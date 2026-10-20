Iuliana Beregoi este din nou îndrăgostită? Imaginile care nu mai lasă loc de îndoială

Zvonurile din mediul online s-au adeverit: Iuliana Beregoi și Roman Tătaru trăiesc o poveste de dragoste. După ce în ultimele zile fanii au speculat intens apropierea dintre ei amplificată de un buchet impresionant de flori primit de artistă.

Iuliana Beregoi și Roman Tătaru nu se mai ascund Foto: instagram/tiktok

Într-un clip recent apărut pe rețelele de socializare, cântăreața și creatorul de conținut s-au afișat în ipostaze tandre, confirmând că ar forma cel mai nou cuplu din lumea mondenă.

Iuliana Beregoi și Roman Tătaru, gesturi tandre și fotografii pe pereți

Dacă primele apariții comune lăsau loc de interpretări, cel mai recent material video elimină orice îndoială. Cei doi s-au filmat ținându-se de mână, într-o atmosferă vizibil romantică. Un detaliu care le-a atras atenția internauților a fost decorul camerei în care s-au înregistrat: pereții erau decorați cu numeroase fotografii cu ei doi împreună.

Apropierea a fost pregătită subtil pe internet încă din urmă cu câteva zile, când artista a publicat pe conturile sale imagini cu un buchet uriaș de flori, gest atribuit de fanii lui Roman Tătaru.

Trecutul zbuciumat al lui Roman Tătaru

Roman Tătaru a devenit cunoscut publicului larg încă din anul 2015, grație aparițiilor din proiectul de mare succes pe YouTube „Ilie’s Vlogs”, unde realiza provocări și scenete virale alături de Ilie Bivol. După destrămarea acelui format, viața sa a luat o turnură neașteptată: s-a retras din lumina reflectoarelor și a plecat în Marea Britanie, unde a lucrat în domeniul construcțiilor.

Vloggerul a vorbit deschis despre episoadele delicate din trecutul său, recunoscând că a traversat o perioadă complicată în care s-a luptat cu dependența de alcool și substanțe interzise. Revenit definitiv acasă, acesta s-a relansat în mediul online și este hotărât să nu mai plece în străinătate, deși părinții săi au rămas stabiliți în Marea Britanie.

„Vreau să mă dezvolt, dacă m-am apucat de internet. O să reușesc în sfera asta. Dacă o să continui cum am început, o să reușesc într-un an (...) Părinții nu vor să revină, dar vreo cinci ani, ei precis stau acolo”, a povestit Roman Tătaru în cadrul podcastului moderat de Daniel Rachier, potrivit Spynews.