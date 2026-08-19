 El se trezește cu noaptea-n cap, tu ai dormi până la prânz? Cum poate funcționa relația
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El se trezește cu noaptea-n cap, tu ai dormi până la prânz? Cum poate funcționa relația

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El sare din pat la prima oră, cu energie pentru o nouă zi, în timp ce ea ar mai sta câteva ore sub plapumă? Diferențele de ritm circadian nu trebuie să devină un motiv de ceartă într-un cuplu. Cu înțelegere, comunicare și câteva compromisuri, doi parteneri cu programe de somn diferite pot avea o relație armonioasă.

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El se trezește devreme, tu ai dormi până la prânz. Ce faceți?

Primul pas este să acceptați că nu trebuie să aveți același program pentru ca relația să funcționeze.

Dacă el se trezește la ora 6, iar tu preferi să dormi până la 8 sau 9, nu este nevoie ca unul dintre voi să-și schimbe complet rutina. Important este să vă respectați reciproc nevoile.

Tu, dacă ești persoana care se culcă mai târziu, poți evita să faci zgomot după ce partenerul a mers la culcare. La rândul lui, dacă este matinal, poate încerca să nu transforme primele ore ale dimineții într-o perioadă zgomotoasă, mai ales dacă tu încă dormi.

Cu alte cuvinte, fiecare are dreptul la propriul ritm, dar și responsabilitatea de a nu-l deranja pe celălalt.

Găsiți momente în care să vă întâlniți la mijloc

Nu este necesar ca fiecare zi să arate identic. Uneori, tu poți merge la culcare mai devreme pentru a petrece puțin timp împreună înainte de somn. Alteori, el poate rămâne treaz ceva mai mult pentru o conversație, un film sau o altă activitate în doi.

La fel de bine, din când în când, îți poți pune alarma puțin mai devreme pentru a lua micul dejun împreună sau pentru a începe ziua în doi.

Important este ca aceste ajustări să fie ocazionale și voluntare, nu o obligație permanentă. Un compromis sănătos înseamnă că ambii parteneri fac, din când în când, un efort pentru celălalt.

Puneți accentul pe timpul petrecut împreună

Atunci când programele de somn sunt diferite, cuplul poate avea impresia că pierde din timpul petrecut împreună. Situația poate deveni și mai complicată dacă ambii au un program de lucru aglomerat.

Soluția nu este neapărat să încercați să vă sincronizați orele de culcare și de trezire, ci să găsiți momente care vă aparțin.

Poate fi o plimbare după cină, o cafea băută împreună, o conversație înainte de culcare, un joc, un film sau chiar câteva minute în care fiecare lasă telefonul deoparte și este atent la celălalt.

Chiar și o pauză în timpul zilei poate conta. Un telefon scurt, un mesaj sau câteva minute de conversație pot păstra sentimentul de apropiere atunci când programele nu vă permit să petreceți multe ore împreună.

Nu transformați diferența într-un motiv de reproș

„Tu niciodată nu stai cu mine seara!” sau „Când mă trezesc, tu dormi!” pot părea reproșuri nevinovate, dar repetate pot transforma o simplă diferență de program într-o sursă de tensiune.

Este firesc ca, uneori, să îți dorești ca partenerul să aibă același ritm cu tine. Totuși, preferințele legate de somn nu sunt întotdeauna ușor de schimbat.

Unii oameni se simt natural mai energici dimineața, în timp ce alții funcționează mai bine seara. Obiceiurile pot fi ajustate într-o anumită măsură, dar nu este sănătos ca unul dintre parteneri să simtă permanent că trebuie să renunțe la propriul ritm pentru a-l mulțumi pe celălalt.

Nu trebuie să faceți totul împreună

O relație sănătoasă nu presupune ca partenerii să fie împreună în fiecare moment liber.

Dacă tu ai nevoie de încă două ore de somn dimineața, iar el vrea să se trezească devreme pentru sport, citit sau alte activități, puteți folosi timpul respectiv separat. La fel, dacă tu vrei să citești sau să urmărești un film seara, el poate merge la culcare.

Timpul petrecut separat nu înseamnă lipsă de iubire. Uneori, tocmai respectarea spațiului personal îi ajută pe parteneri să se bucure mai mult de momentele pe care le petrec împreună.

Când diferențele de somn devin o problemă

Ritmul diferit nu este, în sine, o problemă de cuplu. Situația merită însă discutată dacă unul dintre parteneri este constant privat de somn, dacă apar certuri frecvente sau dacă programul unuia îl împiedică pe celălalt să se odihnească.

În astfel de cazuri, este util să discutați concret despre nevoile fiecăruia și să căutați soluții practice: ore de liniște, spații separate pentru anumite activități, rutine diferite sau momente stabilite pentru timpul în doi.

Dacă dificultățile legate de somn persistă și afectează semnificativ starea de bine, poate fi util și sfatul unui specialist în probleme de somn sau al unui medic.

Secretul este compromisul, nu schimbarea celuilalt

Faptul că el este matinal, iar tu ești o „pasăre de noapte” nu spune nimic rău despre relația voastră. Important este să nu transformați această diferență într-o competiție despre cine are programul „corect”.

O relație funcționează mai bine atunci când fiecare își poate păstra particularitățile, în timp ce ține cont și de nevoile celuilalt. Comunicarea calmă, limitele clare, rutinele flexibile și timpul de calitate petrecut împreună pot face diferența.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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