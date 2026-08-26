Are 66 de ani și doboară recorduri pe skateboard

Vârsta e doar un număr pentru ea! Judi Oyama a stabilit un nou record mondial la 66 de ani și 25 de zile, devenind cea mai vârstnică femeie care participă la competiții de skateboarding. Performanța a fost realizată în noiembrie 2025, la Campionatele Mondiale de Skateboarding Slalom din Brazilia, unde sportiva americană și-a depășit propriul record.

Judi Oyama este cea mai vârstnică femeie care participă la competiții de skateboarding Foto: Instagram

Oyama deținea deja titlul după performanța înregistrată în 2024, când avea 64 de ani. La scurt timp după noua reușită, sportiva a anunțat că nu intenționează să se retragă și că va încerca să-și îmbunătățească din nou recordul în octombrie, la World Skate Games.

Judi Oyama practică acest sport de la 13 ani

Americanca s-a urcat pentru prima dată pe skateboard la 13 ani, iar din 1975 participă la competiții profesioniste. De-a lungul carierei, a continuat să concureze în ciuda pauzelor și a schimbărilor din lumea acestui sport. În 2018, numele său a fost inclus în Skateboarding Hall of Fame.

Oyama a vorbit și despre felul în care s-a schimbat perspectiva sa asupra competițiilor odată cu trecerea anilor. „Simt că am concurat la cel mai bun nivel al meu în fiecare an, dar știu că, pe măsură ce îmbătrânesc, nu trebuie să demonstrez nimic”, a declarat sportiva pentru Cartea Recordurilor Guinness.

Recordul stabilit în Brazilia vine după mai bine de cinci decenii de când Oyama a început să participe la competiții. Sportiva continuă să se antreneze și să participe la concursuri de slalom, disciplină în care concurenții trebuie să parcurgă un traseu printre jaloane, încercând să obțină cel mai bun timp.

În octombrie, Oyama este așteptată să concureze din nou la World Skate Games, unde va avea șansa de a-și bate propriul record pentru cea mai vârstnică femeie care participă la competiții de skateboarding. Competițiile de slalom presupun viteză, precizie și control.