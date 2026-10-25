 „Rugăciunea unui părinte când copiii împlinesc 18 ani”. Mesajul emoționant transmis de Mihai Morar pentru gemenele sale, Mara și Cezara
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Foto„Rugăciunea unui părinte când copiii împlinesc 18 ani”. Mesajul emoționant transmis de Mihai Morar pentru gemenele sale, Mara și Cezara

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Mihai Morar a transmis un mesaj emoționant cu ocazia majoratului fiicelor sale gemene, Mara și Cezara, care au împlinit recent 18 ani. Jurnalistul a publicat pe rețelele de socializare imagini de la petrecerea organizată în cinstea tinerelor, alături de o reflecție despre momentul în care copiii ajung la vârsta majoratului și încep să-și construiască propriul drum în viață.

Mihai Morar și familia lui.
Mihai Morar și familia lui. Foto: Arhiva Click!

Mihai Morar și soția sa, Gabriela, formează o familie de mai bine de două decenii și au împreună trei fete. Pe 23 octombrie 2008, cei doi au devenit părinții gemenelor Mara și Cezara, iar pe 24 iulie 2019, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a mezinei, Roua.

Rugăciunea emoționantă publicată de Mihai Morar

Recent, Mara și Cezara au împlinit 18 ani, iar părinții lor le-au organizat o petrecere pe măsură. Imaginile publicate de omul de radio pe rețelele de socializare surprind acest moment special din viața familiei.

În mesajul său, Mihai Morar a vorbit despre dificultatea părinților de a accepta că, odată cu trecerea anilor, copiii devin tot mai independenți. Deși își doresc ca aceștia să ajungă departe și să aibă curajul de a-și urma visurile, părinții resimt, în același timp, teama de a-i vedea plecând de lângă ei.

„Rugăciunea unui părinte când copiii fac 18 ani.

Când primii tăi născuți împlinesc 18 ani, începi să înțelegi versurile din «Profetul» lui Khalil Gibran: «Copiii voștri nu sunt copiii voștri. Ei sunt fiii și fiicele dorului Vieții de ea însăși îndrăgostite. Ei vin prin voi, dar nu din voi și, deși sunt cu voi, ei nu sunt ai voștri. Puteți să le dați dragostea, nu însă și gândurile voastre, fiindcă ei au gândurile lor. Le puteți găzdui trupul, dar nu și sufletul, fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteți vizita nici chiar în vis.

Puteți năzui să fiți ca ei, dar nu căutați să îi faceți asemenea vouă, pentru că viața nu merge înapoi, nici zăbovește în ziua de ieri. Voi sunteți arcul din care copiii voștri, ca niște săgeți vii, sunt azvârliți. Pe drumul nesfârșirii, Arcașul vede ținta și, cu puterea Lui, vă încordează, astfel ca săgețile-I să poată zbura iute și departe. Și puterea voastră, prin mâna Arcașului, să vă aducă bucurie, căci, precum El iubește săgeata călătoare, tot la fel iubește și arcul cel statornic.»”

Mihai Morar: „Nu ne-am pregătit să fim părinții unor copii care nu mai sunt copii”

Mihai Morar consideră că această rugăciune ar trebui să fie a tuturor părinților care se tem de momentul în care copiii lor vor crește, vor deveni adulți și vor începe să-și construiască propriul drum în viață. Jurnalistul a vorbit despre sentimentele contradictorii pe care le trăiesc părinții atunci când își văd copiii pregătiți să plece de lângă ei.

„Cred că versurile acestea ar trebui să fie rugăciunea oricărui părinte căruia îi este teamă să-și vadă copiii mari. Pentru că ne rugăm să ajungă departe, dar am vrea ca departe să fie tot aproape de noi. Pentru că le spunem «Poți să pleci!», dar, în gând, ne șoptim «Mai stai!». Pentru că ne dorim să nu le fie frică de lume, dar nouă ne este frică de casa fără ei.

Pentru că ei sunt pregătiți să fie adulți, dar noi nu ne-am pregătit să fim părinții unor copii care nu mai sunt copii. Pentru că știm exact câți ani împlinesc, dar nu ne putem da seama cât de repede au trecut. Pentru că i-am învățat să facă atât de multe lucruri singuri, dar noi nu ne-am antrenat pentru ziua în care nu ne vor mai cere ajutorul.

Mara și Cezara, să vă fie zborul mai mare decât dorul nostru.”

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