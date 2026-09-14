 Cum a ajuns un camion înmatriculat în Olt pe un drum din Afganistan. „Mergeau de la Băbana spre Păpucești”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cum a ajuns un camion înmatriculat în Olt pe un drum din Afganistan. „Mergeau de la Băbana spre Păpucești”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O fotografie realizată pe un drum din Afganistan a stârnit numeroase reacții în rândul internauților români. În imagine apare un camion cu numere de înmatriculare din județul Olt, surprins într-o zonă montană, la mii de kilometri distanță de România.

Camion
Camion Foto: Reddit

Fotografia a fost distribuită pe rețelele sociale, iar sute de persoane au încercat să găsească o explicație pentru traseul neobișnuit al vehiculului. Camionul a fost surprins în provincia Bamiyan, iar potrivit celui care a realizat imaginea, fotografia a fost făcută pe drumul dintre Kandahar și Kabul.

În cabină se observă două persoane, iar pe parbriz apare un afiș pe care sunt inscripționate cuvintele „Kabul” și numărul 2697. Detaliul i-a făcut pe unii utilizatori să creadă că vehiculul ar putea avea deja o înmatriculare locală în Afganistan.

Fotografia a fost făcută de un român aflat în vacanță

Autorul imaginii a oferit mai multe detalii pe grupul Reddit România, unde fotografia a fost distribuită. Acesta a precizat că se afla în Afganistan în vacanță și că a parcurs traseul dintre Kandahar și Kabul.

„În vacanță. Din 2023–2024 este destul de sigur pentru turiști, chiar dacă, evident, trebuie să știi pe unde mergi și să respecți regulile de acolo. Talibanii sunt peste tot, dar cu turiștii au fost surprinzător de în regulă și foarte curioși. Peisajele și traseele montane sunt superbe, oamenii sunt foarte primitori, iar mâncarea chiar mi-a plăcut: mult kebab, orez, pâine proaspătă și ceai fără oprire. Ce să spun, o experiență foarte diferită, dar pe care o recomand cu încredere”, a povestit acesta.

Un alt utilizator i-a atras atenția asupra diferențelor dintre experiența unui turist bărbat și situația femeilor în Afganistan. Autorul fotografiei a recunoscut că realitatea poate varia în funcție de provincie și că deplasarea este mai simplă pentru un bărbat sau pentru o femeie însoțită.

Cum ar fi ajuns camionul românesc în Afganistan

Imaginea a fost distribuită și pe grupul internațional „Foreign Plates Spotting”, unde utilizatorii discută despre vehicule fotografiate în țări diferite față de cele în care au fost înmatriculate.

Mai mulți participanți au explicat că astfel de situații nu sunt neobișnuite, deoarece numeroase camioane vechi din Europa de Est sunt exportate către țări precum Afganistan, Irak, Siria sau Egipt.

„O mulțime de camioane sunt exportate din Europa de Est în Afganistan, Irak, Siria, Egipt și în alte țări”, a explicat un internaut.

Un român a precizat că vehiculele pot ajunge în aceste zone fie conduse pe distanțe foarte mari, fie transportate cu alte camioane.

„Sunt duse ori pe roți, ori cu alte TIR-uri. Cumpără un cap de TIR cu tot cu remorcă, iar în remorca aceea bagă alt cap de TIR, plus o mulțime de piese. Așa se practică și în Siria. Multe TIR-uri și camioane românești sunt cumpărate și duse în Africa. Acolo probabil ajung cu vaporul sau chiar pe roți”, a explicat acesta.

Potrivit altor comentarii, vehiculele mai vechi sunt preferate în anumite regiuni deoarece au mai puțină electronică și pot fi reparate mai ușor.

„Afganistanul, Iranul și Siria cumpără multe camioane și TIR-uri vechi. Cu cât sunt mai vechi, cu atât mai bine. Știu o vânzare făcută acum doi ani a unui cap tractor Mercedes din 1995. Le duc acolo pentru piese sau pentru a fi folosite în continuare. Sunt preferate cele vechi, pentru că au puțină electronică și se repară ușor”, a afirmat un utilizator.

Plăcuțele de Olt ar putea fi doar o urmă din trecut

Un alt detaliu observat de internauți a fost afișul din parbriz, pe care apare „Kabul 2697”. Unii au considerat că acesta ar putea reprezenta înmatricularea actuală a camionului, iar plăcuțele de Olt ar fi rămas doar ca o amintire a perioadei în care vehiculul circula în România.

„Înmatricularea actuală, pe hârtie, pare să fie așezată în parbriz: «Kabul 2697»”, a remarcat un membru al grupului internațional.

Un alt utilizator a explicat că uneori vehiculele păstrează numerele europene chiar și după export, deoarece acestea pot avea o anumită valoare simbolică.

„Le înmatriculează la ei, acesta o are în parbriz, dar păstrează numărul european, pentru că înseamnă ceva acolo. Este cum însemna și la noi, acum ceva vreme, un număr german. În unele locuri încă mai înseamnă”, a susținut acesta.

Un comentator a observat și suportul plăcuței de înmatriculare și a presupus că înainte de România camionul ar fi putut circula în Germania.

Pe lângă explicațiile serioase, fotografia a generat și numeroase glume. Românii au făcut ironii despre traseul camionului, despre drumurile din România și despre originea oltenească a vehiculului.

Mergeau de la Băbana spre Păpucești”, a scris un internaut.

Alții au glumit că vehiculul ar fi plecat pe un traseu greșit sau că ar fi ajuns în Afganistan după o „scurtătură” indicată de GPS.

Fotografia a atras și alte exemple de vehicule românești surprinse în străinătate. Un utilizator a publicat o imagine cu un camion înmatriculat în județul Bistrița-Năsăud, fotografiat pe străzile din Kabul.

Ghid de cumpărături

Design fără titlu (5) png
Nick Rădoi, mesaj dureros după moartea Mădălinei Apostol: „O nouă criză severă a împins-o spre acest gest tragic” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești de Înălțarea Sfintei Cruci Fapt divers
image
Cele mai periculoase drumuri din România după lăsarea întunericului. Șoselele naționale care trezesc coșmaruri multor șoferi adevarul.ro
image
„Ce făcurăți, bă, nărozilor? Vă rătăcirăți?” Misterul camionului cu numere de Olt ajuns pe drumurile din Afganistan adevarul.ro

Parteneri

image
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi. Dezvăluiri din culise: “A făcut alegeri greșite” www.fanatik.ro
image
Cel mai mare producător de mere din UE nu găsește muncitori la cules: "La banii ăștia să culegi singur" observatornews.ro
image
În 1915, Stonehenge a fost vândut la licitație cu 6.600 de lire. Trei ani mai târziu, cumpărătorul a donat celebra ruină Marii Britanii www.antena3.ro
image
Cât vor rezista rețelele de telefonie în cazul unui mare cutremur? Scenariu îngrijorător confirmat de documentele ANCOM www.gandul.ro
image
Monica Gabor, adevărul dureros despre moartea Mădălinei Apostol! A dezvăluit ce probleme de sănătate avea partenera lui Nick Rădoi: „O bătălie pe care a purtat-o în secret” www.wowbiz.ro
image
Monica Gabor, devastată după moartea prietenei sale, Mădălina Apostol: „Purta în tăcere o povară greu de înțeles” www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce avere are amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort. Ce s-a descoperit în conturile fostei sportive de la Steaua as.ro
image
Actul de care proprietarii apartamentelor construite înainte de 1990 au nevoie la vânzare. Verificarea care le poate da planurile peste cap playtech.ro
image
Schimbarea luată în calcul de frații Pavăl legat de magazinele Carrefour. Ce vor să facă cei mai bogați patroni din fotbalul românesc www.fanatik.ro
image
Boala AUTOIMUNĂ de care suferea Mădălina Apostol. Se temea că va rămâne invalidă! www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Destinul tragic al „femeii cu sânul gol”. Imaginea deocheată a primei amante regale din istorie a scandalizat întreaga Europă! okmagazine.ro
image
Decese pe bandă rulantă și boli cumplite lovesc Familia Regală. Parcă un blestem nu le mai dă pace! Ce se întâmplă la Palatul norvegian? okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O scurtă istorie a mahmurelii și a remediilor sale: de la varză și cuișoare până la plămâni de capră historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Cât de „groaznic” a fost Ivan cel Groaznic, primul țar al Rusiei? historia.ro
bagaj hotel istock jpg
Hotel în Mamaia, în loc de cămin. Cât trebuie să plătească studenții pe lună Național
Elevi mici la scoala/rezultate PISA/elevi saraci la scoala
Cât plătesc părinții pentru apartamentele de lângă școlile bune: „Traficul e horror dimineața” Actualitate
image png
Circul Metropolitan București va participa în premieră la prestigiosul Festival Internațional „Salieri Circus Award”, din Italia Fapt divers
pexels ahmet hacisabanoglu 136435772 10239194 jpg
Afacerea cu care doi români au dat lovitura: „Uitaţi ce producţie frumoasă avem anul acesta" Fapt divers
Design fără titlu (6) png
Cea mai puternică rugăciune pe care să o rostești de Înălțarea Sfintei Cruci Fapt divers
printesa giacinta ruspoli instagram jpg
Prințesa italiană care își deschide palatul pentru turiști! Cât costă o cameră Fapt divers
bani
Lucruri despre care românii cred că nu își merită banii: „Un preț mai mare nu înseamnă calitate” Fapt divers
mancare avion istock jpg
VideoDe ce nu trebuie să mănânci de pe măsuța din avion. Avertismentul unei însoțitoare de zbor Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Carmen Tănase, dată afară de la „Românii au talent” cu doar o oră înainte de anunțul oficial. Actrița a aflat în ultimul moment că Nadia Comăneci îi ia locul actualitate.net