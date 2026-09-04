 Trotinetele electrice de închiriat, interzise în parcuri și la evenimente în București
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Trotinetele electrice de închiriat, interzise în parcuri și la evenimente în București

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Trotinetele electrice de închiriat, nu mai au voie să circule în parcurile din București și la evenimentele stradale! Anunțul a fost făcut vineri de Primăria Municipiului București (PMB) după o întâlnire a reprezentanților Municipalității și cei ai firmelor care închiriază trotinete electrice. Până acum, restricțiile privind circulația trotinetelor în parcuri priveau doar vehiculele de acest tip cu proprietar.

Distracția cu trotineta electrică în parc devine acum interzisă
Polițiștii locali vor vâna trotinetele electrice în parcuri. Foto: pmb.ro Foto: pmb.ro

Primăria Capitalei vrea să reglementeze circulația trotinetelor 

Primăria Capitalei a lansat în iulie o dezbatere publică un proiect de regulament care stabilește noi reguli pentru utilizarea trotinetelor electrice închiriate, atât pentru utilizatori, cât și pentru operatorii care le pun la dispoziție.

Proiectul de regulament prevede că utilizatorii trotinetelor electrice trebuie să aibă cel puțin 18 ani și vor putea circula doar pe pistele pentru biciclete. În lipsa acestora, deplasarea va fi permisă numai pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Una dintre cele mai importante modificări este interzicerea circulației trotinetelor electrice pe trotuare, în parcuri și în grădinile publice.

Ce au stabilit Primăria Capitalei și firmele care închiriază trotinete electrice

„Am chemat la discuții principalii operatori de trotinete și polițiile locale de sector. Le-am cerut ca în toate parcurile, viteza trotinelor electrice să fie redusă de la 5 km/h la 0 km/h”, este anunțul Primăriei Capitalei făcut pe o rețea de socializare după o întâlnire cu reprezentanții firmelor care se ocupă de închirieri.

 Concret, de vineri, 4 septembrie, cei care merg pe trotinete electrice închiriate nu le vor mai putea folosi. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu a mai obținut o concesie de la reprezentanții firmelor care închiriază trotinete electrice: regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public mare.

Primăria Capitalei a transmis că există restricții în ceea ce privește trotinetele electrice în parcuri încă din octombrie 2025. Până la decizia luată astăzi, puteau circula cele închiriate, iar acum au devenit interzise și acestea.   

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