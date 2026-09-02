 Fiica lui Meme Stoica, în lacrimi. Mesaj sfâșietor transmis de Teodora: „Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!”
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Fiica lui Meme Stoica, în lacrimi. Mesaj sfâșietor transmis de Teodora: „Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!”

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Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica, trăiește o suferință pe care doar iubitorii de animale o pot înțelege. Câinele său, Roată, a murit la doar o săptămână după ce a împlinit 13 ani. Tânăra abia ce îi sărbătorise ziua, însă probleme au început să apară la scurt timp.

Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica.
Teodora Stoica, fiica lui Meme Stoica. Foto: Instagram/ Facebook

Roată i-a fost alături Teodorei Stoica timp de 13 ani, iar despărțirea este una extrem de dureroasă. Tânăra a povestit pe rețelele de socializare cum a ajuns câinele la ea, dar și ce probleme de sănătate a avut.

Teodora Stoica, în lacrimi

În urmă cu o săptămână, Teodora îi sărbătorea ziua de naștere a câinelui ei. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, susținând că este conștientă de faptul că Roată a îmbătrânit.

„M-a ajutat enorm să fac video-ul ăsta, acest trip down memory lane, pentru că mi-am amintit câte momente minunate am trăit împreună. Și poate aveam nevoie să mi le amintesc acum, când îl văd obosit, când știu că mai rău i-aș face să îl iau în continuare peste tot, când nu știu câte zile de naștere mai avem de sărbătorit împreună.

Cred că video-ul ăsta e mai mult pentru mine, nu știu de ce îl postez.. Pentru că sincer, aș vrea să-l vadă doar el. Sunt lucruri pe care aș vrea să i le pot spune doar lui. Cât de mult îl iubesc. Cât de mult înseamnă pentru mine. Cât de recunoscătoare sunt că dintre toate sufletele din lumea asta, al lui l-a găsit pe al meu. Tu ești minunea mea. Și cred din tot sufletul că noi doi am fost făcuți să ne găsim”, a scris Teodora pe rețelele de socializare când l-a sărbătorit pe Roată.

Ce probleme de sănătate a avut câinele

În zilele următoare, starea câinelui a început să se înrăutățească. Teodora a povestit că și-a dat seama că ceva este neregulă atunci când Roată nu a mai vrut să doarmă cu ea în pat, așa cum făcea de obicei. Ulterior, patrupedul a refuzat să mai mânânce.

Fiica lui Meme Stoica a mai menționat pe rețelele de socializare faptul că Roată avea o boală renală cronică de mai multă vreme, iar încet, încet, organismul său a început să cedeze. Ulterior, au început problemele cu bila și pancreasul, iar ficatul a încetat să mai funcționeze. 

„A avut cei mai buni doctori, l-au iubit și au făcut tot posibilul, știu asta. Dar oricât de mult am fi vrut noi să mai rămână, el pur și simplu nu mai putea”, a mai scris tânăra pe rețelele de socializare.

Mesaj dureros după moartea câinelui

Teodora Stoica a transmis un mesaj extrem de emoționant în legătură cu această pierdere. Tânăra considera că Roată este parte din familie.

„Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele! Nu știu ce să zic. Nu știu cum să vorbesc despre copilul meu la trecut. Nu știu cum să spun «era» despre cineva care pentru mine era tot. O mare parte din mine a murit cu el. Nimic nu mai are sens. Nu înțeleg cum acum o săptămână era cu mine aici, lângă mine, și acum pur și simplu nu mai e. Cum poate să existe lumea în continuare fără el în ea?

Mă rog la Dumnezeu să mă trezesc din coșmarul ăsta. Să deschid ochii și să fie lângă mine. Aș da orice să-l mai văd o dată, să îi simt mirosul, să îl strâng în brațe. 13 ani, oriunde era Roată, ăla era my safe space (n.r. – spațiul meu sigur). He was my home (n.r. – Era casa mea). Cel mai bun prieten al meu. Copilul meu. Familia mea. Singura constantă din viața mea, indiferent de câte ori s-a schimbat totul în jurul meu. Și acum nu mai știu unde e acasă. Nu mai știu nimic”, a scris Teodora Stoica pe InstaStory.

Momentul care a schimbat două vieți

În același timp, Teodora Stoica a povestit și despre momentul în care două vieți s-au schimba, a ei și a câinelui. Aceasta susține că acum 13 ani a mers câteva zile la rând la Mall Băneasa, acolo unde îl văzuse pe Roată.

Patrupedul era speriat și tremura, iar gândul i-a rămas la el. Văzând că nimeni nu îl adoptă, aceasta a decis, pe 30 decembrie 2013, să-l ia acasă, iar din acea zi au rămas de nedespărțit, a povestit Teodora cu lacrimi în ochi.

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