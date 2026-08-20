Dana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?”

Dana Roba a ajuns din nou în atenția internauților după o situație tensionată. Make-up artista se pregătea să machieze și să coafeze o mireasă, însă ținuta purtată de clientă a devenit motiv de discuții între cele două.

Mireasa venise la programare înaintea cununiei, însă Dana Roba i-a atras atenția că tricoul pe care îl purta putea să îi afecteze coafura și machiajul în momentul în care urma să îl dea jos. Discuția dintre cele două a devenit tot mai tensionată. Mireasa i-a spus că nu dorește să îi fie tăiat tricoul, însă Dana Roba i-a cerut să îl dea jos și i-a explicat că ar fi trebuit să vină îmbrăcată într-un alt fel.

Momentul a fost transmis live pe rețelele de socializare, iar make-up artista a insistat ca tânăra să poarte halatul alb în timpul programării. Clienta i-a explicat că trebuie să ajungă la cununie la ora 11, însă discuția dintre cele două a continuat.

Dana Roba și mireasa, schimb de replici

Situația a stârnit reacții în mediul online. Deși unii internauți au remarcat că mireasa nu ar fi ales cea mai potrivită ținută pentru o programare de machiaj și coafat, alții au criticat modul în care Dana Roba i s-a adresat. În timpul discuției, make-up artista a explicat de ce considera că tricoul reprezenta o problemă și ce așteptări avea de la clientă.

Mireasa: „Să nu îmi tai bluza!”

Dana Roba: „Nu ți-o tai, dar dă-o jos! Trebuia să vii într-o cămașă, baby. Unde e ăla de pe tine?”

Mireasa: „Ce?”

Dana Roba: „Halatul alb. Adu-l!”

Mireasa: „Păi trebuie să plec la cununie la 11”

Dana Roba: „Mă, fată! Acum, când te machiez, să ai halatul ăla alb pe tine! Ai înțeles sau n-ai înțeles?”

„Mie nu îmi vorbește așa pe banii mei nimeni niciodată”

Momentul a fost intens comentat de internauți, mai ales din cauza tonului folosit în timpul conversației dintre cele două.

„Așa se vorbește cu clientul???? Mie nu îmi vorbește așa pe banii mei nimeni niciodată”, „I-a fixat femeii ochiul cu fixativ”,

„Deci nu ai cum să plătești și să fii tratată așa. Efectiv se poartă cu o aroganță și superioritate ieșită din comun. Păcat ca încă sunt fete care merg la ea și acceptă genul acesta de comportament”, „Cum să tai din păr cu părul făcut bucle???”.

Dana Roba, implicată și anul trecut într-o controversă în salon

Nu este prima dată când Dana Roba ajunge în centrul unei controverse legate de serviciile oferite. Anul trecut, o filmare cu o clientă care părăsea salonul cu fruntea parțial epilată și iritată a provocat numeroase reacții negative în mediul online.

Ulterior, Dana Roba a publicat pe TikTok un alt videoclip filmat în salon, în care apărea epilând zona frunții unei cliente.

Make-up artista a explicat că scopul era finisarea conturului părului și obținerea unui aspect mai îngrijit. Și atunci, rezultatul a devenit subiect de discuție în mediul online, iar clipul a atras numeroase reacții din partea internauților.