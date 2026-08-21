Trucul simplu care te scapă de urmele de grăsime de pe dulapurile din bucătărie. Ce trebuie să faci când gătești

Indiferent de cât de des gătim și de cât de complexe ar fi preparatele pe care le facem, mai mult ca sigur că am observat că, în scurt timp, pe dulapurile din bucătărie ajung urme de grăsime. Din fericire, această problemă poate fi remediată printr-o metodă simplă.

Chiar și dacă nu gătim prea des, sau, cel puțin, nu facem preparate prea complicate, tot ne vom lovi de această problemă supărătoare. Indiferent de cum ar fi aranjată bucătăria noastră, urme de grăsime și de mâncare vor ajunge pe dulapurile și blaturile din jurul aragazului.

Iar, dacă nu le curățăm aproape pe loc, ele pot deveni destul de dificil de înlăturat. Din fericire, potrivit experților, există o metodă simplă la care putem apela pentru a rezolva problema. Potrivit celor de la marthastewart.com, această metodă este una ieftină și complet naturală!

Cum poți scăpa de urmele de grăsime din bucătărie

Există câteva trucuri care vor minimiza riscul apariției acestei probleme. Iar, una dintre cele mai simple metode este să folosim un aparat foarte util în bucătărie. Mai precis, este vorba despre simpla hotă! Sau, dacă nu avem o hotă, putem chiar să ținem geamul deschis atunci când gătim.

„Ventilația ajută la filtrarea aburului, fumului și grăsimii care, altfel, s-ar depune pe dulapurile tale”, a explicat expertul în curățenie Joe Messmore.

Ce alte opțiuni mai ai la dispoziție

Desigur, ventilația suficientă nu este singura metodă de a ne asigura că petele de grăsime nu vor ajunge pe dulapurile din jurul aragazului.

„Când prăjești sau sotezi, folosește o sită anti-stropire sau, ori de câte ori este posibil, ține parțial un capac peste tigaie pentru a reduce cantitatea de grăsime care ajunge în aer. Gătitul la temperatura potrivită ajută, de asemenea, deoarece o temperatură excesiv de ridicată poate face ca uleiurile să sară mai mult”, a spus și experta Rosa Picosa.