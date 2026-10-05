Elena Gheorghe, trasă prin inel. Secretul siluetei de invidiat: „După 35 de ani e musai”

Ajunsă la 41 de ani și cu doi copii acasă, Elena Gheorghe arată trăsnet! Solista machedoancă ne-a dezvăluit că are un obicei care o ține în mare formă încă din perioada liceului. Care este acesta?

Elena Gheorghe (41 de ani) este una dintre cele mai sexy soliste din muzica românească. Are o siluetă fără cusur, ca în anii adolescenței.

Prezentă la petrecerea Viva, cântăreața ne-a dezvăluit secretul ei. A vorbit și despre o posibilă nouă participare la Eurovision.

Foto: click.ro

Click!:: Elena, cum a fost vara aceasta pentru tine?

Elena Gheorghe: A fost o vară fierbinte, ca să zic așa. O vară cu de toate, aș putea spune. Am fost și prin vacanță în Grecia, am stat și cu ai noștri. Per total, a fost bine, am îmbinat utilul cu plăcutul, plăcerea cu munca.

Munca e oricum o plăcere pentru noi. Dar am avut parte de relaxare în Grecia. Când ne-am întors, am fost pe litoral la noi, unde vreau să spun că ne-am simțit foarte bine. A fost foarte bine la Eforie, nu e nicio diferență comparativ cu o vacanță petrecută în afară.

Te poți simți foarte bine și la noi, ar fi nedrept să spui că e mai urât la noi. Cu siguranță, găsești și la noi locuri superbe. România are foarte multe locuri frumoase și avem parte și de răsfăț din partea naturii, avem și munte și mare. Tocmai de aceea trebuie să profităm de câte ori avem ocazia.

Elena Gheorghe, alături de copii în Grecia Foto: Instagram

Click!: Copiii ce fac?

Elena Gheorghe: Copiii au crescut, sunt mai mari decât mine. Ame mai are puțin și mă întrece și ea în înălțime. Ame e cea mai cuminte, mai liniștită, Anya nepoțica e mai agitată, dar când se întâlnesc e telenovelă.

Click!: Cum reușești tu să te menții atât de slabă? Ai un secret?

Elena Gheorghe: Nu e vorba de vreo rețetă magică. Pur simplu e vorba de sport, alimentație corespunzătoare, disciplină și cam atât. N-am ce să spun mai mult sau mai puțin, pentru toată lumea e același lucru.

Consider că după 35 de ani e musai să faci sală, să faci sport pentru că te ajută foarte mult și acum vorbesc de longevitate. E bine să ai o viață cât mai lungă și cât mai sănătoasă.

Click!: În momentul acesta, ai mai dori să schimbi ceva la tine?

Elena Gheorghe: Nu, acum sunt bine, sunt mulțumită cum arăt, sunt ok, mă simt bine în pielea mea. Îmi place să fac sport, mai ales să alerg. Sunt zile în care alerg 3-4 kilometri, alteori 7-8 kilometri. Chiar îmi face plăcere, mi se pare că mi se potrivește foarte bine. Fac lucrul acesta de când eram în liceu.

Click!: Toamna aceasta, lansezi ceva nou? Ceva surprize muzicale?

Elena Gheorghe: O să vin cu o piesă foarte frumoasă care sper să fie la fel de emoționată cum a fost piesa „Ecou”, dacă vrei o continuare a piesei și abia aștept să o lansez pentru că cred că se vor regăsi foarte multe fete și femei în această piesă.

Click!: Ai mai merge o dată la Eurovision?

Elena Gheorghe: Am fost acolo, a fost o experiență frumoasă. E bine niciodată să nu zici niciodată, dar mai mult aș tinde să nu mai merg, dar vom vedea! Dacă voi avea vreo piesă extraordinară și voi considera că se va merita, o voi face, de asta las așa o portiță.