 Diana Bart, vacanță cu fetele ei în Portugalia. Le-a lăsat acolo şi s-a întors singură în țară! Ce s-a întâmplat?
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Diana Bart, vacanță cu fetele ei în Portugalia. Le-a lăsat acolo şi s-a întors singură în țară! Ce s-a întâmplat?

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Diana Bart și-a încărcat, vara aceasta, bateriile în Portugalia. Vedeta Antena Stars a petrecut clipe de vis în Cascais, alături de cele două fiice ale ei, Maira (9 ani) și Amina (6 ani). Diana s-a reîntors, zilele acestea, în țară pentru un nou sezon de Xtra Night Show. Ce s-a întâmplat, însă, cu fetițele ei? 

Diana Bart, vacanță cu fetițele Maira și Amina, în Portugalia foto: Instagram
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Diana Bart, vacanță cu fetițele Maira și Amina, în Portugalia foto: Instagram

Diana Bart (44 de ani), frumoasa prezentatoare de la Antena Stars, a avut parte de o vacanță de vis în Portugalia. Vedeta a fost însoțită de fiicele ei, Maira și Amina, care au crescut văzând cu ochii, și a stat la o prietenă bună de-a ei. 

Fetele au fost în culmea fericirii, au făcut plajă dar au mers și la echitație. Le-a plăcut atât de mult încât Diana a decis să le mai lase o perioadă la prietena ei, ea trebuind să se întoarcă în țară pentru a reveni la cârma emisiunii Xtra Night Show.

„Fetele au făcut surfing și echitație”

Iată ce ne-a povestit vedeta TV: 

„Am petrecut o săptămână superbă în Portugalia, în Cascais, un loc boem, ușor hippie, exact stilul meu de vacanță. Am stat la o prietenă bună, împreună cu fetița ei, prietena fetelor mele, am gătit și am ales mai ales locuri cu amprentă locală.

Fetele au făcut surfing și echitație, două sporturi la care țin mult. Surfingul le dă libertate și încrederea că pot trece prin valuri – la propriu și, sper eu, și prin valurile vieții. Iar echitația mi se pare fascinantă, pe cât de instinctivă și animalică, pe atât de grațioasă.

Sunt înnebunită după Portugalia, după cultura și gastronomia lor. Am mâncat în pescării simple, cu pește proaspăt și scoici din ocean puse direct pe plită, preparate locale și, evident, pastel de nata. 

Îmi plac vacanțele mai sălbatice, în care descopăr și adulmec un loc, de la mâncare până la apusurile incredibile. Parcă și soarele colorează altfel acolo. Eu m-am întors la treabă, iar pe fete le-am mai lăsat o săptămână să se bucure de ocean și de libertate”, a declarat Diana Bart, în exclusivitate pentru Click!

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Diana Bart începe un nou sezon Xtra Night Show, alături de Andrei Ștefănescu 

Vedeta TV este pregătită să înceapă un nou sezon Xtra Night Show, alături de colegul Andrei Ștefănescu 

„Eu m-am întors la treabă, pentru că din această săptămână revenim cu Xtra Night Show, alături de Andrei Ștefănescu. 

Începem un nou sezon cu multă energie, invitați din zone diferite, povești de viață, cultură și entertainment, dar și cu acel aer de late-night care ne permite să fim spontani și să ducem discuțiile dincolo de întrebările clasice. 

Mi-a prins extraordinar de bine săptămâna asta de Portugalia, pentru că mă întorc cu mintea aerisită și cu poftă de televiziune”, a mai spus Diana, pentru Click!

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