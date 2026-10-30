 Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri”
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Mai tinere cu 10 ani, după operația estetică la gât! Sfatul designerilor pentru Minodora și Ozana Barabancea: „Pot purta din nou decolteuri”

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Artistele Minodora (48 de ani) și Ozana Barabancea (57 de ani) au slăbit spectaculos, în jur de 40 de kilograme fiecare, astfel că se impunea un lifting în zona gâtului, pentru un look impecabil. După această operație estetică, ele pot purta din nou decolteuri. Și designerul Florin Burescu le laudă, prin intermediul Click!, pentru decizia luată și în urma căreia par că au întinerit cu zece ani.

Minodora și Ozana Barabancea par mai tinere cu 10 ani, după liftingul din zona gâtului
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Minodora și Ozana Barabancea par mai tinere cu 10 ani, după liftingul din zona gâtului Foto: Click!

Minodora: „Operația a durat 4 ore, a fost destul de grea”

Minodora se declară mulțumită de rezultat, după liftingul din zona gâtului, efectuat în urmă cu doi ani. Artista a explicat de ce a fost nevoită să apeleze la medic, pentru acest retuș de ordin estetic: 

„Am slăbit foarte multe kilograme și mai fac niște «ajustări» în sensul în care am avut parte de o intervenție chirurgicală în zona feței, un lifting de gât și gușă. A fost cu anestezie generală, a durat 4 ore. A fost o operație destul de grea, din punctul meu de vedere.

„Am făcut practic în zona gușii o reconstrucție de mușchi”

Am avut multe intervenții, de când am slăbit, am făcut și abdominoplastie și ridicare de sâni, căci am slăbit 40 de kilograme, dar asta parcă a fost mai greu de dus pe picioare, poate și din cauza faptului că e în zona feței și e mai greu de gestionat. Am dormit numai pe spate, sunt tăiată după ureche. Am făcut practic în zona gușii o reconstrucție de mușchi”.

De pe patul de spital, ea le-a transmis fanilor un mesaj:

„O să fiu frumoasă! Mulțumesc domnului doctor. Sinceră și transparentă cu voi, pentru că vă respect! Mi-am scos gușa care atârna, arăta inestetic, deoarece am slăbit 40 de kg!”. 

 „Fac sport și ultima masă e la ora 19.00”

Minodora duce un stil de viață sănătos, după ce și-a recuperat silueta: 

„Mănânc cu 4-5 ore înainte de culcare. Când nu am concerte, eu la 22.30 sunt în pat, dorm. Ultima masă e pe la ora 19.00. Cu trei ore și jumătate înainte să dorm nu mai pun nimic în stomac. Fac și sport, fac bandă. Cu niște greutăți la mână de câte 2 kg, îmi pun și la picioare, și am și o bandă care se ridică așa ca și cum ai merge pe munte, e cu înclinație.

O dau la înclinație 15. Ce e foarte mișto e că o am în fața televizorului și îmi pun acolo un concert, un film, și nici nu-mi dau seama când trece timpul. Măcar 45 de minute fac de mers mai rapid. Eu nu sunt cu alergatul, însă mă ajută treaba asta pentru tonifiere. Mai fac abdomene, îmi place să fac, fac 50 de abdomene”, a menționat ea, pentru spynews.ro

Ozana Barabancea: „Acum sunt din nou divă”

Și Ozana Barabancea a decis, în urmă cu două luni, să apeleze la esteticieni, pentru o astfel de operație, în zona gâtului, pentru a scăpa de excesul de piele, după ce și ea s-a subțiat cu aproape 40 de kilograme: 

„Eu am avut un gât mai deosebit și când eram grasă, și când eram slabă, tot nu era ce trebuie. A venit momentul în care am decis să fac acest pas. Nu îți afectează corzile vocale. Eu sunt decisă să o fac și am primit și binecuvântare să o fac”, spunea ea, înainte de intervenția chirurgicală. 

Iar acum e foarte încântată că pielea gâtului are un aspect impecabil: 

„Ce spuneați, că am un gât urât? Am avut...Acum sunt din nou divă. Vă pup”, a menționat ea, pe Facebook. 

Florin Burescu, designer: „Le stă foarte bine, par și mult mai tinere”

Designerul Florin Burescu le admiră pentru curajul de a se opera, pentru a arăta din nou bine, fiind, totodată, și o formă de respect pentru cei care le apreciază muzica: 

„Minodora și Ozana Barabancea au înțeles că, dacă slăbești, dacă pierzi multe kilograme, nu numai în zona feței e nevoie de ajustări, ci și la mâini și la gât. Le apreciez, le stă foarte bine acum, par și mult mai tinere. Pot purta din nou decolteuri.

Le sfătuiesc pe toate doamnele, când vor să scape de riduri, să facă și un lifting în zona gâtului. Felicitări că au decis să fie atente la toate detaliile, nu să aibă grijă numai ca fața să fie întinsă. Nu există alt remediu, nu există vreo cremă-minune, nimic nu maschează problemele de ordin estetic din zona gâtului, trebuie apelat la un medic specialist”, a menționat Florin Burescu, exclusiv pentru Click!

Florin Burescu a lansat cartea „Puterea unei ținute”: „Eleganța nu înseamnă numai haine frumoase”

Celebrul designer a lansat recent cartea „Puterea unei ținute”, un ghid în care le învață pe femei să își descopere frumusețea și să își pună în valoare silueta:

„Cartea vorbește despre importanța hainelor potrivite formei corpului, despre cum ne îmbrăcăm la fiecare eveniment important din viață și despre felul în care o ținută aleasă corect poate influența imaginea și încrederea în sine.

Pentru că eleganța nu înseamnă numai haine frumoase, ci alegeri inteligente, care îți pun în valoare feminitatea și personalitatea. Lansarea cărții vine și cu un turneu național și internațional”, ne-a declarat el, pentru Click!

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