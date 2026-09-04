 Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Cine este rapperul suedez ajuns în atenția DIICOT. A fost prins în România și ar fi membru al unei grupări de crimă organizată

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile române, în colaborare cu Europol și poliția suedeză, l-au prins în București pe rapperul suedez Haval Khalil, membru al rețelei Dalen din Stockholm. Artistul, vizat de un mandat european de arestare, este acuzat de complicitate la tentativă de omor și șantaj calificat.

Haval Khalil, rapperul suedez prins de DIICOT
Haval Khalil, rapperul suedez prins de DIICOT Foto: Instagram

Un star al muzicii rap din Suedia, urmărit internațional pentru conexiunile cu mafia din Stockholm și implicarea în atacuri cu focuri de armă, a fost localizat și săltat dintr-un imobil de lângă Capitală.

Fugarul suedez, localizat prin cooperare cu Europol

Haval Khalil s-a ascuns în România încercând să scape de mandatul european emis pe numele său, însă coordonarea rapidă dintre polițiștii români, trupele speciale și anchetatorii scandinavi a dus la capturarea sa imediată.

Procurorul de caz din Suedia, Ida Arnell, a confirmat că decizia de arestare preventivă în lipsă a fost pusă în aplicare cu o promptitudine exemplară pe teritoriul României.

Jonas Hemmar, adjunct al șefului Unității Internaționale din cadrul poliției suedeze, a mulțumit autorităților române pentru intervenție.

 „Suntem foarte recunoscători pentru munca eficientă a poliției române.”

Legături cu mafia armată din Stockholm și implicarea în răpirea faimosului Einár

Acuzațiile care îl vizează pe Khalil în dosarul recent deschis sunt de o gravitate extremă. El este considerat complice într-un atac armat din toamna anului 2024, când un adolescent de 15 ani a tras rafale asupra unei locuințe din Skarpnäck, dar și în fapte de șantaj calificat orchestrate în cartierul Bromma, potrivit  Aftonbladet.

În dosar este menționat și Mikael Tenezos, liderul temutei grupări infracționale Dalen, extrădat anterior din Mexic.

Nu este primul contact al rapperului cu celula de detenție. În anul 2021, Khalil a ispășit o condamnare de doi ani și jumătate de închisoare după ce l-a atras într-o capcană pe rivalul său de scenă, Einár, ademenindu-l într-un apartament unde victima a fost sechestrată și umilită de membrii bandei.

Dubla viață a suspectului

Dincolo de dosarele penale legate de războaiele de stradă, suspectul se bucura de un succes comercial masiv în industria muzicală nordică.

Debutul său discografic din 2020 cu materialul „Inloggad” l-a propulsat rapid pe primele poziții, aducându-i chiar o nominalizare la prestigioasele premii Grammis la secțiunea Debutantul Anului.

În urma procedurilor din România, urmează demararea formalităților pentru predarea artistului către justiția din Suedia.

Stabilit de trei ani în România

Descinderile în forță derulate pe 3 septembrie 2026 de procurorii DIICOT – Structura Centrală și ofițerii DCCO au scos la iveală detalii uluitoare despre modul în care fugarul suedez a reușit să se ascundă în țara noastră.

Potrivit anchetatorilor români, bărbatul era stabilit pe teritoriul României de aproximativ trei ani, trăind nestingherit între București și Otopeni, în ciuda faptului că sprijinea din umbră acțiuni de o violență extremă derulate în Suedia.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit faptul că, un suspect, cetățean suedez, membru al unei grupări de criminalitate organizată, stabilit pe teritoriul României de aproximativ 3 ani, este implicat în acțiuni de mare violență săvârșite pe teritoriul Suediei”, a transmis DIICOT.

Ghid de cumpărături

maria popovici si iubitul ei
FotoCum arată Maria Popovici în costum de baie după ce a slăbit spectaculos. Cu cine a plecat în vacanță Vedete românești
horoscop
Trei zodii care vor avea parte de schimbări importante în perioada următoare. Astrele le pregătesc surprize neașteptate Horoscop
image
De la erou de război la dictator. Filmul transformării lui Antonescu din disident în „Conducător” și motivul dușmăniei dintre mareșal și Carol al II lea adevarul.ro
image
Robert Kiyosaki, autorul „Tată bogat, tată sărac”, are datorii de 1,2 miliarde de dolari. Cum folosește împrumuturile adevarul.ro

Parteneri

image
Peluza Nord de la FCSB, decizie radicală după gestul lui Vali Creţu: “Este şantaj! Ai simulat că eşti mare stelist” www.fanatik.ro
image
A riscat ultimii 2.000 de dolari şi a dat lovitura. Afacerea care promite Generaţiei Z venituri mari, fără şef observatornews.ro
image
O casă turcoaz a rămas în picioare după ce a fost lovită de viitura din Nepal și toată lumea se întreabă cum a fost posibil www.antena3.ro
image
Bolojan anunță încasarea unor bani din PNRR care nu pot fi „încasați” și lasă impresia salvării unor bani care nu sunt pierduți. De unde a apărut controversa. Gândul combate propaganda Guvernului și prezintă toate calculele www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare www.wowbiz.ro
image
Teodora Bănică a fost cerută în căsătorie! Fosta concurentă de la „Casa iubirii” a fost profund emoționată: „Un DA spus din toată inima” www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Sorana Cîrstea, dezvăluire incendiară despre viața amoroasă: „Voiam o familie!” as.ro
image
Europa nu se poate apăra singură în cazul unui atac al Rusiei! Informaţii îngrijorătoare despre armatele Bătrânului Continent playtech.ro
image
Denis Drăguș, număr special pe tricou la FCSB. L-a ales chiar acum! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Nu-mi vine să mai deschid gura despre lucruri groaznice, căci se împlinesc”. Cristian Tudor Popescu, mesaj viral despre eliberarea lui Horațiu Potra și Nicușor Dan. Peste 10.000 de oameni au reacționat deja! Ce a spus gazetarul despre Președintele României www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image png
Jurații nu reușesc să ia o decizie în cazul mamei care și-a ucis cei 3 copii. Ce s-a întâmplat în sala de judecată Internațional
Jonathan Melendez a fost ucis jpg
Și-au găsit sfârșitul în propria casă: un muzician, soția însărcinată și fiica lor de 3 ani, victimele unei crime cumplite Internațional
pompieri romani franta02 IGSU jpg
Sfârșit tragic în Vâlcea: o mamă și fiica ei de 2 ani au fost găsite carbonizate într-o anexă de doar 8 metri pătrați Național
1 migdale jpg jpeg
Ce se întâmplă dacă mănânci migdale în fiecare zi? Efectele surprinzătoare asupra creierului și glicemiei Fapt divers
image png
9 plante care îți vor umple grădina de culoare în această toamnă Fapt divers
Cele mai populare funct╠ªii s╠ªi programe ale mas╠ªinilor de spa╠ålat rufe moderne jpg
Ai rămas fără detergent, dar ai rufe de spălat? Iată cu ce îl poți înlocui folosind lucruri pe care le ai deja în casă Fapt divers
image png
Șamponul pentru bebeluși, util și la curățenie. La ce îl poți folosi prin casă Fapt divers
mop istocvk jpg
Ce să pui în apa de mop pentru o podea mai curată. Trucuri simple pe care nu le știai Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net