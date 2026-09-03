 Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor
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Tragedie în Spania. Un cuplu a fost găsit mort în jacuzzi, în fața copiilor

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O vacanță de familie în Spania s-a transformat într-o tragedie pentru doi soți din Marea Britanie. Patrick Tobin, în vârstă de 48 de ani, și soția sa, Thomasina, de 51 de ani, au fost găsiți morți în jacuzzi-ul vilei pe care o închiriaseră pentru concediu, în apropiere de Cullera.

Jacuzzi
Jacuzzi Foto: Shutterstock

Cei care au făcut descoperirea teribilă au fost chiar copiii cuplului, în vârstă de 16 și 14 ani. Poliția investighează în continuare circumstanțele deceselor, iar una dintre principalele ipoteze este un fenomen extrem de rar, cunoscut drept „suction entrapment” – captivitatea provocată de forța de aspirație a unui sistem de evacuare a apei, scrie Daily Mail.

Familia ajunsese la Villa Luna pe 22 august și urma să se întoarcă în Marea Britanie pe 6 septembrie. Trupurile celor doi au fost descoperite marțea trecută, în jurul orei 17.00, fiind găsite parțial în afara jacuzzi-ului.

Ipoteza unei aspirații extrem de puternice

Anchetatorii suspectează că instalația de hidromasaj ar fi putut genera o forță de aspirație suficient de mare pentru a pune în pericol viața unuia dintre soți. Un astfel de fenomen poate apărea atunci când o persoană este prinsă sub apă de sistemul de evacuare, iar corpul, părul sau hainele sunt ținute de presiunea creată.

Surse apropiate anchetei susțin că aceasta este una dintre principalele teorii analizate în prezent. Potrivit acestora, este posibil ca unul dintre soți să fi avut probleme în apă, iar celălalt să fi încercat să îl salveze, pierzându-și la rândul său viața.

Rapoartele apărute în presa locală nu sunt însă complet concordante în privința succesiunii evenimentelor. Unele informații susțin că urmele provocate de aspirație erau mai vizibile pe corpul lui Patrick Tobin, ceea ce ar putea indica faptul că el a fost prins primul. Alte relatări afirmă că el ar fi încercat să își salveze soția. Poliția nu a confirmat oficial această variantă.

Urme pe corpuri și apă tulbure

Examinările post-mortem au scos la iveală semne și zgârieturi pe trupurile ambelor victime. În apa tulbure din jacuzzi au fost observate, de asemenea, urme de sânge, iar anchetatorii au remarcat un miros puternic de substanțe chimice.

Polițiștii au verificat și posibilitatea ca unul dintre cei doi să fi fost electrocutat în zona piscinei, însă această ipoteză a fost ulterior exclusă.

Deocamdată, rezultatele oficiale ale examinării post-mortem nu vor fi făcute publice, conform practicii din Spania.

O vilă de lux cu spa privat

Cuplul își petrecea vacanța la Villa Luna, o proprietate cu trei dormitoare administrată de Colina del Sol. Vila, cu o suprafață de aproximativ 2.691 de metri pătrați, era prezentată drept o proprietate de lux, iar unul dintre principalele sale puncte de atracție era zona de spa de la parter.

Aceasta includea un jacuzzi, un televizor și o zonă de duș construită în stâncă. Încăperea avea ferestre largi, de la podea până la tavan, prin care se putea vedea Marea Mediterană.

Potrivit informațiilor disponibile, cuplul plătise aproximativ 2.000 de lire sterline pe săptămână pentru proprietate.

Anchetatorii au exclus până acum varianta unei crime. Nu au fost descoperite urme de intrare prin efracție, iar imaginile camerelor de supraveghere din apropiere nu au indicat activități suspecte.

Copiii au alertat proprietarul

Cei doi adolescenți au fost cei care au alertat proprietarul vilei, care locuia în apropiere. Acesta a contactat poliția, iar anchetatorii au folosit ulterior datele găsite în unul dintre telefoanele victimelor pentru a lua legătura cu rudele.

Familia lui Thomasina a ajuns în Spania pentru a fi alături de copii. Trei rude, inclusiv unchiul acestora, au zburat către Spania și au ajuns în jurul orei 3.00 dimineața, la mai puțin de 12 ore după descoperirea trupurilor.

Departamentul irlandez de Afaceri Externe a confirmat că oferă sprijin consular familiei, în timp ce Ministerul Afacerilor Externe din Noua Zeelandă a precizat că este la curent cu moartea lui Patrick Tobin și oferă asistență rudelor acestuia.

Cine erau cei doi soți

Thomasina Tobin lucra de aproximativ cinci ani și jumătate la compania de consultanță Turner & Townsend, unde ocupa un rol important în domeniul hotelurilor de lux. De-a lungul carierei, ea a lucrat la proiecte importante, inclusiv la celebrul Ritz.

Femeia, originară din comitatul Monaghan, Irlanda, își desfășurase activitatea profesională în Marea Britanie timp de aproximativ trei decenii, după absolvirea Trinity College Dublin. Ea își condusese propria firmă de consultanță în domeniul evaluării cantităților și fusese, de asemenea, partener într-o altă companie.

Patrick Tobin, originar din Noua Zeelandă, lucra în industria tehnologiei în Londra.

Reprezentanții Colina del Sol au transmis condoleanțe familiei și au precizat că resortul funcționează de mulți ani fără incidente și că sunt respectate standarde ridicate de siguranță și calitate.

Reprezentanții proprietății au mai spus că așteaptă concluziile anchetei oficiale și că este important ca autoritățile competente să stabilească exact ce s-a întâmplat.

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