Ce a putut să spună Irina Fodor despre concurenții de la Asia Express? „Toți erau Alfa”

„Asia Express” a început în forță la Antena 1, cu audiențe record. Prezentatoarea Irina Fodor a făcut dezvăluiri incitante, în exclusivitate pentru Click!, despre parcursul celor nouă echipe pe Drumul Mătăsii. La lansarea „Asia Express”-sezonul 9, Irina Fodor a transmis și un mesaj de susținere pentru Alina Pușcău, fostă concurentă în sezonul trecut, care se luptă în prezent cu cancerul. Urmărește interviul video de mai jos!

Citește și: VIDEOIrina Fodor dă din casă despre noul „Asia Express”: „Nici noi, nici producătorii, nu ne-am așteptat”. Ce mesaj îi transmite Alinei Pușcău, grav bolnavă