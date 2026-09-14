Hotel în Mamaia, în loc de cămin. Cât trebuie să plătească studenții pe lună

În apropierea noului an universitar, studenții din Constanța care încă își caută un loc unde să locuiască au la dispoziție o variantă diferită de cea a căminelor sau apartamentelor închiriate. Mai multe hoteluri din stațiunea Mamaia au pregătit pachete speciale pentru tineri, după ce locurile din căminele studențești s-au ocupat rapid.

Hotel Foto: Istock

Costurile pentru o astfel de soluție de cazare pornesc de la aproximativ 2.000 de lei pe lună. În funcție de tipul camerei, studenții pot beneficia și de reduceri sau acces la diverse facilități oferite de hoteluri.

Oferta include, în unele cazuri, reduceri la restaurant, acces la piscină și la sala de fitness, iar anumite servicii pot fi disponibile la prețuri speciale pentru studenți.

Cât plătește un student pentru o cameră de hotel

Unul dintre hotelurile din Mamaia pune la dispoziție camere de tip twin, cu două paturi individuale, la un tarif de 200 de euro pe lună pentru fiecare persoană. Pentru cei care preferă să locuiască singuri, tariful este mai mare.

Brenda Bădica, reprezentant hotel la ProTV: „O cameră de tip twin, ceea ce înseamnă două paturi individuale, 200 de euro pe lună/per fiecare persoană. Dacă dorește în regim single, ar fi prețul de 320 de euro pe lună.”

Pe lângă cazare, studenții pot primi și reduceri la mai multe servicii. Unele hoteluri oferă discounturi de 50% pentru accesul la sala de sport, piscină, saună sau masaj.

În cazul unui astfel de pachet, studenții pot avea acces la sala de sport pentru 180 de lei pe lună. Pentru piscină, o zi de acces costă 100 de lei, în timp ce un meniu destinat studenților la restaurant este disponibil la 55 de lei.

Camerele sunt dotate pentru șederea pe termen mai lung

Oferta hotelurilor este gândită pentru studenții care au nevoie de cazare pe durata anului universitar. Camerele pun la dispoziție mai multe facilități care pot fi utile celor care locuiesc acolo pentru o perioadă mai lungă.

Laura Niculescu, reprezentant hotel: „Au spații de depozitare, internet, au frigider și pentru cuptor cu microunde pot veni la noi la recepție oricând. Curățenia se face de 2 ori pe săptămână de cei de la housekeeping”.

Astfel, studenții care aleg această variantă nu trebuie să se limiteze doar la serviciile de cazare. În funcție de hotel și de pachetul ales, aceștia pot beneficia de facilități suplimentare și de anumite reduceri.

Pentru cei care nu au mai găsit un loc în cămin, soluția poate fi una convenabilă, mai ales în condițiile în care locurile disponibile în căminele studențești s-au epuizat într-un timp scurt.

Studenții spun că oferta este avantajoasă

Mai mulți tineri consideră că varianta unei camere de hotel poate fi o alternativă bună la alte forme de cazare, mai ales datorită facilităților incluse.

O studentă a descris costul drept unul accesibil: „Este o sumă foarte bună, rezolnabilă pentru un student.”

O altă tânără a apreciat faptul că, în schimbul sumei plătite, studenții au acces la mai multe servicii: „Mi se pare o opțiune mai bună să stai pe cont propriu. E un preț foarte, foarte bun mai ales că include toate facilitățile acestea”.

Oferta este privită și din perspectiva predictibilității cheltuielilor lunare. Denisa Ţânaşa, agent de turism, a explicat că studenții cunosc de la început costurile și beneficiază de condiții de cazare care includ și utilitățile.

„Vorbim de condiții mai bune de cazare, știu clar costurile de la început, mai ales că în costuri sunt incluse utilitățile, iar adițional se poate opta pentru mic dejun sau mașină de spălat, facilitățile acestea.”

Până în acest moment, hotelurile din Mamaia au pus la dispoziția studenților aproximativ 200 de locuri de cazare. Oferta vine înaintea începerii noului an universitar, într-un moment în care cererea pentru locuri de cazare este ridicată, iar camerele disponibile în căminele studențești s-au ocupat rapid.