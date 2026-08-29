 4 legume care sunt mai sănătoase gătite decât crude. Ce spun nutriționiștii
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4 legume care sunt mai sănătoase gătite decât crude. Ce spun nutriționiștii

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Atunci când dorim să adoptăm un stil de viață mai sănătos, un sfat comun pe care îl vom primi atât de la rude și prieteni cât și din partea medicilor nutriționiști, este să consumăm mai multe legume. Iar, poate în mod surprinzător, există anumite legume care sunt mult mai sănătoase gătite, decât crude.

Unele legume sunt mai sănătoasă după ce au fost gătite
Unele legume sunt mai sănătoasă după ce au fost gătite Foto: IStock

De obicei, atunci când vine vorba despre efectele pozitive pe care legumele le pot avea asupra sănătății noastre, cei mai mulți dintre noi vom presupune că ele trebuie consumate crude. Însă, acest lucru nu este întotdeauna și adevărat. În anumite situații, legumele pot fi chiar mai sănătoase după ce au fost gătite.

Roșii

Potrivit nutriționiștilor, roșiile sunt chiar mai sănătoase după ce au fost gătite.

„Încălzirea roșiilor face ca antioxidantul licopen să fie mai biodisponibil”, spune medicul nutriționist Lauri Wright, potrivit informațiilor de la marthastewart.com. Licopenul poate reduce riscul apariției bolilor cronice, cum ar fi cancerul.

Morcovi

Și morcovii sunt mai sănătoși după ce au fost gătiți, potrivit experților.

„Gătirea la abur sau coacerea morcovilor crește biodisponibilitatea betacarotenului, un antioxidant din organism care se transformă în vitamina A, contribuind la sănătatea ochilor, a sistemului imunitar și a pielii”, mai spune Wright.

Dovleacul spaghetti

Acest sortiment de dovleac ar trebui gătit pentru a putea absorbi mai ușor nutrienții din acesta. Un ingredient comun în multe preparate toamna, acest tip de dovleac este o alegere perfectă pentru dietă.

Spanac

Spanacul este faimos pentru nenumăratele efecte benefice pe care le poate avea asupra organismului. Cu toate acestea, un detaliu pe care nu foarte mulți oameni îl cunosc este faptul că spanacul este mult mai sănătos atunci când a fost gătit.

Spanacul conține acid oxalic, care poate îngreuna absorbția acestor minerale de către organism. Gătirea descompune acidul oxalic, făcând mineralele mai ușor de absorbit în organism.

„De asemenea, ajută la activarea betacarotenului”, spune medicul Ashley Koff. Aceste legume sunt foarte importante pentru buna funcționare a organismului și sunt chiar mai bune când sunt gătite.

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