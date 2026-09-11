Fiica lui Gwyneth Paltrow și-a găsit iubirea. Cine este bărbatul misterios cu care Apple Martin a fost surprinsă sărutându-se pasional

Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a lui Chris Martin, pare să aibă parte de o perioadă cât se poate de frumoasă. Tânăra de 22 de ani a fost surprinsă recent în Hamptons în compania unui bărbat misterios, iar imaginile în care cei doi s-au sărutat pasional au atras imediat atenția. Acum, identitatea celui care pare să-i fi furat inima a fost dezvăluită.

Fiica lui Gwyneth Paltrow s-a îndrăgostit Foto: arhiva Click!

Apple Martin, fiica lui Gwyneth Paltrow și a solistului Coldplay, Chris Martin, pare să aibă o nouă poveste de dragoste. Tânăra de 22 de ani a fost surprinsă recent în Hamptons alături de un bărbat misterios, iar identitatea acestuia a fost acum dezvăluită.

Potrivit Daily Mail, Apple se întâlnește cu Moshe Levi, fost sportiv și filantrop. Cei doi au studiat la Vanderbilt University, iar relația lor ar dura de cel puțin un an.

Levi a absolvit facultatea în 2025, cu o specializare în economie și business. În trecut, a practicat fotbal și cricket la nivel competițional, iar familia sa, originară din Peru, a fondat în 2019 organizația nonprofit MOSHA, care sprijină accesul copiilor defavorizați din Peru la educație. Tânărul vorbește patru limbi: engleză, spaniolă, franceză și italiană.

Apple Martin, surprinsă în ipostaze tandre

1/2 Apple Martin și Moshe Levi, surprinși într-un moment tandru Foto: Daily Mail

Cei doi au fost fotografiați în Hamptons, unde au ieșit la cumpărături. La un moment dat, Apple și-a încolăcit brațele în jurul gâtului lui Levi și l-a sărutat pasional, înainte ca cei doi să-și continue plimbarea ținându-se de mână.

Apple a mai stârnit speculații în luna mai, când a publicat pe Instagram o fotografie în care apărea apropiată de un bărbat brunet. Nu a dezvăluit atunci identitatea acestuia și nici nu este clar dacă era vorba despre Moshe Levi.

Viața sentimentală nu este singurul domeniu în care Apple are parte de succes. Fiica lui Gwyneth Paltrow a apărut recent în campania de vară a casei de modă Chloé și a colaborat anterior cu branduri precum Self-Portrait și GapStudio.

Apple a absolvit în luna mai Vanderbilt University, unde a studiat drept, istorie și societate, iar acum pare să se bucure din plin de noua etapă a vieții sale.