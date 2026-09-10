 Detoxul pe care Elena Gheorghe îl face timp de 7 zile. Ce consumă și ce beneficii are: „Nu e foarte ușor”
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Detoxul pe care Elena Gheorghe îl face timp de 7 zile. Ce consumă și ce beneficii are: „Nu e foarte ușor”

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Elena Gheorghe a dezvăluit cura strictă de detoxifiere pe care o urmează cu sfințenie la fiecare schimbare de sezon. Timp de o săptămână, artista renunță complet la alimentația obișnuită și mizează pe o combinație simplă, dar riguroasă, menită să-i redea energia, să-i curețe organismul.

Elena Gheorghe urmează de 2 ori pe an un detox cu sfințenie
Elena Gheorghe urmează de 2 ori pe an un detox cu sfințenie Foto: Instagram

Recunoscută pentru energia debordantă și silueta impecabilă, Elena Gheorghe demonstrează că frumusețea și starea de bine cer disciplină constantă.

La debutul toamnei, interpreta a ales să acorde o atenție deosebită regenerării organismului după sezonul cald. Într-un interviu acordat revistei VIVA!, vedeta a explicat în detaliu în ce constă ritualul de curățare pe care îl aplică de două ori pe an, la începutul primăverii și al toamnei, ca pe un adevărat restart intern.

Meniul strict de 7 zile

Curățarea profundă începe la 1 septembrie și se întinde pe parcursul a șapte zile de restricții asumate.

Rutina matinală a artistei începe cu un suc proaspăt stors de țelină apio, băut întotdeauna pe stomacul gol. La scurt timp, meniul continuă cu un smoothie creat special pentru eliminarea metalelor grele acumulate în corp. Pentru restul zilei, alimentația devine una extrem de simplificată și precisă: artista consumă exclusiv papaya. 

„E nevoie de detox, din când în când. De exemplu, pe 1 septembrie am început detoxul meu pe care îl fac în fiecare toamnă și în fiecare primăvară. Beau pe stomacul gol țelină apio, apoi am un smoothie de detoxifiere a metalelor grele și după aceea toată ziua mănânc doar papaia. Cam asta se întâmplă timp de aproximativ șapte zile.” 

Rezultate vizibile rapid

Elena Gheorghe susține că efectele pozitive se resimt încă din primele zile. Cura ajută digestia, accelerează procesele naturale de refacere celulară și produce schimbări spectaculoase la nivelul pielii, care devine vizibil mai sănătoasă, curată și strălucitoare.

„Pielea este mult mai frumoasă, mai sănătoasă, mai strălucitoare, metalele grele ies din corp și te simți și mult mai bine. Nu e foarte ușor, dar e necesar din când în când”, a adăugat cântăreața” a spus artista.

Cum se menține Elena Gheorghe în formă chiar și în vacanță,

La 41 de ani, Elena Gheorghe demonstrează că un stil de viață echilibrat nu înseamnă să renunți la micile plăceri, nici măcar în vacanță.

Artista s-a răsfațat cu preparatele locale din Grecia și a profitat din plin de timpul petrecut alături de familie, însă nu și-a neglijat rutina de sport. 

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