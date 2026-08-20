 Dana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoDana Roba, din nou în centrul controverselor. Ce i-a reproșat unei mirese în timpul programării: „Așa se vorbește cu clientul?”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dana Roba a ajuns din nou în atenția internauților după o situație tensionată. Make-up artista se pregătea să machieze și să coafeze o mireasă, însă ținuta purtată de clientă a devenit motiv de discuții între cele două.

Dana Roba și-a pus din nou Internetul în cap / foto: arhiva Click!
Dana Roba și-a pus din nou Internetul în cap / foto: arhiva Click!

Mireasa venise la programare înaintea cununiei, însă Dana Roba i-a atras atenția că tricoul pe care îl purta putea să îi afecteze coafura și machiajul în momentul în care urma să îl dea jos. Discuția dintre cele două a devenit tot mai tensionată. Mireasa i-a spus că nu dorește să îi fie tăiat tricoul, însă Dana Roba i-a cerut să îl dea jos și i-a explicat că ar fi trebuit să vină îmbrăcată într-un alt fel.

Momentul a fost transmis live pe rețelele de socializare, iar make-up artista a insistat ca tânăra să poarte halatul alb în timpul programării. Clienta i-a explicat că trebuie să ajungă la cununie la ora 11, însă discuția dintre cele două a continuat.

Dana Roba și mireasa, schimb de replici

Situația a stârnit reacții în mediul online. Deși unii internauți au remarcat că mireasa nu ar fi ales cea mai potrivită ținută pentru o programare de machiaj și coafat, alții au criticat modul în care Dana Roba i s-a adresat. În timpul discuției, make-up artista a explicat de ce considera că tricoul reprezenta o problemă și ce așteptări avea de la clientă.

Mireasa: „Să nu îmi tai bluza!”

Dana Roba: „Nu ți-o tai, dar dă-o jos! Trebuia să vii într-o cămașă, baby. Unde e ăla de pe tine?”

Mireasa: „Ce?”

Dana Roba: „Halatul alb. Adu-l!”

Mireasa: „Păi trebuie să plec la cununie la 11”

Dana Roba: „Mă, fată! Acum, când te machiez, să ai halatul ăla alb pe tine! Ai înțeles sau n-ai înțeles?”

„Mie nu îmi vorbește așa pe banii mei nimeni niciodată”

Momentul a fost intens comentat de internauți, mai ales din cauza tonului folosit în timpul conversației dintre cele două.

„Așa se vorbește cu clientul???? Mie nu îmi vorbește așa pe banii mei nimeni niciodată”, „I-a fixat femeii ochiul cu fixativ”,

„Deci nu ai cum să plătești și să fii tratată așa. Efectiv se poartă cu o aroganță și superioritate ieșită din comun. Păcat ca încă sunt fete care merg la ea și acceptă genul acesta de comportament”, „Cum să tai din păr cu părul făcut bucle???”.

Dana Roba, implicată și anul trecut într-o controversă în salon

Nu este prima dată când Dana Roba ajunge în centrul unei controverse legate de serviciile oferite. Anul trecut, o filmare cu o clientă care părăsea salonul cu fruntea parțial epilată și iritată a provocat numeroase reacții negative în mediul online.

Ulterior, Dana Roba a publicat pe TikTok un alt videoclip filmat în salon, în care apărea epilând zona frunții unei cliente.

Make-up artista a explicat că scopul era finisarea conturului părului și obținerea unui aspect mai îngrijit. Și atunci, rezultatul a devenit subiect de discuție în mediul online, iar clipul a atras numeroase reacții din partea internauților.

Ghid de cumpărături

banner bucatar scarlatescu png
#Exclusiv Click!
VideoCătălin Scărlătescu a dezvăluit ce a făcut pentru a-și cuceri noua iubită: „După femeie poți să alergi cu oala cu sarmale până nu mai poți” Interviurile Click!
image png
S-au întors în România după ani de Italia, dar au rezistat doar 3 luni. Ce i-a făcut să plece din nou: „Am dormit un an în bucătărie” Fapt divers
image
Autostrada Moldovei, traseul complet. Ce tronsoane au fost deschise și ce se inaugurează în 2026, pe A7 Ploiești - Siret adevarul.ro
image
De la 400.000 de bilete vândute la lacăt pe poartă de peste patru ani. Ce se întâmplă cu cea mai faimoasă cetate din Țara Bârsei adevarul.ro

Parteneri

image
Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți doi ani opționali! www.fanatik.ro
image
Sute de apartamente cu bulină roșie sunt închiriate turiştilor, deşi legea interzice. Proprietarii, somaţi observatornews.ro
image
Anunț victorios al Ungariei: Cum a reuşit să ridice nivelul Dunării cu 15-20 centimetri www.antena3.ro
image
Alertă de caniculă în România! Temperaturile ajung până la 40 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
Mathilde Favier, directoarea de relații publice a Dior, s-a stins din viață la 57 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ilie Dumitrescu nu s-a uitat la bani: a scos cardul și a plătit pe loc pentru toată echipa. Cum și-a explicat gestul as.ro
image
Airbnb începe verificările în România. Ce apartamente riscă să fie eliminate de pe platformă în 14 zile playtech.ro
image
Craiova, în alertă! Spaniolii au pus ochii pe unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Coelho www.fanatik.ro
image
Ce salariu încasa medicul rezident care și-a luat viața la Spitalul Universitar? Tânărul de 28 de ani trăia o dramă www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Iată că profeția ”noului Nostradamus” se împlinește! Adio (în 2020), dar rămân cu tine (în 2026). L-a luat durerea de cap pe Prințul William? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Top 6 cele mai periculoase tendințe în modă din istorie historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri” historia.ro
gabriela prisacariu dani otil instagram jpg
VideoDani Oțil și soția, vacanță în Santorini: „Nu suntem la Botoșani!” Vedete românești
adrian minune instagram 2 jpg
VideoAdrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru: „Sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari?” Vedete românești
marian godina social media jpg
Marian Godină și-a dat demisia din Poliția Română după 20 de ani. Ce planuri are: „Vreau asta acum, nu peste zece ani” Vedete românești
banner mihai traistariu png
#Exclusiv Click!
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună” Vedete românești
marisa paloma e1728070137997 jpg
Marisa Paloma, dezvăluiri despre casa visurilor. Suma uriașă investită în panourile solare și grădină Vedete românești
diana lupescu captura video jpg
Cum a trăit Diana Lupescu în comunism. Actrița, mărturisiri despre acea perioadă: „Lipsurile ne apropiau” Vedete românești
dani otil instagram jpg
Nemulțumire la restaurantul lui Dani Oțil. Un vlogger olandez, revoltat după ce a luat masa în localul din București: „M-au obligat” Vedete românești
image png
Cât de frumoasă este soacra lui Culiță Sterp? În ce ipostaze s-a pozat Daniela Iliescu alături de mama ei Vedete românești
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net