 20 de ani de iubire pentru Mihai Morar și Gabriela! Prezentatorul TV a publicat imagini de la „nunta de porțelan”
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Video20 de ani de iubire pentru Mihai Morar și Gabriela! Prezentatorul TV a publicat imagini de la „nunta de porțelan”

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Moment emoționant pentru Mihai Morar și soția sa, Gabriela. Cei doi sărbătoresc un moment important din viața lor: nunta de porțelan. Cu această ocazie, prezentatorul TV a publicat pe rețelele de socializare un clip video emoționant filmat în biserică. Alături de soția sa, Gabriela, dar și fiicele lor, Mihai Morar a primit binecuvântarea preotului, în cadrul unei slujbe de mulțumire.

Mihai Morar și Gabriela.
Mihai Morar și Gabriela. Foto: Facebook & Instagram

Mihai și Gabriela Morar, imagini de la nunta de porțelan

Mihai și Gabriela Morar formează unul dintre cele mai longevive, și totodată discrete cupluri din lumea mondenă românească. Aceștia au împlinit 20 de ani de când și-au spus cel mai frumos „da” din viața lor, iar acum au pășit din nou în biserică, unde preotul a oficiat slujba dedicată „nunții de porțelan”.

„20 de ani de împreună căsnicie! Mulțumim părinților de la Biserica Sfânta Sofia Floreasca pentru slujba de mulțumire și fetelor noastre pentru că ne-au fost martori la «nunta de porțelan». Recunoscători întru dragoste”, a scris Mihai Morar pe rețelele de socializare. 

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihai și Gabriela Morar

Mihai și Gabriela Morar s-au cunoscut la radio, iar apropierea dintre cei doi s-a produs într-o perioadă în care prezentatorul traversa un moment mai dificil din viața sa. Tatăl lui Mihai avea probleme de sănătate, iar acesta era îngrijorat și afectat de situația prin care trecea familia sa.

Gabriela, care îi era colegă la radio la vremea respectivă, a observat că ceva nu era în regulă cu el și a încercat să-l scoată din starea în care se afla, propunându-i să plece la mare, în concediul plătit oferit de postul de radio. Mihai a refuzat însă invitația, mărturisind ulterior că timiditatea ar fi fost motivul pentru care nu a acceptat atunci.

„Eram într-o vară mai complicată a vieții mele, avusese și tata niște probleme de sănătate, unele care reveneau după niște ani în care a fost destul de stresat la muncă, dezamăgit de muncă, de oameni. El a fost modelul meu de corectitudine și de bărbat. Mă uit la el la 70 de ani și e superb, mi-aș dori să ajung ca el.

Tata avusese atunci probleme, fiind coleg la radio cu Gabriela ea a simțit cumva că nu sunt bine. Pe vremea aia stăteam în chirie în București, și ea mi-a zis atunci să merg la mare, era un concediu plătit de la radio. Atunci am zis nu și nu știu de ce am zis nu. Cred că din timiditate”, a mărturisit prezentatorul acum ceva vreme în podcastul lui Cătălin Măruță.

Mihai Morar: „După două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei”

După ce vacanța s-a încheiat și Mihai s-a întors la București, lucrurile au început să se schimbe între el și Gabriela. Prezentatorul și-a dorit să o invite în oraș, mai ales pentru a se asigura că aceasta nu se supărase după refuzul său, însă primele două încercări nu au avut succes.

Determinat să găsească o altă modalitate de a petrece timp împreună, Mihai a apelat la o idee diferită și i-a propus Gabrielei să meargă la un concert de vioară la Palatul Regal. De această dată, ea a acceptat, iar întâlnirea avea să reprezinte începutul relației lor.

„Apoi a trecut vacanța, am ales să merg acasă, la ai mei. Când m-am întors am vrut să o invit, să nu se fi supărat. Am invitat-o în oraș și m-a refuzat, la fel și a doua oară. Și a trebuit să găsesc altceva. Atunci găsisem un concert de vioară la Palatul Regal și i-am zis că am luat două bilete.

A zis da și de atunci am rămas împreună. Și după două luni am cerut-o de soție, eu care nu îmi pusesem problema căsătoriei niciodată în viața mea. (…) Traseul meu profesional era ok, dar eu nu eram echilibrat pe plan personal până să o cunosc pe Gabriela, până să avem o relație. Acolo s-au echilibrat lucrurile. Apoi au apărut gemenele. Cezara și Mara s-au născut la o lună după ce am lansat Radio Zu. Aia a fost cea mai grea vară din viața mea. Au venit pe lume la doi ani de când ne-am căsătorit.”

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