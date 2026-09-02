Dulceaţă de fructe de pădure. Avantajele celei pregătite în propria bucătărie!

Prepararea în casă a dulceții de fructe de pădure are avantaje clare pentru sănătate, gust și calitatea finală a produsului. Cel mai mare beneficiu este faptul că tu deții controlul total asupra ingredientelor, ceea te ajută să obții o dulceață naturală, fără aditivi și să menții o bună parte din proprietățile fructelor de pădure.

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Fructele de pădure sunt bogate în antocianine, vitamina C, vitamina K și polifenoli, compuși cu rol antioxidant puternic, care susțin imunitatea și protejează sistemul cardiovascular. Prepararea atentă, la foc mic, păstrează o parte importantă din aceste substanțe, spre deosebire de produsele industriale care folosesc temperaturi mai ridicate și aditivi. Mai mult, prepararea în casă permite păstrarea aromei fructelor, iar dulceața este mai parfumată.

Pregătirea în propria bucătărie a dulceții de fructe de pădure îți permite și ajustarea cantității de zahăr în funcție de preferințe sau necesități alimentare. Unele fructe (mure, zmeură, afine) au suficientă dulceață naturală pentru a permite rețete cu zahăr redus. Semințele mici ale murelor și zmeurei contribuie la un tranzit intestinal sănătos. În concluzie, ai o mulțime de motive să încerci această rețetă de dulceață.

Ingrediente pentru patru borcane

1 kg fructe de pădure, la alegere

1 kg zahăr

2 plicuri zahăr vanilat

1 lingură zeamă de lămâie

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Mod de preparare

Alegi fructele, le speli, le lași la scurs într-o strecurătoare, apoi le aşezi într-un castron mare, presărate cu zahăr. Le lași la macerat aproximativ patru ore sau peste noapte.

Transferi fructele într-un vas, adaugi zahărul vanilat și le dai la fiert, la foc potrivit, 30 de minute. Adaugi zeama de lămâie și mai ții pe foc până se leagă dulceața.

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Faci proba cu picătura care cade întreagă pe o farfurie rece. Odată legată dulceața, o iei imediat de pe foc și o treci în borcane calde.

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