 Cât de frumoasă este soacra lui Culiță Sterp? În ce ipostaze s-a pozat Daniela Iliescu alături de mama ei
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Cât de frumoasă este soacra lui Culiță Sterp? În ce ipostaze s-a pozat Daniela Iliescu alături de mama ei

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Cu ocazia aniversării mamei sale, soția lui Culiță Sterp a publicat o imagine de colecție și o declarație emoționantă pe rețelele sociale. Internauții au remarcat imediat frumusețea celor două și trăsăturile identice pe care Daniela le-a moștenit de la cea care i-a ghidat pașii în viață. 

Daniela și Culiță Sterp/ sursa Instagram
Daniela și Culiță Sterp/ sursa Instagram

Emoție mare în familia Danielei Iliescu. Soția lui Culiță Sterp a sărbătorit-o pe mama sa, postând o fotografie rară în care cele două apar împreună, zâmbitoare și extrem de elegante.

Dincolo de cuvintele pline de recunoștință și iubire transmise în mediul online, fanii au rămas impresionați de frumusețea mamei sale și de asemănarea fizică izbitoare dintre cele două.

Declarație emoționantă din suflet: „Fără tine n-aș fi fost unde sunt azi”

Daniela Iliescu a ținut să îi mulțumească public celei mai importante femei din viața sa pentru toate lecțiile prețioase de bunătate, calm și devotament pe care i le-a oferit de-a lungul anilor.

Soția artistului a subliniat că exemplul mamei sale este reperul principal după care se ghidează în creșterea propriilor copii, transmițându-i o urare caldă din adâncul inimii.

„Azi e ziua mamei mele, ființa care mi-a dat viață, care m-a învățat bunătatea, m-a sprijinit, m-a învățat ce frumos e să faci surprize, m-a învățat să fiu calmă, să mă abțin în anumite situații, m-a învățat că viața e și mai frumoasă atunci când călătorești, dar cel mai important lucru pe care l-am văzut la ea e cum să fiu o mamă bună pentru copiii mei. Fără tine n-aș fi fost unde sunt azi, fără tot ce m-ai învățat, fără clipele în care te-ai lăsat pe tine deoparte ca să fii acolo pentru noi”, o parte din mesajul pe care i l-a scris Daniela mamei sale. 

Asemănare izbitoare: de unde a moștenit soția lui Culiță Sterp trăsăturile fine

Imaginea publicată cu ocazia aniversării a stârnit un val uriaș de aprecieri în mediul online. Fanii au observat imediat că Daniela Iliescu a moștenit zâmbetul cald, eleganța naturală și privirea luminoasă a mamei sale, cele două părând mai degrabă surori.

Pe lângă legătura mamă-fiică extrem de sudată, partenera lui Culiță a recunoscut că mama ei este și principala sursă de inspirație în alegerile vestimentare și în destinațiile de vacanță pe care le alege.

Culiță Sterp, vacanță în Grecia alături de familie

Culiță Sterp s-a bucurat  în această perioadă de o vacanță în Grecia alături de soția sa, Daniela, cei doi copii, Miray și Milan, dar și de socrii săi.

Familia a ales un resort de lux, unde cei mici s-au putut distra în piscină, iar adulții să profite de vremea frumoasă și de timpul petrecut împreună. Escapada vine după o vacanță romantică în Sardinia, unde Culiță și Daniela au petrecut câteva zile doar în doi. 

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