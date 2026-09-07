De ce este bine să flirtezi cu partenerul în fiecare zi. Greșeala care poate afecta relația

Flirtul nu este doar un joc romantic - poate avea efecte reale asupra stării emoționale și a conexiunii dintre parteneri, spun specialiștii. Atâta timp cât rămâne în limite sănătoase, flirtul consolidează relația și reduce stresul.

Flirtul n-ar trebui să se oprească într-o relație Foto: arhivă

De ce este important flirtul

Mindy DeSeta, doctor în sexologie clinică și consilier în sănătate mintală din Miami, descrie flirtul ca o interacțiune interpersonală directă, prin care o persoană transmite interes față de alta.

Potrivit ei, flirtul „se simte bine” și activează substanțe din creier asociate cu plăcerea, recompensa și legătura socială. În același timp, poate reduce nivelul cortizolului, hormonul stresului.

„Îți dă încredere în tine, este o interacțiune socială pozitivă care îți îmbunătățește stima de sine”, a continuat ea. „Ce mai aud, de asemenea, este că oamenii vor să flirteze, în general, pentru că asta îi face să se simtă atrăgători și doriți… Este un sentiment uman normal”.

DeSeta explică faptul că flirtul crește încrederea în sine, îmbunătățește stima de sine și îi face pe oameni să se simtă atrăgători și doriți - o nevoie umană firească.

Ea subliniază însă că flirtul ar trebui să rămână între parteneri sau între persoane care urmăresc o relație romantică. Pentru că el stimulează hormonii de atașament, flirtul platonic este dificil de menținut. Dacă cineva simte nevoia să flirteze în afara relației, aceasta poate fi un semnal de alarmă privind dinamica cuplului.

„În calitate de sexolog, cred cu tărie că trebuie să ieșim la întâlniri și să flirtăm cu partenerul nostru în fiecare zi. Într-o singură căsnicie, vei avea parte de multe, multe căsătorii… Vei vedea oameni ale căror relații devin monotone sau foarte goale, și atunci vei începe să cauți în afara relației modalități de a-ți satisface acele nevoi, mai ales prin flirt, pentru că este ceva foarte ușor de făcut”, a declarat DeSeta pentru FoxNews.

Când devine flirtul un semnal îngrijorător

Anna Elton, terapeut de cuplu și sexolog clinic din Massachusetts, spune că multe cupluri care se confruntă cu probleme de intimitate ajung să piardă jocul și spontaneitatea de la începutul relației.

Pe măsură ce atenția se mută spre program, facturi, sarcini și copii, gesturile afective — inclusiv flirtul - devin rare. Acest lucru poate crea spațiu pentru stres, conflicte și resentimente.

Schimbările corporale, înaintarea în vârstă și stresul pot afecta felul în care oamenii se percep pe ei înșiși, reducând dorința de a flirta.

Dacă flirtul începe să depășească limitele relației - de la barista de la cafenea la un coleg de la birou - Mindy DeSeta, expertă în relații, recomandă să te oprești „imediat” și să redirecționezi acea energie către partener.

„Fii vulnerabil și spune-i: «Îmi lipsește asta la noi. Vreau să readuc acest aspect în relația noastră»”, a spus ea. „Și nu uita să îi spui: «Asta m-ar face să mă simt atractivă și dorită de tine»”.

Crearea unui „nou limbaj al flirtului” poate ajuta cuplurile să se reconecteze și să reaprindă scânteia intimității, a spus Anna Elton. Elton a sugerat câteva gesturi mici pentru a reconstrui legătura, printre care o îmbrățișare de 20 de secunde sau un sărut de șase secunde.

Mici gesturi de îngrijire personală, precum aplicarea unei loțiuni sau respectarea unei rutine de îngrijire a tenului, pot ajuta, de asemenea, oamenii „să se simtă mai conectați cu ei înșiși”, a spus ea.

DeSeta a avertizat, totuși, că flirtul nu este întotdeauna binevenit de către partener, în funcție de moment și de starea de spirit.