Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată

Autoritățile române, în colaborare cu Europol și poliția suedeză, l-au prins în București pe rapperul suedez Haval Khalil, membru al rețelei Dalen din Stockholm. Artistul, vizat de un mandat european de arestare, este acuzat de complicitate la tentativă de omor și șantaj calificat.

Haval Khalil, rapperul suedez prins de DIICOT Foto: Instagram

Un star al muzicii rap din Suedia, urmărit internațional pentru conexiunile cu mafia din Stockholm și implicarea în atacuri cu focuri de armă, a fost localizat și săltat dintr-un imobil de lângă Capitală.

Fugarul suedez, localizat prin cooperare cu Europol

Haval Khalil s-a ascuns în România încercând să scape de mandatul european emis pe numele său, însă coordonarea rapidă dintre polițiștii români, trupele speciale și anchetatorii scandinavi a dus la capturarea sa imediată.

Procurorul de caz din Suedia, Ida Arnell, a confirmat că decizia de arestare preventivă în lipsă a fost pusă în aplicare cu o promptitudine exemplară pe teritoriul României.

Jonas Hemmar, adjunct al șefului Unității Internaționale din cadrul poliției suedeze, a mulțumit autorităților române pentru intervenție.

„Suntem foarte recunoscători pentru munca eficientă a poliției române.”

Legături cu mafia armată din Stockholm și implicarea în răpirea faimosului Einár

Acuzațiile care îl vizează pe Khalil în dosarul recent deschis sunt de o gravitate extremă. El este considerat complice într-un atac armat din toamna anului 2024, când un adolescent de 15 ani a tras rafale asupra unei locuințe din Skarpnäck, dar și în fapte de șantaj calificat orchestrate în cartierul Bromma, potrivit Aftonbladet.

În dosar este menționat și Mikael Tenezos, liderul temutei grupări infracționale Dalen, extrădat anterior din Mexic.

Nu este primul contact al rapperului cu celula de detenție. În anul 2021, Khalil a ispășit o condamnare de doi ani și jumătate de închisoare după ce l-a atras într-o capcană pe rivalul său de scenă, Einár, ademenindu-l într-un apartament unde victima a fost sechestrată și umilită de membrii bandei.

Dubla viață a suspectului

Dincolo de dosarele penale legate de războaiele de stradă, suspectul se bucura de un succes comercial masiv în industria muzicală nordică.

Debutul său discografic din 2020 cu materialul „Inloggad” l-a propulsat rapid pe primele poziții, aducându-i chiar o nominalizare la prestigioasele premii Grammis la secțiunea Debutantul Anului.

În urma procedurilor din România, urmează demararea formalităților pentru predarea artistului către justiția din Suedia.

Stabilit de trei ani în România

Descinderile în forță derulate pe 3 septembrie 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală și ofițerii DCCO au scos la iveală detalii uluitoare despre modul în care fugarul suedez a reușit să se ascundă în țara noastră.

Potrivit anchetatorilor români, bărbatul era stabilit pe teritoriul României de aproximativ trei ani, trăind nestingherit între București și Otopeni, în ciuda faptului că sprijinea din umbră acțiuni de o violență extremă derulate în Suedia.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, un suspect, cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ 3 ani, este implicat în acțiuni de mare violență săvârșite pe teritoriul Suediei”, a transmis DIICOT.