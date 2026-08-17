 Iubitorii de cafea trebuie să știe asta! Oamenii de știință au găsit o legătură între consumul de cafea, grăsimea corporală și nivelul de testosteron
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Iubitorii de cafea trebuie să știe asta! Oamenii de știință au găsit o legătură între consumul de cafea, grăsimea corporală și nivelul de testosteron

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Prima cafea a zilei este aproape un ritual. Ne ajută să ne trezim, ne pune în mișcare și face începutul dimineții mai ușor. Un nou studiu realizat de cercetători din Finlanda scoate la iveală și alte posibile legături între consumul de cafea și modul în care funcționează organismul.

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Cercetarea a analizat 2.264 de adulți, iar persoanele care au băut mai multă cafea au avut, în medie, mai puțină grăsime corporală și viscerală și mai multă masă musculară. La bărbați, oamenii de știință au observat și un profil hormonal și metabolic diferit, inclusiv niveluri mai mari de testosteron total. 

Ce a urmărit, de fapt, noul studiu despre cafea

Cercetarea, publicată la 16 iulie 2026 în European Journal of Nutrition, s-a bazat pe datele din Northern Finland Birth Cohort 1966, un proiect de cercetare care urmărește persoane născute în nordul Finlandei.

Participanții aveau 46 de ani în momentul în care au fost colectate datele analizate. Cercetătorii au luat în calcul consumul obișnuit de cafea și au urmărit o serie de indicatori legați de compoziția corporală, metabolism, glucoză, insulină și hormoni sexuali.

Participanții au fost împărțiți în patru categorii, în funcție de consum:

- fără cafea;

- una-două cești pe zi;

- trei-patru cești pe zi;

- cel puțin cinci cești pe zi.

Un detaliu interesant este că doar 70 dintre cei 2.264 de participanți au declarat că nu beau deloc cafea.

Mai multă cafea, mai puțină grăsime corporală

Una dintre cele mai interesante observații nu are legătură cu testosteronul, ci cu masa corporală.

Persoanele din grupurile cu un consum mai ridicat de cafea au avut:

  • un procent mai mic de grăsime corporală;
  • o masă totală de grăsime mai redusă;
  • mai puțină grăsime viscerală;
  • mai multă masă musculară scheletică.

În schimb, indicele de masă corporală, sau IMC, era similar între grupurile de consum. Cu alte cuvinte, diferența observată nu pare să fie pur și simplu una de greutate, ci mai degrabă de compoziție corporală: mai puțină grăsime și mai multă masă musculară în rândul celor care beau mai multă cafea.

Această observație este importantă pentru că IMC-ul nu poate spune singur cât din greutatea unei persoane reprezintă țesut adipos și cât reprezintă masă musculară.

Legătura cafelei cu testosteronul

În cazul bărbaților, consumul mai mare de cafea a fost asociat cu niveluri mai ridicate de testosteron total. După ajustarea rezultatelor pentru factori precum IMC, nivelul de educație, fumatul, activitatea fizică și consumul de alcool, asocierea s-a menținut.

Cercetătorii au estimat că fiecare ceașcă suplimentară de cafea pe zi era asociată cu o creștere de aproximativ 0,29 nmol/L a testosteronului total.

Testosteron total versus testosteron liber

Studiul a identificat, în același timp, niveluri mai mari ale SHBG și niveluri mai mici ale testosteronului liber și ale indicelui androgenic liber la bărbații care au băut mai multă cafea.

SHBG este o proteină care se leagă de hormonii sexuali și îi transportă în sânge. Din acest motiv, o valoare mai mare a testosteronului total nu înseamnă automat că organismul are mai mult testosteron disponibil în formă liberă.

Prin urmare, rezultatul studiului este mult mai complex decât ideea simplă că „o cafea în plus înseamnă mai mult testosteron”.

Cercetătorii vorbesc despre un profil hormonal diferit, care ar putea avea relevanță pentru sănătatea metabolică.

Ce s-a observat în cazul femeilor

La participante, un consum mai mare de cafea a fost asociat cu niveluri mai ridicate ale SHBG și cu niveluri mai mici ale testosteronului liber și ale indicelui androgenic liber. Cercetătorii nu au observat însă același tipar privind testosteronul total și testosteronul biodisponibil identificat la bărbați.

Tocmai de aceea, autorii descriu rezultatele hormonale drept specifice sexului și nu le tratează ca pe un efect universal al cafelei.

Cafeaua și metabolismul

La bărbați, consumul mai ridicat de cafea a fost asociat și cu un profil mai favorabil al glucozei și insulinei.

Cercetătorii au observat:

- niveluri mai mici ale insulinei;

- niveluri mai mici ale insulinei în timpul testării glucozei;

- indicatori mai mici ai rezistenței la insulină;

- sensibilitate mai bună la insulină.

În plus, persoanele care au consumat mai multă cafea au avut niveluri mai mici ale unor aminoacizi cu catenă ramificată, cunoscuți drept BCAA, printre care leucina, izoleucina și valina. Acești compuși sunt implicați în metabolism, iar nivelurile crescute au fost asociate în cercetări anterioare cu rezistența la insulină și alte probleme metabolice.

@Freepik

Editor: Raluca Toma

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