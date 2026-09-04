Tensiuni la filmările serialului de comedie „Seinfeld”. Julia Louis-Dreyfus dezvăluie cum era atmosfera pe platou

Julia Louis-Dreyfus, interpreta memorabilei Elaine Benes din „Seinfeld”, a vorbit despre… ceea ce nu se vedea pe micul ecran, atmosfera de pe platoul de filmare și discuțiile din pauzele de filmat.

Foto: Profimedia

Actrița, laureată cu 11 premii Emmy, a vorbit despre experiența sa în cadrul emisiunii „Friends Keep Secrets”, unde a fost întrebată dacă au existat vreodată conflicte între membrii echipei. Răspunsul său a fost categoric: „Desigur. Da. Foarte multe.”

Louis-Dreyfus a explicat însă că tensiunile erau, în mare parte, rezultatul dorinței tuturor de a face serialul cât mai bun. „Este greu să faci ceva foarte bine și este nevoie de multă muncă, iar oamenii ajung să se ciocnească unii de alții în tot acest acest proces”, a spus actrița.

În special, discuțiile puteau apărea atunci când actorii veneau cu propriile idei, iar acestea se întâlneau cu viziunea creatorilor serialului, Jerry Seinfeld și Larry David. Actrița a recunoscut că uneori existau certuri, însă astfel de momente făceau parte din procesul creativ.

Paradoxal, în ciuda acestor conflicte, Louis-Dreyfus descrie atmosfera de la „Seinfeld” drept una neobișnuit de liberă pentru televiziunea acelei perioade. Actorii aveau senzația că sunt „ca niște copii”, petrecând timp împreună, discutând despre idei și bucurându-se de întregul proces de creație.

Totuși, actrița ține să precizeze că această impresie de „joacă” nu trebuie confundată cu lipsa de profesionalism. Realizarea serialului presupunea foarte multă muncă, iar libertatea de pe platou era posibilă tocmai datorită unei colaborări strânse între actori și echipa de scenariști.

Louis-Dreyfus și-a amintit și de începuturile producției, când nici măcar ea nu era convinsă că serialul va deveni un fenomen. După primele episoade, actrița și-a dat seama că proiectul era ceva cu totul neobișnuit, dar credea că postul de televiziune nu va avea suficientă încredere în el pentru a-l continua.

Realitatea avea să fie cu totul alta. „Seinfeld” a devenit unul dintre cele mai de succes sitcomuri din istoria televiziunii, iar succesul său a continuat să crească și după încheierea serialului, în 1998.

foto - Profimedia