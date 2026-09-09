Prima eliminare de la Asia Express 2026. Cine a părăsit competiția: „Nu ne așteptam”

„Asia Express 2026” aduce emoții puternice atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Cele nouă echipe de pe Drumul Mătăsii sunt puse în fața unor provocări greu de descris în cuvinte, în timp ce străbat Uzbekistanul și China și încearcă să facă față unor probe care le testează limitele fizice și psihice.

„Asia Express 2026”. Foto: Antena1

Din păcate, aventura nu poate continua pentru toată lumea, iar una dintre echipe este nevoită să părăsească competiția.

Cea de-a patra ediție „Asia Express – Drumul Mătăsii” a fost una solicitantă pentru concurenți, care au avut de trecut prin mai multe probe ce le-au pus la încercare abilitățile și relația cu partenerul. În cadrul Jocului de Amuletă, aceștia au fost nevoiți să conducă fără să vadă, bazându-se în totalitate pe indicațiile coechipierilor.

Echipa care părăsește „Asia Express” după patru ediții

O nouă provocare a apărut în misiunea pentru cea de-a doua imunitate, unde concurenții au avut de transportat cumpărături, într-o cursă deloc ușoară. Pe parcursul zilei nu au lipsit momentele tensionate și situațiile în care concurenții și-au pierdut speranța, iar găsirea unui mijloc de transport le-a testat din nou răbdarea.

După o luptă strânsă, echipa formată din What’s UP și Micky nu a reușit să țină pasul cu restul echipelor și a ajuns să părăsească Asia Express. Astfel, cei doi concurenți și-au încheiat aventura în Uzbekistan, după doar câteva zile petrecute pe Drumul Mătăsii, în timp ce celelalte echipe merg mai departe în competiție.

„Nu am reușit să depășim acest obstacol. Vă pupăm și vă respectăm, ne vedem acasă. Vă pup, vă iubesc, nu e nicio problemă, distrați-vă!”, le-a spus What’s Up atât celor de acasă, cât și colegilor care au rămas în competiție.

„Nu putem decât să fim recunoscători și să mulțumim întregii echipe”

De asemenea, acesta a mai transmis un mesaj, mărturisind că îi pare rău pentru plecarea din competiție, însă este recunoscător pentru experiența trăită și pentru faptul că atât el, cât și întreaga echipă sunt bine.

„Ne pare infinit de rău că plecăm, nu ne așteptam, dar este un joc și trebuie să ne bucurăm de cât am primit. Nu putem decât să fim recunoscători și să mulțumim întregii echipe că ne-a suportat și bunului Dumnezeu că suntem bine.”