 Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de fiica lor în prima zi de școală. Cum au fost surprinși la festivitate
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Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, alături de fiica lor în prima zi de școală. Cum au fost surprinși la festivitate

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Aheea, fiica lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru, a început clasa a IV-a. Cei doi părinți au însoțit-o la festivitatea de deschidere a noului an școlar și au fost alături de ea în acest moment important.

Nicușor Dan și soția sa au participat la festivitatea fetei lor
Nicușor Dan și soția sa au participat la festivitatea fetei lor Foto: arhivă

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au avut parte de un moment important în familie, luni dimineață. Cei doi și-au însoțit fiica, Aheea, în prima zi de școală, micuța începând anul școlar 2026-2027 în clasa a IV-a. Președintele și partenera sa au fost alături de ea la festivitatea de deschidere și au condus-o până la intrarea în clasă.

Noul an școlar a început cu emoții pentru familia lui Nicușor Dan. Președintele României a ajuns luni dimineață la Școala Gimnazială Nr. 150 din București, unde fiica sa, Aheea, a început clasa a IV-a. Alături de el s-a aflat Mirabela Grădinaru, iar cei trei au atras atenția prin apariția relaxată și atmosfera de familie de la începutul anului școlar.

Aheea a mers înaintea părinților, ținând în mâini un buchet de flori, iar Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au însoțit-o până la intrarea în școală. Președintele a fost, de asemenea, însoțit de agenți ai Serviciului de Protecție și Pază.

Nicușor Dan, prezent la deschiderea anului școlar. Ce mesaj a transmis despre programul „Masă Caldă”

După momentul petrecut alături de fiica sa, Nicușor Dan și-a continuat agenda oficială și a mers la Școala Gimnazială Nr. 1 din comuna Curcani, județul Călărași. Cu această ocazie, șeful statului a vorbit despre problemele cu care se confruntă sistemul de educație și despre măsurile care ar putea veni în sprijinul elevilor.

Unul dintre subiectele abordate a fost programul „Masă Caldă”, despre care președintele consideră că ar trebui extins la nivel național. Nicușor Dan a susținut că utilitatea programului este una evidentă și că ar putea fi găsite resurse prin reducerea cheltuielilor din alte domenii.

Nicușor Dan la festivitatea fetiței jpeg
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Nicușor Dan la festivitatea fetiței jpeg Foto: captură Antena3

Fenomenul mamelor minore, printre problemele discutate de președinte la începutul anului școlar

În cadrul vizitei din județul Călărași, Nicușor Dan a atras atenția și asupra fenomenului mamelor minore și asupra importanței menținerii copiilor cât mai mult timp în sistemul de educație. Președintele a subliniat că un parcurs școlar mai lung poate avea un rol important în dezvoltarea și viitorul unui copil.

Totodată, acesta a vorbit despre condițiile pe care elevii le găsesc atunci când ajung la școală și despre necesitatea unor soluții care să răspundă concret nevoilor acestora. Declarațiile au fost făcute în prima zi a anului școlar 2026-2027, în timpul vizitei efectuate la unitatea de învățământ din Curcani.

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