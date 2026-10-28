 7 ani fără Mihai Constantinescu. Amintirile Nataliei Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”. Mormântul lui e plin de flori
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Foto7 ani fără Mihai Constantinescu. Amintirile Nataliei Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”. Mormântul lui e plin de flori

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La șapte ani de la decesul lui Mihai Constantinescu, Natalia Guberna și Octavian Ursulescu, cei care i-au fost prieteni de suflet, ne-au depănat, exclusiv pentru Click!, amintiri despre solistul „inimilor”. Am aflat și că, în anii de glorie, era adulat de fetele din întreaga țară, ca un adevărat star: „Primea scrisori de dragoste cu sacul”.

Natalia Guberna deplânge trecerea în neființă a lui Mihai Constantinescu. El a ajutat-o să debuteze în muzică
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Natalia Guberna deplânge trecerea în neființă a lui Mihai Constantinescu. El a ajutat-o să debuteze în muzică Foto: foto: Facebook

Natalia Guberna: „Mihai Constantinescu era vesel și comunicativ, părea ca un copil mare, avea acea candoare”

Natalia Guberna deplânge trecerea în neființă a artistului, cel care, de altfel, impresionat de calitățile ei vocale, a ajutat-o să se lanseze în muzică:

„Mă mai luau cu ei în turnee, Mirabela Dauer, Mircea Baniciu și Mihai Constantinescu, mai cântam în deschiderea recitalurilor lor, le sunt recunoscătoare. L-am invitat pe Mihai Constantinescu și la liceul unde învățam, ne-a cântat, a stat cu noi, la povești. Era foarte vesel și comunicativ, părea ca un copil mare, avea acea candoare.

De fapt, cântecele compuse de el par făcute pentru copilul din noi. Toate piesele lui, precum „Sus în deal e o casă” sau „Cu creionul pe hârtie o păpușă am desenat”, au devenit rapid șlagăre, pentru că erau lesne de reținut, le fredonai cu ușurință. Și la radio erau difuzate mereu. Mihai Constantinescu a sprijinit mulți tineri talentați să se lanseze în muzică”, a menționat Natalia Guberna, exclusiv pentru Click!

Natalia Guberna: „Primea scrisori de dragoste cu sacul de la fetele din întreaga țară”

Natalia Guberna își amintește și de ziua în care mama artistului i-a dat câteva scrisori, primite de Mihai Constantinescu de la admiratoare, în anii comunismului:

„Le-am deschis, cu permisiunea ei, evident. Erau scrisori de dragoste de la puștoaice, primea cu sacul, din întreaga țară. A avut un mare succes la fete, îi scriau că îl adoră, îi desenau și inimioare. La concerte, fanele erau înnebunite, se înghesuiau să obțină un autograf sau să facă poze cu el.

A fost un om frumos și talentat, un suflet bun. N-o să uit niciodată că mi-a dăruit și câteva piese, compuse de el, fără să îmi ceară bani pentru compoziții. Se bucura numai că vedea că încep să am succes, că răzbat în lumea muzicală, mă mai chemau și pe la televiziune, ca să filmez, ziceau că am voce bună și că sunt telegenică. Ne-a legat o prietenie frumoasă”, mai spune Natalia Guberna, exclusiv pentru Click!

Octavian Ursulescu: „Eram toți „împielițați” ultimul răcnet”

Și prezentatorul de evenimente Octavian Ursulescu ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre perioada de glorie a lui Mihai Constantinescu. Era răsfățat ca pe un prinț:

„Inevitabil, am pornit turneele, îndeosebi în Ardeal, multe din ele având loc în județul meu natal, Mureș. Distribuția era mică, încăpeam într-un microbuz „TV”, românesc, cu tot cu echipament: Mihai, Mirabela Dauer, Natalia Guberna, eu, iar la pupitrul de sunet Marcel Tănase. Ce vremuri, ce primire ne aștepta în fiecare oraș!

De la Sibiu, de la o fabrică celebră, ne cumpăram obiecte de voiaj din piele, saci de voiaj pentru haine, genți de pilot, genți diplomat, firește totul pentru export. La Târgu-Mureș ne așteptau ca pe niște regi frații Curtifan, la hotelul Continental, nu mai zic de cei de la fabrica de pielărie și mănuși.

Eram toți „împielițați” ultimul răcnet! Tot de acolo din oraș, de la Tehnoton, parcă se chema, ne-am luat pick-up-uri, amplificatoare, radio-uri de mare calitate. Din punct de vedere muzical foloseam firește „negativele” orchestrale, la început pe casete audio, ceea ce nu o dată a dus la probleme tehnice, ulterior am evoluat”.

Ce spunea Mihai Constantinescu despre moarte: „Nu de moarte mi-e frică, ci de veșnicia ei”

Într-un ultim interviu tv, pentru Antena Stars, solistul de muzică ușoară Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai talentați artiști din anii comunismului, a vorbit și despre moarte:

„Nu mă gândesc la moarte. Am zis că poate, undeva, cândva, ne vom întâlni într-o altă dimensiune. Există splendida vorbă că nu de moarte îmi este frică, ci de veșnicia ei. Sunt extrem de multe teorii vizavi de moarte, de moartea clinică, ce au pățit cei care au fost în moarte clinică, cum au plecat pe acel tunel de lumină. Unii s-au întors și au spus, alții nu. Sau probabil că asta e o activitate finală a creierului”.

Mesajul soției Simona Constantinescu: „Iubirea nu moare”

Marele artist român Mihai Constantinescu a încetat din viață pe 29 octombrie 2019, la vârsta de 73 de ani, în urma unor probleme cardiace. Soția lui, Simona Constantinescu, a postat pe Facebook un mesaj de suflet, de ziua lui de naștere: 

„Mihai, dacă ai fi azi aici, te-aș îmbrățișa tare! Nu știu dacă timpul vindecă, dar știu că iubirea nu moare. O port cu mine, în fiecare zi. Și azi, de ziua ta, te sărbătoresc în gând și în inimă. La mulți ani, cerești!”. 

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