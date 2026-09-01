Un băiețel de 8 ani a intrat în Cartea Recordurilor după ce a purtat 50 de pulovere simultan. Ce a făcut apoi

Skyler Rozell-Whitaker, un băieţel de 8 ani din Statele Unite, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a reuşit să poarte 50 de pulovere simultan. Încercarea a avut loc pe 1 iunie, iar misiunea sa nu s-a oprit la stabilirea recordului.

Foto: Guiness World Records

Ce urma să se întâmple cu puloverele purtate de băiețel

După eveniment, toate hainele urmau să fie donate unei campanii locale de colectare a hainelor. Ajutat de părinţi şi încurajat de colegii de clasă, Skyler a îmbrăcat rând pe rând zeci de pulovere, depăşind recordul anterior, de 46 de articole. Pe măsură ce numărul lor creştea, băiatului i-a fost tot mai cald, însă nu s-a oprit până când a ajuns la 50.

Își ajută familia la o campanie locală de colectare a hainelor

Skyler Rozell-Whitaker a stabilit un record mondial Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

„Spre final mi-a fost puţin cald, dar a fost distractiv să dansez şi să sar cu prietenii după ce am terminat”, a povestit el. Skyler îşi dorea de mult să stabilească un record mondial şi a găsit o modalitate de a combina acest vis cu pasiunea sa pentru voluntariat. El îşi ajută familia, o dată la trei luni, la o campanie locală de colectare a hainelor. Pentru provocare, familia a strâns pulovere din magazine second-hand şi a cumpărat şi articole noi. După record, toate au fost pregătite pentru donaţie.

Și un băiețel de doi ani a intrat în Cartea Recordurilor Guiness

Un băiețel din Manchester a intrat în Cartea Recordurilor Guinness datorită aptitudinilor sale impresionante la snooker. La doar doi ani și 302 zile, Jude Owens a devenit cel mai tânăr băiat care a reușit o lovitură de bancă la biliard și cel mai tânăr care a introdus două bile în buzunar printr-o singură execuție la snooker.

Performanțele care i-au adus cele două titluri au fost realizate la Manchester, în 2025, înainte ca micuțul să împlinească trei ani.

Jude a reușit mai întâi o execuție dificilă în care a introdus două bile în buzunare dintr-o singură lovitură. Câteva săptămâni mai târziu, a bifat o nouă performanță, trimițând intenționat o bilă în buzunar după un ricoșeu din mantinelă.

Pentru a ajunge la masa de joc, micuțul are nevoie de un scaun, însă acest lucru nu l-a împiedicat să demonstreze abilități care i-au impresionat pe iubitorii sporturilor cu tacul.

Tatăl său, Luke Owens, spune că Jude a fost atras de acest tip de sport de la o vârstă foarte fragedă și îl consideră un „talent înnăscut”. După ce a publicat pe internet imagini cu performanțele fiului său, filmările au atras atenția unor platforme importante de socializare.

Reprezentanții Guinness World Records au descris reușita drept una deosebită, subliniind că recordurile pot fi doborâte de persoane de toate vârstele.

Dincolo de pasiunea pentru snooker, Jude Owens este atras și de fotbal și este suporter al echipei Manchester United.