie utilizat atât pentru producerea de energie, cât și pentru agricultură. În Qinglong, un proiect de acest tip a inclus aproximativ 200 de hectare de teren cu productivitate redusă. Extinderea energiei solare vine însă și cu provocări. Rețelele electrice tradiționale trebuie adaptate la producția variabilă a centralelor fotovoltaice, care poate fi foarte mare în perioadele însorite și redusă în zilele cu vreme nefavorabilă.

În zonele rurale, dezvoltarea rapidă a panourilor poate pune presiune pe infrastructura existentă, motiv pentru care sunt testate sisteme de stocare și microrețele locale.

Ghid de cumpărături

ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Mihai Rotaru rupe tăcerea: „Jucătorii au primit banii, conform înțelegerii!” Ce se întâmplă, de fapt, între Coelho și Felgueiras. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un student la Medicină a murit la 25 de ani în urma unui infarct. Cosmin îşi luase licenţa de doar o zi observatornews.ro
image
„Nu vă mutați aici pentru o viață mai bună ca angajat”. O româncă stabilită în Spania spune că țara „nu mai este ce a fost” www.antena3.ro
image
Social democraţii îi transmit lui Kelemen Hunor să decidă dacă vrea alegeri anticipate sau să accepte un guvern cu voturi de la S.O.S, UNIT, PACE www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Satul din România unde s-a născut Cristi Borcea. „E frumos, dă-l moartii, de asta e iubăreţ” as.ro
image
Ce înseamnă rombul alb desenat pe o bandă de circulație. Regula pe care trebuie să o știe șoferii playtech.ro
image
Marcel Pușcaș, editorial dur după ce a văzut lista de 48 jucători a lui Gică Hagi: „Niciun alt selecționer nu l-ar fi convocat” www.fanatik.ro
image
Ioana, prima reacție după ce nepotul lui Năstase A ATACAT-O dur. Nu se lasă intimidată: 'O să ies și eu și o să le arăt' www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mesajul ascuns în bijuteria Reginei Mary la funeraliile lui Harald! Broșa purtată în doliu are o istorie aparte okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
cofraj oua foto pixabay monicore jpg
De ce trebuie să depozitezi mereu ouăle în cartonul lor original. Este mult mai important decât pare Fapt divers
Autostrada A3 Zimbor-Poarta Sălajului FOTO Facebook / Asociația Pro Infrastructură
Surpriză pentru șoferii din România. Un tronson important al Autostrăzii A3 poate fi gata cu trei luni mai devreme Național
philips adobestock jpg
Motivul pentru care o companie din România a fost amendată cu un milion de euro. Un gest minor a atras atenția autorităților Național
image jpeg
Cazino Music Festival aduce muzica clasică la malul Mării Negre Actualitate
dabuleni protv png
Culturile exotice care au dat lovitura la Dăbuleni: „Avem în jur de 10 kg pe un pom” Național
Adevarul JURIDICE impreuna SIMPLIFICAT png
Parteneriat între Adevărul și JURIDICE.ro. Cititorii vor avea acces la informații juridice oferite de specialiști Actualitate
hall x1 jpeg
Caz uluitor! Un nevăzător beat și fără permis a condus 240 de kilometri pe autostradă Internațional
ganfan yingying instagram jpg
VideoO influenceriță de 24 de ani a murit după ani de mâncat extrem. Ce făcea pentru a putea continua Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net