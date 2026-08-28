 BIAS 2026, cel mai mare spectacol aviatic din România, va avea loc în acest weekend. Care este programul oficial
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BIAS 2026, cel mai mare spectacol aviatic din România, va avea loc în acest weekend. Care este programul oficial

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Bucharest International Air Show - BIAS 2026, ajuns la cea de-a 16 ediție, va avea loc în perioada 28-29 august 2026, pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și Romaero. Accesul publicului este liber, iar evenimentul este dedicat lui Traian Vuia.

Cel mai mare spectacol aviatic revine
Cel mai mare spectacol aviatic revine Foto: Facebook/Forțele Aeriene Române

Programul evenimentului

Spectacolul aviatic sărbătorește anul acesta 120 de ani de la primul zbor realizat cu un avion autopropulsat și va reuni peste 200 participanți militari și civili din România și străinătate. Printre principalele atracții se numără: evoluțiile formațiilor Frecce Tricolori și Turkish Stars, demonstrațiile cu aeronave de luptă Rafale, F/A‑18 Hornet, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado, alături de aparatele Forțelor Aeriene Române, potrivit unui comunicat oficial BIAS

„Anul Vuia 2026 oferă BIAS ocazia de a celebra viziunea, curajul și spiritul inovator al pionierului român și de a pune în legătură începuturile aviației cu performanța aeronautică de astăzi. Prin această ediție, BIAS aduce un omagiu celui care a demonstrat că visul zborului poate deveni realitate și reafirmă, în fața unei audiențe internaționale, contribuția României la istoria și dezvoltarea aviației mondiale”, potrivit unui comunicat al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), citat de Agerpres.

Vineri, 28 august, ziua zero

Vineri, 28 august, publicul va putea urmări pregătirile piloților și ale formațiilor înscrise în program. Accesul pentru vizionarea zborurilor de antrenament și pentru vizitarea zonei expoziționale va fi permis între orele 14:30 și 18:30. În această primă zi sunt programate evoluții de pregătire ale Frecce Tricolori, Turkish Stars, Rafale Solo Display, Forțele Aeriene Române și Aeroclubul României.

Vor participa și un F/A‑18 Hornet al Forțelor Aeriene și Spațiale ale Spaniei, precum și aeronave Panavia Tornado și Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane. După ora 18:30 accesul nu va mai fi permis, însă persoanele aflate deja în incintă vor putea rămâne până la ora 20:00, când se încheie programul public al zilei de antrenamente.

Sâmbătă, 29 august, ziua oficială

Ziua principală a evenimentului începe sâmbătă, la ora 08:00, odată cu deschiderea accesului publicului. Între 09:00 și 09:30 sunt programate zboruri cu aeronave ușoare și ultraușoare, prezentări ale școlilor de aviație și o demonstrație moto susținută de Doomstrike. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc între 09:45 și 10:00, iar spectacolul aerian va continua până la ora 21:00.

Forțele Aeriene Române vor deschide seria demonstrațiilor majore, cu acrobații, exerciții tactice și zboruri în formație. Finalul zilei va fi marcat de un show de drone și focuri de artificii, urmat de un concert programat între orele 21:00 și 22:00.

Expoziția statică și zona expozițională vor putea fi vizitate sâmbătă între 09:00 și 18:30. Organizatorii avertizează că orele de zbor pot fi ajustate în funcție de condițiile meteo și de cerințele operaționale, motiv pentru care spectatorii sunt îndemnați să urmărească actualizările oficiale.

Reveniri istorice la BIAS 2026

Unul dintre momentele speciale ale ediției este revenirea formației Frecce Tricolori, care evoluează la București pentru prima dată după o pauză de 14 ani, cu nouă aeronave MB‑339 și un program centrat pe zborul sincronizat. Turkish Stars revin și ele la BIAS, la opt ani de la ultima participare, cu aeronave Northrop NF‑5 Freedom Fighter și manevre executate la viteză ridicată.

Publicul va putea urmări și Rafale Solo Display, demonstrația Forțelor Aeriene și Spațiale Franceze. Programul internațional este completat de F/A‑18 Hornet din Spania, Eurofighter Typhoon și Panavia Tornado din Germania, precum și de aeronave Pilatus PC‑9 ale Forțelor Aeriene Slovene.

Cu ce se vor prezenta Forțele Aeriene Române

Forțele Aeriene Române vor participa cu avioane F‑16 Fighting Falcon, C‑27J Spartan și C‑130 Hercules, alături de elicoptere IAR‑330. Demonstrațiile vor include manevre tactice, acrobații și zboruri în formație. În zona expoziției statice vor putea fi văzute F‑16, C‑27J Spartan, IAR‑330, IAR‑316B Alouette și avionul‑școală IAK‑52.

Vor fi expuse și o replică a aeronavei Vlaicu II, precum și o machetă la scară naturală a avionului IAR‑80. Expoziția va include elicopterul IAR‑317 Airfox, un radar TPS‑79R, instalații HAWK și M903/PATRIOT, simulatoare de zbor și de trageri, precum și o autospecială pentru intervenții EOD.

Inspectoratul General de Aviație al MAI va participa cu un elicopter S‑70M Black Hawk, integrat într-un exercițiu tactic desfășurat împreună cu luptători SIAS.

Aviația sportivă românească va fi reprezentată de Hawks of Romania, cu evoluții pe Extra 330SC, de White Wings, cu planoare IAR IS‑28B2 Lark, și de echipa de parașutiști Blue Wings, lansată dintr-o aeronavă Cessna C208 Caravan. Programul include și Solo Fox Display, Escadrila Zlin 526F, Iacării Acrobați, Flying Dragons Team din Polonia și demonstrația celebrului pilot lituanian Jurgis Kairys, multiplu campion european și mondial.

Expoziție pe pământ

Evenimentul nu se desfășoară doar în aer. În hangarele H5 și H7 ale ROMAERO va fi amenajată o expoziție dedicată aviației, industriei aeronautice, tehnologiei și educației. Vizitatorii vor putea vedea replica la scară naturală a aparatului Vuia I, aeronava Vlaicu II, exponate ale Muzeului Național al Aviației Române și ale Muzeului „Dumitru Prunariu”, precum și proiecte din domeniul sateliților, dronelor, roboticii și tehnologiilor spațiale.

Accesul publicului la BIAS 2026 este gratuit, iar organizatorii recomandă utilizarea transportului public, în condițiile în care locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Pentru eveniment va fi introdusă linia specială de autobuz 737 BIAS, între Piața Victoriei și Aeroportul Internațional București Băneasa 'Aurel Vlaicu'. Autobuzele vor circula vineri, 28 august, la intervale de 15 minute, între orele 15:00 și 21:45, și sâmbătă, 29 august, la intervale de 10 minute, între orele 8:00 și 22:30.

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