Afacerea cu care doi români au dat lovitura: „Uitaţi ce producţie frumoasă avem anul acesta"

Doi români au descoperit afacerea ideală și au dat lovitura. Toamna, la strângerea recoltei, aceștia își freacă mâinile de bucurie și se pregătesc de export. Nu este nevoie de forță de muncă majoră și aduce câștiguri semnificative.

Alune de pădure. Foto: Pexels.com

Proprietarii plantațiilor de aluni se laudă cu recolta din acest an. De menționat că este nevoie de o investiție considerabilă la început, iar banii se recuperează în timp, vorbind de ani. Cu toate acestea, doi români, Roxana și Constantin, se bucură de fructele culese și se pregătesc de export.

Afacerea cu care au dat lovitura doi români

Roxana are o plantație de 11 hectare de aluni și se bucură de rezultatele muncii. Fructele s-au copt și sunt gata de cules. De asemenea, aceasta subliniază că a fost un an bun, iar alunele din acest an sunt de bună calitate. Producătoarea estimează că scoate aproximativ opt tone.

„Uitaţi ce producţie frumoasă avem anul acesta. Fructele sunt mari, sănătoase, frunzele verzi", a declarat Roxana, potrivit observatornews.ro. Tot ea a menționat faptul că o astfel de plantație nu este pretențioasă, însă sunt câteva lucruri importante de care are nevoie.

„Tratamente, cantitatea corectă de îngrăşământ, apă şi o climă favorabilă”, a menționat românca. De asemenea, producătoarea susține că plantația poate fi întreținută și recoltată mecanizat, ceea ce înseamnă că nu e nevoie de o mare forță de muncă. Cu un utilaj alunele sunt strânse, apoi este nevoie doar de saci pentru a putea fi colectate.

Producția se duce la export

Și Constantin este unul dintre românii care au investit într-o astfel de afacere. El și-a înființat plantația de aluni în 2013, după mai bine de zece ani de muncă în Italia, și are 24 de hectare. Toată producția merge la export.

„E un fruct care nu necesită o cameră frigorifică. Nu este perisabil. Avem vânzare unde are o căutare foarte mare la nivel mondial aceste fructe. Toată marfa o exploatăm în Italia la marii industriaşi", a explicat Constantin, pentru sursa citată.

Pentru înființarea unui hectar de plantație de aluni este nevoie de aproximativ 3.300 de euro. Pe lângă pământul propriu-zis, este nevoie și de instalații de irigație și de utilaje. Afacerea devine profitabilă în 10 ani, atunci când investiția se amortizează, scrie site-ul menționat.

Ce beneficii au alunele de pădure

Alunele de pădure sunt foarte sănătoase, însă trebuie consumate într-o anumită cantitate. Specialiștii spun că aproximativ 30 de grame sunt potrivite pentru un adult, deoarece acestea conțin grăsimi sănătoase, vitamine, proteine și antioxidanți. Este un aliment ce poate ține sub control nivelul de zahăr din sânge și poate reduce riscul apariției unor boli grave, cum ar fi cancerul.

În general, circa 28 de grame de alune de pădure vor avea doar 176 de calorii, 17 grame de grăsime, 4,2 grame de proteine, 4,7 grame de carbohidrați, cât și 2,7 grame de fibre. În plus, în această porție de alune de pădure vom avea parte și de 21% din doza recomandată zilnic de vitamina E, cât și de 12% din doza zilnică recomandată de magneziu, 24% din cea de cupru și 87% din cea de mangan.