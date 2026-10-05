 Elena Gheorghe, trasă prin inel. Secretul siluetei de invidiat: „După 35 de ani e musai”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

VideoElena Gheorghe, trasă prin inel. Secretul siluetei de invidiat: „După 35 de ani e musai”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ajunsă la 41 de ani și cu doi copii acasă, Elena Gheorghe arată trăsnet! Solista machedoancă ne-a dezvăluit că are un obicei care o ține în mare formă încă din perioada liceului. Care este acesta?

Elena Gheorghe (41 de ani) este una dintre cele mai sexy soliste din muzica românească. Are o siluetă fără cusur, ca în anii adolescenței. 

Prezentă la petrecerea Viva, cântăreața ne-a dezvăluit secretul ei. A vorbit și despre o posibilă nouă participare la Eurovision

elena gheorghe 00 01 21 062 png
Foto: click.ro

Click!:: Elena, cum a fost vara aceasta pentru tine?

Elena Gheorghe: A fost o vară fierbinte, ca să zic așa. O vară cu de toate, aș putea spune. Am fost și prin vacanță în Grecia, am stat și cu ai noștri. Per total, a fost bine, am îmbinat utilul cu plăcutul, plăcerea cu munca. 

Munca e oricum o plăcere pentru noi. Dar am avut parte de relaxare în Grecia. Când ne-am întors, am fost pe litoral la noi, unde vreau să spun că ne-am simțit foarte bine. A fost foarte bine la Eforie, nu e nicio diferență comparativ cu o vacanță petrecută în afară.  

Te poți simți foarte bine și la noi, ar fi nedrept să spui că e mai urât la noi. Cu siguranță, găsești și la noi locuri superbe. România are foarte multe locuri frumoase și avem parte și de răsfăț din partea naturii, avem și munte și mare. Tocmai de aceea trebuie să profităm de câte ori avem ocazia.

Elena Gheorghe, alături de copii în Grecia
Elena Gheorghe, alături de copii în Grecia Foto: Instagram

Click!: Copiii ce fac? 

Elena Gheorghe: Copiii au crescut, sunt mai mari decât mine. Ame mai are puțin și mă întrece și ea în înălțime. Ame e cea mai cuminte, mai liniștită, Anya nepoțica e mai agitată, dar când se întâlnesc e telenovelă. 

Click!: Cum reușești tu să te menții atât de slabă? Ai un secret?

Elena Gheorghe: Nu e vorba de vreo rețetă magică. Pur simplu e vorba de sport, alimentație corespunzătoare, disciplină și cam atât. N-am ce să spun mai mult sau mai puțin, pentru toată lumea e același lucru.

Consider că după 35 de ani e musai să faci sală, să faci sport pentru că te ajută foarte mult și acum vorbesc de longevitate. E bine să ai o viață cât mai lungă și cât mai sănătoasă.

Click!: În momentul acesta, ai mai dori să schimbi ceva la tine?

Elena Gheorghe: Nu, acum sunt bine, sunt mulțumită cum arăt, sunt ok, mă simt bine în pielea mea. Îmi place să fac sport, mai ales să alerg. Sunt zile în care alerg 3-4 kilometri, alteori 7-8 kilometri. Chiar îmi face plăcere, mi se pare că mi se potrivește foarte bine. Fac lucrul acesta de când eram în liceu. 

Click!: Toamna aceasta, lansezi ceva nou? Ceva surprize muzicale? 

Elena Gheorghe: O să vin cu o piesă foarte frumoasă care sper să fie la fel de emoționată cum a fost piesa „Ecou”,  dacă vrei o continuare a piesei și abia aștept să o lansez pentru că cred că se vor regăsi foarte multe fete și femei în această piesă. 

Click!: Ai mai merge o dată la Eurovision? 

Elena Gheorghe: Am fost acolo, a fost o experiență frumoasă. E bine niciodată să nu zici niciodată, dar mai mult aș tinde să nu mai merg, dar vom vedea! Dacă voi avea vreo piesă extraordinară și voi considera că se va merita, o voi face, de asta las așa o portiță. 

Ghid de cumpărături

Mirela Vaida, foto Instagram jpg
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul” Vedete românești
Susan Sarandon foto Profimedia jpg
„Sexul face bine la ten!” La 80 de ani, împliniți ieri, Susan Sarandon ne dezvăluie cum își menține ea vitalitatea Vedete internaționale
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
Ruptura neştiută Bogdan Stelea – Gică Hagi. Ce se ascunde în spatele criticilor dure ale lui „Arnold” la adresa selecționerului www.fanatik.ro
image
Asistent medical din Bicaz, găsit mort la serviciu chiar de către colegi. Octav avea doar 35 de ani observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Singurul artist care sare în apărarea lui Ian: Eliberați-l! www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
banner emily burghelea jpg
#Exclusiv Click!
Emily Burghelea, adevărul despre întoarcerea din Tenerife: „Sunt foarte obosită!” Cum arată viața cu trei copii, fără bonă Interviurile Click!
banner andreea Eremia jpg
#Exclusiv Click!
Bomba sexy de la „Burlacii: Foc în Paradis”, Andreea Eremia, adevăruri fără perdea despre viața intimă: „Creez obsesii pentru anumiți bărbați” Interviurile Click!
cub ramona bădescu png
#Exclusiv Click!
VideoRamona Bădescu vrea să înfrățească Sanremo cu Mamaia: „E greu, dar nu imposibil”. Cu cine își lasă băiatul când vine în țară? Interviurile Click!
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net