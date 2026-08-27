Scleroza multiplă: aceste două simptome pot să apară cu 15 ani înainte de diagnostic

Un studiu canadian de amploare relevă faptul că două simptome foarte frecvente pot să apară uneori cu până la 15 ani înainte de diagnosticul de scleroză multiplă. Numită şi scleroză în plăci, scleroza multiplă este o boală potenţial invalidantă a sistemului nervos central, în care sistemul imunitar atacă mielina, învelişul protector al fibrelor nervoase, ceea ce afectează comunicarea între creier şi restul corpului.

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Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii de la Universitatea din Columbia Britanică din Vancouver, Canada, au analizat dosarele a peste 12.000 de persoane, examinând o perioadă de până la 25 de ani anterioară debutului simptomelor neurologice inițiale.

Studiul lor, publicat în revista științifică JAMA Network Open, nu propune un test de screening, ci evidențiază tipare ale consultațiilor medicale care apar într-o etapă foarte timpurie.

O echipă condusă de neurologul Helen Tremlett a comparat datele privind utilizarea serviciilor medicale în cazul unor persoane care aveau să dezvolte ulterior scleroză multiplă cu cele ale unor indivizi de aceeași vârstă care nu sufereau de această boală.

Cercetătorii au analizat vizitele la medicii de familie, psihiatri, neurologi și oftalmologi, precum și prezentările la unitățile de primiri urgențe și examinările radiologice, alături de diagnosticele stabilite cu mult timp înainte de debutul sclerozei multiple. Prin urmare, studiul măsoară comportamentele legate de solicitarea asistenței medicale, mai degrabă decât să evalueze direct simptomele resimțite.

Specialiştii descriu o fază prodromală distinctă a sclerozei multiple – o perioadă silențioasă în care boala începe să afecteze starea de sănătate fără a manifesta încă semne neurologice tipice. Cu până la 15 ani înainte de diagnosticare, persoanele care ulterior dezvoltă scleroză multiplă apelează mai frecvent la servicii medicale din cauza oboselii, a durerilor difuze sau a problemelor de sănătate mintală. Deși acest semnal statistic prezintă interes pentru cercetători, el nu permite identificarea – la nivel individual – a persoanelor care vor dezvolta sau nu scleroză multiplă.

Oboseala și anxietatea: două semne de avertizare foarte frecvente ale sclerozei multiple

Dintre toate motivele pentru care oamenii solicită consultații medicale, două se remarcă în mod clar. Cu 15 ani înainte de diagnosticare, oboseala persistentă fără o cauză evidentă, însoțită de tulburări de dispoziție precum anxietatea sau depresia, sunt problemele care îi determină cel mai frecvent pe viitorii pacienți să consulte un medic. Numărul vizitelor legate de sănătatea mintală continuă să crească, atingând un vârf în cazul consultațiilor psihiatrice cu aproximativ 12 ani înainte de debutul sclerozei multiple.

Oboseala este un simptom potențial al sclerozei multiple – la fel ca tulburările vizuale, senzoriale sau motorii – însă este, de asemenea, foarte frecventă în rândul populației generale. Același lucru este valabil și pentru anxietatea cronică, ce poate fi asociată cu stresul, problemele de somn sau alte afecțiuni medicale.

Prin urmare, prezența acestor două simptome nu înseamnă neapărat că o persoană suferă de scleroză multiplă; totuși, apariția lor justifică o evaluare medicală amănunțită.