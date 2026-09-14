Cum a ajuns un camion înmatriculat în Olt pe un drum din Afganistan. „Mergeau de la Băbana spre Păpucești”

O fotografie realizată pe un drum din Afganistan a stârnit numeroase reacții în rândul internauților români. În imagine apare un camion cu numere de înmatriculare din județul Olt, surprins într-o zonă montană, la mii de kilometri distanță de România.

Camion Foto: Reddit

Fotografia a fost distribuită pe rețelele sociale, iar sute de persoane au încercat să găsească o explicație pentru traseul neobișnuit al vehiculului. Camionul a fost surprins în provincia Bamiyan, iar potrivit celui care a realizat imaginea, fotografia a fost făcută pe drumul dintre Kandahar și Kabul.

În cabină se observă două persoane, iar pe parbriz apare un afiș pe care sunt inscripționate cuvintele „Kabul” și numărul 2697. Detaliul i-a făcut pe unii utilizatori să creadă că vehiculul ar putea avea deja o înmatriculare locală în Afganistan.

Fotografia a fost făcută de un român aflat în vacanță

Autorul imaginii a oferit mai multe detalii pe grupul Reddit România, unde fotografia a fost distribuită. Acesta a precizat că se afla în Afganistan în vacanță și că a parcurs traseul dintre Kandahar și Kabul.

„În vacanță. Din 2023–2024 este destul de sigur pentru turiști, chiar dacă, evident, trebuie să știi pe unde mergi și să respecți regulile de acolo. Talibanii sunt peste tot, dar cu turiștii au fost surprinzător de în regulă și foarte curioși. Peisajele și traseele montane sunt superbe, oamenii sunt foarte primitori, iar mâncarea chiar mi-a plăcut: mult kebab, orez, pâine proaspătă și ceai fără oprire. Ce să spun, o experiență foarte diferită, dar pe care o recomand cu încredere”, a povestit acesta.

Un alt utilizator i-a atras atenția asupra diferențelor dintre experiența unui turist bărbat și situația femeilor în Afganistan. Autorul fotografiei a recunoscut că realitatea poate varia în funcție de provincie și că deplasarea este mai simplă pentru un bărbat sau pentru o femeie însoțită.

Cum ar fi ajuns camionul românesc în Afganistan

Imaginea a fost distribuită și pe grupul internațional „Foreign Plates Spotting”, unde utilizatorii discută despre vehicule fotografiate în țări diferite față de cele în care au fost înmatriculate.

Mai mulți participanți au explicat că astfel de situații nu sunt neobișnuite, deoarece numeroase camioane vechi din Europa de Est sunt exportate către țări precum Afganistan, Irak, Siria sau Egipt.

„O mulțime de camioane sunt exportate din Europa de Est în Afganistan, Irak, Siria, Egipt și în alte țări”, a explicat un internaut.

Un român a precizat că vehiculele pot ajunge în aceste zone fie conduse pe distanțe foarte mari, fie transportate cu alte camioane.

„Sunt duse ori pe roți, ori cu alte TIR-uri. Cumpără un cap de TIR cu tot cu remorcă, iar în remorca aceea bagă alt cap de TIR, plus o mulțime de piese. Așa se practică și în Siria. Multe TIR-uri și camioane românești sunt cumpărate și duse în Africa. Acolo probabil ajung cu vaporul sau chiar pe roți”, a explicat acesta.

Potrivit altor comentarii, vehiculele mai vechi sunt preferate în anumite regiuni deoarece au mai puțină electronică și pot fi reparate mai ușor.

„Afganistanul, Iranul și Siria cumpără multe camioane și TIR-uri vechi. Cu cât sunt mai vechi, cu atât mai bine. Știu o vânzare făcută acum doi ani a unui cap tractor Mercedes din 1995. Le duc acolo pentru piese sau pentru a fi folosite în continuare. Sunt preferate cele vechi, pentru că au puțină electronică și se repară ușor”, a afirmat un utilizator.

Plăcuțele de Olt ar putea fi doar o urmă din trecut

Un alt detaliu observat de internauți a fost afișul din parbriz, pe care apare „Kabul 2697”. Unii au considerat că acesta ar putea reprezenta înmatricularea actuală a camionului, iar plăcuțele de Olt ar fi rămas doar ca o amintire a perioadei în care vehiculul circula în România.

„Înmatricularea actuală, pe hârtie, pare să fie așezată în parbriz: «Kabul 2697»”, a remarcat un membru al grupului internațional.

Un alt utilizator a explicat că uneori vehiculele păstrează numerele europene chiar și după export, deoarece acestea pot avea o anumită valoare simbolică.

„Le înmatriculează la ei, acesta o are în parbriz, dar păstrează numărul european, pentru că înseamnă ceva acolo. Este cum însemna și la noi, acum ceva vreme, un număr german. În unele locuri încă mai înseamnă”, a susținut acesta.

Un comentator a observat și suportul plăcuței de înmatriculare și a presupus că înainte de România camionul ar fi putut circula în Germania.

Pe lângă explicațiile serioase, fotografia a generat și numeroase glume. Românii au făcut ironii despre traseul camionului, despre drumurile din România și despre originea oltenească a vehiculului.

„Mergeau de la Băbana spre Păpucești”, a scris un internaut.

Alții au glumit că vehiculul ar fi plecat pe un traseu greșit sau că ar fi ajuns în Afganistan după o „scurtătură” indicată de GPS.

Fotografia a atras și alte exemple de vehicule românești surprinse în străinătate. Un utilizator a publicat o imagine cu un camion înmatriculat în județul Bistrița-Năsăud, fotografiat pe străzile din Kabul.