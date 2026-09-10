 Cât costă meditațiile în 2026? Părinții plătesc tot mai mult pentru pregătirea copiilor: „Mi-e greu!"
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Cât costă meditațiile în 2026? Părinții plătesc tot mai mult pentru pregătirea copiilor: „Mi-e greu!"

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Meditațiile au devenit pentru multe familii o cheltuială care trebuie pusă în buget în fiecare lună, alături de facturi, mâncare și celelalte costuri pentru copii. În orașele mari, o ședință la matematică sau limba română ajunge în jur de 150 de lei, iar un elev care merge săptămânal la două materii poate lăsa părinților o notă de plată de aproximativ 1.200 de lei, pe lună. Dacă se adaugă și o limbă străină, suma crește și mai mult. Pentru o familie cu doi copii, costurile pot ajunge la câteva mii de lei lunar, mai ales în anii în care elevii se pregătesc pentru Evaluarea Națională sau Bacalaureat.

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Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Cât scot părinții din buzunar pentru meditații

În 2026, o ședință de meditații la matematică sau limba română costă, în orașele mari, în jur de 150 de lei. Pentru un copil care face o ședință pe săptămână la fiecare dintre cele două materii, părinții ajung să plătească aproximativ 1.200 de lei pe lună: 600 de lei pentru matematică și încă 600 de lei pentru română. Dacă elevul are nevoie și de pregătire la o limbă străină, la același tarif, se mai adaugă aproximativ 600 de lei, iar costul total urcă la 1.800 de lei pe lună pentru un singur copil.

Engleza și matematica, în topul preferințelor

Când vine vorba despre meditații, limba engleză și matematica sunt materiile pentru care părinții caută cel mai des ajutor. Datele HomeRun arată că cererea pentru meditații a crescut cu aproximativ 30% la începutul anului școlar 2026-2027, iar matematica și limbile străine au rămas în top.

Anul trecut, meditațiile la limbi străine au reprezentat 42,5% din totalul cererilor pentru servicii educaționale, în timp ce matematica a avut o pondere de 39,4%. Limba română, fizica, logica și istoria au adunat împreună puțin peste 7% din solicitări. În cazul elevilor de gimnaziu, matematica este căutată în special pentru pregătirea examenelor, iar engleza atrage un public mai larg, de la copii până la tineri care vor să își îmbunătățească nivelul de limbă.

„Mi-e greu. Sunt singură și am doi copii”

Mi-e greu. Sunt singură și am doi copii. Am un venit destul de bun, nu mă pot plânge, dar când facem calculele la final de lună, nu ne mai rămâne mare lucru. Banii se duc în mare parte pe educația copiilor", explică Irina. 

Este situația unei mame care spune că meditațiile au devenit una dintre cele mai mari cheltuieli ale familiei. Cu doi copii care au nevoie de pregătire suplimentară, sumele se adună rapid. „Nu vreau să le iau copiilor ceea ce au nevoie, dar uneori mă uit la toate cheltuielile și mă întreb de unde mai tăiem”, spune mama.

Piața meditațiilor nu are un preț fix

În România, nu există un tarif unic pentru meditații, iar fiecare profesor își stabilește prețul în funcție de cerere, experiență și nivelul la care predă. O ședință poate costa mai puțin în cazul unui profesor aflat la început de drum și poate ajunge să coste mai mult în cazul unor profesori foarte căutați.

Contează și dacă lecția are loc online, la domiciliul profesorului sau al elevului. Veniturile obținute din meditații sunt tratate fiscal ca venituri din activități independente și trebuie declarate și impozitate potrivit regulilor fiscale. Pentru părinți, diferențele de preț înseamnă că merită comparate mai multe oferte înainte de a alege un profesor, mai ales atunci când pregătirea se întinde pe mai multe luni.

Cum alegi profesorul potrivit pentru copil

Specialiștii în educație recomandă ca părinții să nu aleagă meditatorul doar după preț sau după numărul de rezultate afișate. Mai important este ca profesorul să se potrivească nevoilor copilului și să poată explica materia într-un mod pe care acesta îl înțelege. „Un profesor bun nu este neapărat cel mai scump și nici cel care promite rezultate peste noapte.

Părintele ar trebui să urmărească dacă elevul înțelege mai bine materia, dacă începe să lucreze singur și dacă are mai multă încredere în propriile cunoștințe”, explică Marian Staș, expert în educație. Înainte de a începe pregătirea pe termen lung, este utilă o primă ședință în care profesorul să vadă nivelul elevului și să stabilească ce are de recuperat. 

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