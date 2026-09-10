Tiago, fiul lui Dani Oțil și al Gabrielei Prisăcariu, a împlinit 5 ani. Ce tematică spectaculoasă a avut la petrecere

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au marcat împlinirea vârstei de 5 ani a fiului lor, Tiago, printr-o petrecere cu o tematică spectaculoasă din lumea aviației. Părinții au recreat un adevărat aeroport în miniatură, cu birou de check-in, control al pașapoartelor și o pistă.

Tiago, fiul lui Dani Oțil a împlinit 5 ani Foto: Instagram

Micuțul Tiago a împlinit 5 ani, ocazie pe care prezentatorul TV și soția sa, Gabriela Prisăcariu, nu au lăsat-o să treacă neobservată. Cei doi au organizat o aniversare ieșită din tipare, transformând locația de petrecere într-o veritabilă bază aeriană adaptată pentru copii. Într-o atmosferă dominată de nuanțe elegante de alb, crem și albastru marin, familia a radiat de bucurie, oferindu-i sărbătoritului și invitaților săi o experiență interactivă de neuitat.

„Tiago Airport”

Detaliile organizatorice au atras imediat privirile prin nivelul de realism și ingeniozitate. Intrarea în zona de joacă a fost concepută sub denumirea „Tiago Airport – Little Pilot, Big Adventures”, beneficiind de un birou dedicat de „Passport Control” și „Check-In”.

Acolo, o stewardesă în uniformă le-a împărțit micilor invitați pașapoarte albastre personalizate cu numele sărbătoritului, precum și legitimații de zbor.

Decorul a fost completat de arcade impunătoare de baloane, turnuri de control desenate și o geantă stil valiză vintage de voiaj, decorată cu ștampile din diverse colțuri ale lumii.

De ce doarme Gabriela Prisăcariu din nou cu fiul ei

Gabriela Prisăcariu a explicat recent de ce ea și fiul său, Tiago, nu mai dorm separat. Soția lui Dani Oțil a mărturisit că decizia a venit după ce băiețelul s-a confruntat cu episoade de pavor nocturn și coșmaruri, iar aceste momente au schimbat rutina de somn a familiei.

Vedeta a vorbit despre această schimbare după ce a primit numeroase întrebări din partea urmăritorilor săi. Aceștia au vrut să știe dacă ea și Tiago mai dorm separat, iar Gabriela a ales să lămurească situația și să explice ce a determinat-o să schimbe rutina familiei. Pentru ea, cel mai important a fost ca fiul să se simtă în siguranță și să poată trece mai ușor peste episoadele care îi perturbau somnul.