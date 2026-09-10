 Ce a putut să spună Irina Fodor despre concurenții de la Asia Express? „Toți erau Alfa”
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Ce a putut să spună Irina Fodor despre concurenții de la Asia Express? „Toți erau Alfa”

#Exclusiv Click!
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„Asia Express” a început în forță la Antena 1, cu audiențe record. Prezentatoarea Irina Fodor a făcut dezvăluiri incitante, în exclusivitate pentru Click!, despre parcursul celor nouă echipe pe Drumul Mătăsii. La lansarea „Asia Express”-sezonul 9, Irina Fodor a transmis și un mesaj de susținere pentru Alina Pușcău, fostă concurentă în sezonul trecut, care se luptă în prezent cu cancerul. Urmărește interviul video de mai jos! 

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