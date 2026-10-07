 „Vreau să vorbesc cu cineva”. Ce au făcut doi polițiști după apelul unui pensionar de 84 de ani la 112
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„Vreau să vorbesc cu cineva”. Ce au făcut doi polițiști după apelul unui pensionar de 84 de ani la 112

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Un pensionar de 84 de ani din Pordenone, Italia, a apelat numărul de urgență 112, însă nu pentru că avea nevoie de ambulanță sau pentru că se afla în pericol. Bărbatul, pe nume Luigi, își dorea pur și simplu să vorbească cu cineva.

Luigi a sunat la 112
Luigi a sunat la 112 Foto: FB/Messaggero

Apelul său i-a surprins pe operatorii serviciului de urgență. Pentru bătrân, telefonul a fost o modalitate de a căuta companie într-un moment în care simțea nevoia unei conversații și a unei persoane care să îl asculte.

Doi polițiști au mers acasă la pensionar

În urma apelului, doi agenți de poliție au mers la locuința lui Luigi. În loc să trateze situația ca pe un simplu apel care nu ținea de urgențele pentru care este destinat numărul 112, polițiștii au ales să îi acorde atenție, notează Il Messaggero.

Cei doi au stat de vorbă cu pensionarul și au petrecut un timp împreună cu el. Pentru Luigi, vizita a avut o însemnătate aparte. 

La 84 de ani, bărbatul a apelat serviciul de urgență pentru o nevoie mai puțin obișnuită. Nu acuza dureri și nu se afla într-o situație periculoasă. Voia doar să audă vocea unei persoane și să aibă parte de puțină companie.

Gestul polițiștilor a transformat astfel un apel neobișnuit la 112 într-o vizită care i-a făcut bine pensionarului.

Povestea lui Luigi readuce în atenție problemele vârstnicilor

Cazul din Pordenone scoate la iveală o problemă cu care se confruntă unele persoane în vârstă: lipsa interacțiunilor și a sprijinului de zi cu zi. Pentru cei care locuiesc singuri, o conversație sau o vizită poate avea o importanță mult mai mare decât pare la prima vedere.

În același timp, pentru persoanele care au nevoie de îngrijire permanentă, găsirea unei soluții potrivite poate fi complicată. Costurile serviciilor destinate vârstnicilor pot fi ridicate, iar îngrijirea la domiciliu presupune găsirea unei persoane disponibile să ofere ajutorul necesar.

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