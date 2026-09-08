 Are o mustață de peste un metru! Povestea frizerului turc care a ajuns o vedetă locală
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Are o mustață de peste un metru! Povestea frizerului turc care a ajuns o vedetă locală

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Are o mustață mai lungă decât o sabie! Hacı Kırbaç (81 de ani), un frizer din districtul Horasan, provincia Erzurum, a devenit celebru în întreaga Turcie datorită părului facial impresionant, pe care nu l-a mai tuns de aproximativ 60 de ani. Localnicii l-au poreclit „Sabia din Horasan”, nume inspirat de lungimea impresionantă a mustății lui.

Hacı Kırbaç este foarte mândru de mustața lui
Hacı Kırbaç este foarte mândru de mustața lui Foto: Profimedia

În prezent, bărbatul este considerat unul dintre cei mai cunoscuți purtători de mustață din țară. Aceasta a ajuns la 1,5 metri lungime în perioada în care s-a bucurat de cea mai mare notorietate. Frizerul spune că a moștenit pasiunea pentru părul facial de la tatăl și bunicul său, însă un concurs televizat din anii ’80 l-a determinat să își lase mustața să crească și mai mult.

De atunci, a îngrijit-o cu mare atenție, iar secretul modului în care o întreține nu l-a dezvăluit nimănui. Bărbatul, tată a cinci copii și bunic a 43 de nepoți, lucrează în prezent în frizeria sa alături de fiul său, Muhammet.

El are un salon de frizerie în Erzurum
El are un salon de frizerie în Erzurum Foto: Profimedia

Spune că întreținerea unei asemenea mustăți este dificilă și costisitoare, însă faptul că este frizer îl ajută să o îngrijească singur. În prezent, mustața sa depășește în continuare un metru, dar nu mai e la fel de bogată ca pe vremuri.

Kırbaç spune că este ultimul „campion al mustății” din Turcia. În trecut, a avut doi rivali, însă ambii au murit, iar tradiția nu a mai fost continuată. „Aș putea să o las să crească și mai mult, dar nu mai am rivali. Pentru mine este suficient de lungă și de spectaculoasă”, a declarat el pentru agenția DHA.

Hacı Kırbaç intenționează să își radă celebra mustață dacă ajunge la Mecca

Frizerul este apreciat inclusiv de politicieni și spune că s-a întâlnit de trei ori cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan. La aceste întâlniri a purtat întotdeauna pălărie, un accesoriu de care nu se desparte. „Nu ies niciodată din casă fără cravată și pălărie”, spune Kırbaç, care afirmă că acordă o atenție deosebită aspectului său.

În fața salonului, bărbatul recită uneori poezii și cântă melodii populare, atrăgând trecătorii și turiștii. Dacă sănătatea îi va permite, intenționează să facă un pelerinaj la Mecca, după care spune că își va rade celebra mustață, conform tradiției religioase.

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