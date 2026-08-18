Val nou de scumpiri pentru RCA. Cât scoți din buzunar dacă ai istoric curat și ce categorie riscă cele mai mari tarife

Prețurile asigurărilor auto obligatorii continuă să crească de la an la an, afectându-i chiar și pe cei mai disciplinați conducători auto. Autoritatea de Supraveghere Financiară explică motivele din spatele noilor tarife, în timp ce brokerii avertizează că scumpirile nu se vor opri aici.

Costul polițelor RCA continuă să crească accelerat, punând o presiune tot mai mare pe bugetul conducătorilor auto din România.

Deși sistemul ar trebui să-i avantajeze pe cei care conduc prudent, realitatea din piață arată că până și șoferii cu experiență, fără niciun incident în istoric, plătesc sume considerabil mai mari față de anul trecut.

În cazul șoferilor tineri sau al celor care au provocat accidente, tarifele au explodat, depășind chiar și pragul de 5.000 de lei pe an.

Nici șoferii disciplinați nu scapă: creșteri de preț chiar și fără daune

Datele din piață demonstrează că fidelitatea și lipsa incidentelor în trafic nu mai garantează o primă de asigurare redusă.

Un conducător auto cu istoric curat, care achita în jur de 1.000 – 1.100 de lei anul trecut, este nevoit să plătească în prezent între 1.300 și 1.357 de lei pentru aceeași mașină.

Pentru cei care au înregistrat evenimente rutiere, impactul este dublu. Un șofer implicat într-un accident a văzut costul poliței sărind de la 1.495 de lei la aproape 2.700 de lei.

Reprezentanții pieței de profil arată că cele mai mari tarife sunt suportate de tinerii sub 30 de ani din marile aglomerații urbane, în special din București și Ilfov, care conduc autovehicule cu motoare puternice și au antecedente rutiere.

De ce cresc prețurile: explicațiile ASF și calculele brokerilor

Autoritatea de Supraveghere Financiară precizează că trendul general de scumpire este influențat direct de costul tot mai ridicat al reparațiilor în service-uri, chiar dacă numărul total al accidentelor a înregistrat o ușoară scădere, potrivit Observator.

„Am putut constata un trend de creștere având o valoare în jur de 12-13%. Ne uităm la trei elemente: frecvența daunelor, severitatea daunelor și elementele de costuri administrative. Frecvența este pe un trend ușor de scădere, dar severitatea daunelor este pe un trend crescător. Companiile au trecut de la un regim controlat al prețului la un regim normal, în care fiecare își stabilește propriile tarife”, spune vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară.

La rândul lor, brokerii de asigurări subliniază că piesele scumpe și manopera ridicată pun presiune uriașă pe fondurile asigurătorilor.

„Pentru o daună majoră trebuie încheiate între 50 și 100 de polițe RCA curate pentru a acoperi prejudiciul. La o daună minoră, schimbarea barei unei mașini mai scumpe ajunge la 3.000 - 4.000 de lei, plus vopsitul încă 2.000 de lei. În total 6.000 de lei, adică echivalentul a circa trei polițe RCA fără daună” mai spune brokerul Valeriu Bădilă.

Ultima scumpire a RCA a avut loc în mai 2026

Ultima majorare importantă a tarifelor de referință RCA a fost anunțată de ASF pe 29 mai 2026. Pentru autoturismele persoanelor fizice, tarifele de referință au crescut în medie cu 12,3% față de valorile din noiembrie 2025, în timp ce pentru vehiculele destinate transportului de bunuri majorarea medie a fost de 11,7%