 Climatologii trag un semnal de alarmă! Omenirea a pierdut șansa de a preveni o catastrofă. Raport sumbru cu privire la încălzirea globală
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Climatologii trag un semnal de alarmă! Omenirea a pierdut șansa de a preveni o catastrofă. Raport sumbru cu privire la încălzirea globală

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Climatologii avertizează că omenirea ar trebui să găsească o modalitate de a reduce temperaturile sub zona periculoasă și de a le readuce la un nivel sigur. Pământul va depăși în curând pragul de temperatură sigur convenit de lume în cadrul Acordului de la Paris privind clima din 2015, din cauza încălzirii generate de arderea cărbunelui, petrolului și gazelor.

Climatologii avertizează asupra încălzirii globale.
Climatologii avertizează asupra încălzirii globale. Foto: unsplash.com/magnific.com

ONU a recunoscut oficial că omenirea a pierdut șansa de a preveni unele dintre cele mai grave efecte ale încălzirii globale, potrivit unui raport sumbru, primul de acest fel, publicat miercuri de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). Care este strategia.

Ce pregătesc specialiștii 

În loc să renunțe, oamenii de știință și oficialii ONU recomandă încercarea de a limita încălzirea excesivă și apoi de a reduce temperatura la pragul convenit. Dar acest lucru va însemna, totuși, decenii de dezastre meteorologice tot mai numeroase, creșterea nivelului mărilor și topirea ghețarilor, conform NBC News.

După o perioadă de încălzire peste limită, noua strategie prevede revenirea sub limită prin eliminarea utilizării combustibililor fosili și dezvoltarea unei modalități de a absorbi dioxidul de carbon din aer produs de industrii.

„Este o verificare a realității. Trebuie să trăim cu această lume mai fierbinte. Dar mai putem face multe pentru a limita încălzirea”, a declarat Richard Betts, coautor al raportului și specialist în climă la Universitatea din Exeter.

Pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelul din perioada preindustrială a devenit obiectivul principal după ce cercetătorii au arătat că efectele asupra oamenilor și ecosistemelor cresc puternic dacă încălzirea ajunge la 2 grade Celsius. În prezent, planeta se află deja la aproximativ 1,4 grade Celsius peste nivelul preindustrial, potrivit calculelor unor cercetători. Într-un scenariu optimist, vârful încălzirii va atince 1,8 grade Celsius la mijlocul secuolului, dacă se aplică strategii ambițioase. 

Adaptare la o lume mai fierbinte, mai flămândă și mai însetată

Guvernele trebuie să colaboreze în această problemă climatică și să își intensifice eforturile de adaptare la agravarea încălzirii globale, care îi afectează cel mai mult pe cei săraci, „deoarece unele impacturi pur și simplu nu pot fi evitate”, a declarat Inger Andersen, directoarea executivă a UNEP.

În această perioadă de depășire a limitelor climatice, mai mulți oameni vor muri sau se vor îmbolnăvi din cauza agravării schimbărilor climatice și a fenomenelor meteorologice extreme, se arată în raport. Producția de alimente va scădea, oamenii vor suferi de foame, deficitul de apă se va agrava, economiile vor avea de suferit, iar specii precum coralii vor dispărea, se arată în raport.

Richard Betts, coautor al raportului și specialist în climă la Universitatea din Exeter, susține că vom vedea mai multe dezastre ca cel din Nepal. „Din păcate ne așteptăm să vedem mai multe astfel de lucruri și acesta este exact motivul pentru care trebuie să limităm încălzirea maximă”.

Raportul avertizează asupra „punctelor de cotitură” cu efecte ireversibile și în cascadă, inclusiv pierderea calotelor glaciare din Antarctica de Vest și Groenlanda, pierderea pădurii tropicale amazoniene și oprirea sistemului de circulație al Oceanului Atlantic, care menține caldă o mare parte a Europei

Plantarea de copaci, o soluție fezabilă?

Experții susțin că, pentru eliminarea din atmosferă a dioxidului de carbon, s-ar putea lua în calcul metoda tradițională de plantare a copacilor. Raportul menționează că această abordare ar putea reduce, cel mult, cu o zecime de grad temperaturile globale. Prin urmare, autorii au spus că vor fi necesare abordări mai inovatoare de eliminare a carbonului. Alți oameni de știință au numit acest lucru nesigur și scump.

„Nu am reușit să oprim trenul scăpat de sub control al emisiilor globale suficient de repede pentru a evita încălzirea cu 1,5 grade. Acum, scenariul presupune să oprim rapid trenul și apoi să-l facem să meargă înapoi. Este cea mai bună speranță pe care o avem? Absolut. Este probabil să reușim? Absolut nu”, a declarat climatologul Rob Jackson, de la Stanford University, care nu a participat la realizarea raportului.

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