„Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”. Regretul care îl urmărește și acum pe Alex Bogdan

Actorul Alex Bogdan vorbește, prin spectacolul „Viață în lucru”, despre una dintre cele mai grele lupte personale: dependența de jocuri de noroc, pierderea, vinovăția și drumul spre vindecare. Cu sinceritate și vulnerabilitate, el transformă propria experiență de 16 ani într-un mesaj despre curajul de a recunoaște adevărul, de a nu renunța și, mai ales, de a învăța să te ierți.

Actorul Alex Bogdan. Foto: Instagram

Actorul Alex Bogdan a recunoscut și a vorbit în nenumărate rânduri despre dependența sa de jocurile de noroc și despre felul în care aceasta i-a afectat viața. Acum, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, actorul mărturisește că încearcă să se ierte pentru faptul că și-a amăgit mama, făcând-o să creadă că renunțase la acest viciu înainte ca aceasta să se stingă din viață.

Alex Bogdan: „E singura dată când cred că minciuna asta e mai puternică”

Prin mesajul său, Alex Bogdan vorbește despre vinovăție, pierdere și despre un proces personal de iertare, pe care îl descrie drept „o viață în lucru”. Mărturisirea vine în contextul spectacolului „Viață în lucru”, în care actorul își transformă propria experiență de 16 ani de dependență de jocuri de noroc într-o poveste despre lupta cu viciul și încercarea de a merge mai departe.

„«Mama mea a murit crezând că eu sunt bine, că nu mai joc. E singura dată când cred că minciuna asta e mai puternică decât adevărul!»”

În seara asta joc „Viață în lucru”, povestea celor 16 ani pe care i-am petrecut ca dependent de jocuri de noroc. Mă gândesc că mămica mea e undeva sus și mă privește. Că e mândră de mine, că mă ține de mână strâns și merge cu mine prin cele mai cumplite momente din viața mea. Că mă iartă. Tot ce mai rămâne e să mă iert și eu. Acest spectacol este începutul acestui drum către iertare.

«Și, de acum încolo, este o muncă să pot susține ce am schimbat la mine. Să nu dau înapoi niciodată. Poate, cândva, o să reușesc să mă iert. Până atunci, e doar o viață în lucru.»”

„Mi-am compromis toate relațiile sociale”

Alex Bogdan se autointitulează „un supraviețuitor al jocurilor de noroc”, iar, în urmă cu ceva timp, actorul vorbea deschis despre modul în care dependența i-a afectat viața din mai multe puncte de vedere. Acesta mărturisea că viciul i-a compromis relațiile sociale și că a ajuns să piardă sume uriașe într-o singură noapte, într-un moment în care a simțit că nu mai poate continua:

„Mi-am compromis toate relațiile sociale. Lumea s-a prins ce fac cu banii și ma evitau ca pe o ciumă. Pierdeam 5 mii euro pe noapte. Am ajuns distrus acasă, voiam să mă arunc pe geam, pentru că era a 30-a oară când ziceam că nu mai fac niciodată! Nu știu cum, prin ce miracol, am reușit să mă extrag din boală. Îi mulțumesc soției mele că m-a trezit cumva”, mărturisea acesta, potrivit Digi24.

Ce spune despre anii petrecuți ca dependent de jocuri de noroc

În interviul acordat în urmă cu un an, Alex Bogdan vorbea și despre sumele de bani pierdute la jocurile de noroc, dar, mai important, despre anii pe care nu îi va putea recupera niciodată, o perioadă în care viața sa a fost condusă de acest viciu.

„Nici nu mai vorbesc de sutele de mii de euro pierdute și acum stau cu nevasta și ne chinuim, și muncim să facem bani să luam un apartament. Eu trăiesc până la sfârșitul vieții mele cu acești 14 ani, pe care nu-i mai dă nimeni înapoi. Durerea rămâne undeva...”