 Fructul exotic de 20 de kilograme cultivat și în România. Rezistă un an în cămară și este crocant ca morcovul
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Fructul exotic de 20 de kilograme cultivat și în România. Rezistă un an în cămară și este crocant ca morcovul

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Este un fruct exotic pe care nu mulți români îl cunosc. Are aceeași mărime ca un pepene, însă textura lui este la fel de crocantă precum un morcov. În plus, acest fruct este și surprinzător de rezistent și poate fi ținut în cămară vreme de un an de zile. Iar, acum, acest fruct exotic este cultivat și în România.

Fructul devine popular și în România
Fructul devine popular și în România Foto: IStock

Nu foarte mulți români au auzit despre acest fruct exotic, dar el este cultivat chiar și la Buzău! Este vorba despre pepenele de iarnă sau, cum mai este cunoscut, dovleacul de ceară. Experții din România studiază această cultură exotică de aproximativ opt ani, iar fermierii din țara noastră deja încep să adopte noul fruct.

Greutatea unui pepene de iarnă poate depăși pragul de 20 de kilograme, iar fructul este cultivat în serele Stațiunii de Cercetare de la Buzău. Iar fermierii deja comandă semințe pentru anul viitor.

Cum se folosește pepenele de iarnă

Nu ştim exact cum va arăta agricultura în 20 sau 30 de ani, însă ştim sigur că ar trebui să fie mai rezistentă la secetă şi la condițiile pedoclimatice imprevizibile. Tocmai de aceea, la stațiunea legumicolă testăm de acum plante, soiuri de legume care pot fi adaptate condițiilor climatice într-o continuă schimbare", a spus Bianca Kivu, cercetător Stațiunea de Cercetare Buzău, potrivit informațiilor de la observatornews.ro.

Acest fruct este comun în multe preparate din Asia, deoarece poate înlocui fără probleme castravetele sau dovleacul. În plus, pe lângă gust, acest fruct este și surprinzător de util pentru sănătate.

Cât de sănătos este fructul exotic

O problemă legată de vânzarea acestui pepene este greutatea extraordinară pe care o are. Comercianții nu cred că pepenele de iarnă va deveni foarte popular, din cauza faptului că este prea greu.

Recomandăm ca fructul să fie consumat în stare proaspătă, întrucât conținutul de vitamine este mult mai ridicat. Fructul poate fi folosit în tratarea bolilor gastrice și chiar a depresiei. Totodată, poate fi și conservat prin murare sau, de ce nu, prin congelare”, mai spune Bianca Kivu.

Pepenele de iarnă are un conținut ridicat de antioxidanți și fibre, fiind foarte util pentru sănătatea sistemului digestiv. În plus, el are și un conținut foarte scăzut de calorii, fiind ideal în diete.

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