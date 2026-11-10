 Goldie Hawn, declarație de dragoste pentru Kurt Russell după 43 de ani de relație: „Încă este atât de chipeș”
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VideoGoldie Hawn, declarație de dragoste pentru Kurt Russell după 43 de ani de relație: „Încă este atât de chipeș”

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Povestea de dragoste dintre Goldie Hawn și Kurt Russell continuă să impresioneze la Hollywood. 

O poveste de dragoste de peste 4 decenii
O poveste de dragoste de peste 4 decenii Foto: shutterstock

După 43 de ani petrecuți împreună, actrița în vârstă de 80 de ani a mărturisit că încă îl privește cu aceeași admirație pe partenerul său și că sentimentele dintre ei au rămas la fel de puternice.  

Ce o atrage și astăzi pe Goldie Hawn la Kurt Russell

Invitată în emisiunea „The Jennifer Hudson Show”, Goldie Hawn a vorbit despre relația de lungă durată pe care o are cu actorul în vârstă de 75 de ani.

„Este atât de chipeș. Îl privesc și astăzi și, deși au trecut anii peste noi, este în continuare foarte chipeș. Îi spun asta mereu. Dragostea este încă acolo. Este frumos și mă face fericită”, a declarat actrița.

Vedeta a mărturisit că nu doar aspectul fizic o cucerește și acum, ci și personalitatea actorului. Potrivit actriței, râsul lui Kurt Russell este atât de molipsitor și zgomotos încât uneori atrage atenția celor din jur.

„Îți pui mereu întrebarea dacă îți dorești un bărbat bun sau un bărbat bun și puțin periculos. Iar mie îmi place câte puțin din ambele. Îmi place o personalitate puternică, foarte amuzantă, care râde cu poftă”, a spus Goldie Hawn.

Ea a povestit că, în timpul unui zbor recent din New York, actorul urmărea un film și râdea atât de tare încât a fost nevoită să îi atragă atenția.

„Avea căștile în urechi și râdea în hohote. I-am spus: «Șșșt, îi deranjezi pe ceilalți». Dar nu se mai putea opri. Pur și simplu se bucura enorm de filmul pe care îl urmărea”, a povestit amuzată actrița.

De asemenea, Goldie Hawn a profitat de ocazie pentru a-și lăuda partenerul și pentru felul în care și-a îndeplinit rolul de tată de-a lungul anilor. Cei doi au un fiu, pe nume Wyatt.

„Îl iubesc. Îmi plac oamenii cu personalitate mare. Și este și cel mai bun tată”, a mărturisit vedeta.

Amintirea specială de la filmările „Overboard”

Goldie Hawn și Kurt Russell au jucat împreună în celebrul film Overboard din 1987, însă pentru actriță cea mai importantă amintire de la filmări nu are legătură cu producția cinematografică.

„A fost foarte distractiv să filmăm pentru că scenariul era foarte amuzant. Dar ceea ce îmi amintesc cel mai bine este că Wyatt avea doar patru luni atunci și chiar în perioada aceea a făcut primii pași”, a povestit ea.

Actrița spune că, atunci când privește în urmă la proiectele sale profesionale, își amintește mai întâi de momentele trăite împreună cu familia.

Secretul relației lor: familia este pe primul loc

Cu toate că formează un cuplu de peste patru decenii, Goldie Hawn a recunoscut într-un interviu anterior că ea și Kurt Russell nu sunt întotdeauna de acord în toate privințele. 

Cu toate acestea, cei doi au reușit să construiască o relație solidă având aceeași prioritate.

„Nu suntem de acord în legătură cu toate. Opiniile lui politice sunt diferite de ale mele. Există multe lucruri care te pot diviza, dar cel mai important lucru din viața noastră este familia. Acolo prosperăm, acolo găsim cea mai mare bucurie și acolo ne concentrăm energia”, a spus Goldie Hawn.

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