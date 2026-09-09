 Larisa Iordache, copleșită de emoții după ce și-a lăsat fiica la creșă: „N-aș fi crezut vreodată”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Larisa Iordache, copleșită de emoții după ce și-a lăsat fiica la creșă: „N-aș fi crezut vreodată”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Larisa Iordache trece prin una dintre cele mai delicate etape din viața de mămică. Fosta mare gimnastă a României și-a înscris fetița, Amira Andreea, la creșă, însă procesul de adaptare s-a dovedit a fi mult mai copleșitor decât anticipase.

Larisa Iordache, emoții dupe cele câteva zile ale fetiței la creșă
Larisa Iordache, emoții dupe cele câteva zile ale fetiței la creșă Foto: Instagram

Obișnuită cu disciplina de fier din sălile de gimnastică și cu podiumurile internaționale, Larisa Iordache a fost luată prin surprindere de o provocare complet diferită: desprinderea temporară de propriul copil.

Fosta sportivă a mărturisit deschis în mediul online că integrarea micuței Amira în colectivitate reprezintă un adevărat carusel emoțional, recunoscând că temerile și grijile de mamă sunt imposibil de controlat, indiferent cât de stăpână pe sine credea că va fi.

„Ce gânduri poate avea o mamă…”

Dacă debutul acomodării a părut facil, ziua a treia a pus-o pe Larisa Iordache față în față cu realitatea dură a despărțirii.

Fosta sportivă a povestit că plecarea a fost marcată de lacrimi, moment care a declanșat un val de gânduri apăsătoare. Deși micuța Amira Andreea a fost repede absorbită de jocurile din jur odată ce a rămas la creșă, sufletul mamei a rămas împărțit între teamă și neputință.

Larisa a recunoscut cu sinceritate că, înainte de a avea propriul copil, privea cu detașare relatările altor mămici și era convinsă că ea va rămâne relaxată într-un astfel de scenariu.

  „N-aș fi crezut vreodată. Când alte mame îmi povesteau despre perioada asta, eram atât de relaxată și spuneam: „Sigur la mine nu o să fie așa.” Ei bine… „așa-ul” ăsta înseamnă un amestec de teamă, grijă, emoție, dar și mult curaj”.  

Realitatea a contrazis-o complet, demonstrându-i că iubirea maternă vine la pachet cu vulnerabilități nebănuite, un amestec de nesiguranță, grijă continuă, dar și curajul de a-și lăsa fiica să descopere lumea pe cont propriu.

 O căsnicie discretă

Această etapă de adaptare vine la un an și jumătate de când Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima oară.

Venirea pe lume a Amirei le-a transformat complet prioritățile, consolidând o poveste de dragoste trăită departe de ochii indiscreți ai lumii mondene.

Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2024, moment în care fosta sportivă declara cu mândrie că a găsit alături de partenerul ei acel echilibru și acea armonie perfectă după anii lungi de sacrificii și performanță pe podiumurile sportive. Deși recunoaște că momentul actual al creșterii fetiței este unul greu de asimilat, Larisa rămâne încrezătoare că fiecare zi va aduce un pas înainte spre obișnuință, atât pentru micuță, cât și pentru ea.

Cum a început povestea de dragoste dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță

Relația dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță a debutat în mediul virtual, pe Instagram, unde cei doi au comunicat o perioadă prin mesaje și apeluri video.

După ce au simțit că s-a creat o conexiune sinceră, fosta mare sportivă a preluat inițiativa și a făcut un gest cu totul neașteptat: a mers direct la el pentru a-i duce un croissant cu migdale.

Ghid de cumpărături

alina puscau nunta
Ce spune Alina Pușcău despre religia sa. De ce a renunțat la ortodoxie și cu cine urma să se căsătorească Vedete românești
maticiuc jpg
FotoFiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu” Vedete românești
image
O româncă, fostă vedetă Playboy, a murit la 46 de ani în Elveția. Își făcuse planuri să devină mamă adevarul.ro
image
Lucrurile lui Silviu Prigoană, scoase la vânzare într-un târg de vechituri. Printre ele, fotografii cu Adriana Bahmuțeanu adevarul.ro

Parteneri

image
Radu Naum a explodat în direct: „E trucat campionatul! Intrați toți în insolvență!” www.fanatik.ro
image
O japoneză a transformat hârtia într-o afacere de succes în România. Produsele ei se vând cu mii de lei observatornews.ro
image
Orașul din România în care gigantul italian Ferrero deschide prima sa fabrică din țara noastră: Producătorul Nutella și Kinder confirmă www.antena3.ro
image
Ce audiență a avut MĂRUȚĂ cu „Furnicuțele”: Cifrele nu mint! Debut la Antena 1 www.gandul.ro
image
Ilie Năstase, dezvăluiri după incidentul conjugal! Ce s-a întâmplat, de fapt, întrel el și soția lui: „M-am certat de o mie de ori cu ea și spune că am fost agresiv” www.wowbiz.ro
image
Fanii Disney sunt îndoliați. S-a stins din viață Jim Geoghan, co-creatorul serialului „Zack și Cody, ce viață minunată” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! as.ro
image
Ce avere are Luca Niculescu, favoritul lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Lista proprietăților și banii din conturi playtech.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme www.fanatik.ro
image
Concurenta de la Insula Iubirii, cerută în căsătorie la bonefire-ul final. Nicio ispită n-a reușit să-i despartă! www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Harald, dus la cimitir cu un G-Klasse! Noul rege Haakon, împietrit de durere, nu este alături de soția sa, Regina okmagazine.ro
image
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
image
#Istorie Modernă Universală
Decapitarea regelui Ludovic al XVI-lea. Cum a devenit ghilotina un simbol al Revoluției Franceze historia.ro
vica blochina
Vica Blochina a pus tunurile pe bărbații care împart nota la restaurant: „Cum se numesc?” Vedete românești
sellyu si smaranda
FotoSmaranda Știrbu a devenit „doamna doctor”. Selly, mesaj emoționant după absolvirea iubitei sale Vedete românești
Geta Sterp jpg
Locul superb unde Geta Sterp a ales să-și țină ziua de naștere. Este plin de amintiri pentru sora lui Culiță Sterp Vedete românești
image png
FotoCine este fetița cu părul scurt și privirea gingașă? Indiciu: A devenit o celebră prezentatoare TV Vedete românești
banner Adina Buzatu jpg
#Exclusiv Click!
Cât au costat rochiile de mireasa ale Sarei. Fiica Adinei Buzatu a apelat la o celebră stilistă Vedete românești
Andreea Marinescu jpg
Andreea Marinescu, în lacrimi. Ce a mărturisit vedeta Pro TV despre viața de părinte: „Nu ne-a fost deloc ușor” Vedete românești
Valerie Lungu jpg
Valerie Lungu a făcut turul casei sale. Imagini spectaculoase din locuința concurentei de la Asia Express Vedete românești
alina puscau nunta
Ce spune Alina Pușcău despre religia sa. De ce a renunțat la ortodoxie și cu cine urma să se căsătorească Vedete românești
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net