Larisa Iordache, copleșită de emoții după ce și-a lăsat fiica la creșă: „N-aș fi crezut vreodată”

Larisa Iordache trece prin una dintre cele mai delicate etape din viața de mămică. Fosta mare gimnastă a României și-a înscris fetița, Amira Andreea, la creșă, însă procesul de adaptare s-a dovedit a fi mult mai copleșitor decât anticipase.

Larisa Iordache, emoții dupe cele câteva zile ale fetiței la creșă Foto: Instagram

Obișnuită cu disciplina de fier din sălile de gimnastică și cu podiumurile internaționale, Larisa Iordache a fost luată prin surprindere de o provocare complet diferită: desprinderea temporară de propriul copil.

Fosta sportivă a mărturisit deschis în mediul online că integrarea micuței Amira în colectivitate reprezintă un adevărat carusel emoțional, recunoscând că temerile și grijile de mamă sunt imposibil de controlat, indiferent cât de stăpână pe sine credea că va fi.

„Ce gânduri poate avea o mamă…”

Dacă debutul acomodării a părut facil, ziua a treia a pus-o pe Larisa Iordache față în față cu realitatea dură a despărțirii.

Fosta sportivă a povestit că plecarea a fost marcată de lacrimi, moment care a declanșat un val de gânduri apăsătoare. Deși micuța Amira Andreea a fost repede absorbită de jocurile din jur odată ce a rămas la creșă, sufletul mamei a rămas împărțit între teamă și neputință.

Larisa a recunoscut cu sinceritate că, înainte de a avea propriul copil, privea cu detașare relatările altor mămici și era convinsă că ea va rămâne relaxată într-un astfel de scenariu.

„N-aș fi crezut vreodată. Când alte mame îmi povesteau despre perioada asta, eram atât de relaxată și spuneam: „Sigur la mine nu o să fie așa.” Ei bine… „așa-ul” ăsta înseamnă un amestec de teamă, grijă, emoție, dar și mult curaj”.

Realitatea a contrazis-o complet, demonstrându-i că iubirea maternă vine la pachet cu vulnerabilități nebănuite, un amestec de nesiguranță, grijă continuă, dar și curajul de a-și lăsa fiica să descopere lumea pe cont propriu.

O căsnicie discretă

Această etapă de adaptare vine la un an și jumătate de când Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță, au devenit părinți pentru prima oară.

Venirea pe lume a Amirei le-a transformat complet prioritățile, consolidând o poveste de dragoste trăită departe de ochii indiscreți ai lumii mondene.

Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2024, moment în care fosta sportivă declara cu mândrie că a găsit alături de partenerul ei acel echilibru și acea armonie perfectă după anii lungi de sacrificii și performanță pe podiumurile sportive. Deși recunoaște că momentul actual al creșterii fetiței este unul greu de asimilat, Larisa rămâne încrezătoare că fiecare zi va aduce un pas înainte spre obișnuință, atât pentru micuță, cât și pentru ea.

Cum a început povestea de dragoste dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță

Relația dintre Larisa Iordache și Cristian Chiriță a debutat în mediul virtual, pe Instagram, unde cei doi au comunicat o perioadă prin mesaje și apeluri video.

După ce au simțit că s-a creat o conexiune sinceră, fosta mare sportivă a preluat inițiativa și a făcut un gest cu totul neașteptat: a mers direct la el pentru a-i duce un croissant cu migdale.