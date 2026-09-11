 Vrei să găsești drumul cel mai rapid spre succes? Află sfaturile unor personalități de top din industria afacerilor
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Vrei să găsești drumul cel mai rapid spre succes? Află sfaturile unor personalități de top din industria afacerilor

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Într-o piață a muncii în care CV-urile arată din ce în ce mai asemănător, diferențele reale se văd în felul în care gândești, în întrebările pe care le pui și în disponibilitatea de a-ți asuma riscuri. 

Cum să ai succes în afaceri
Cum să ai succes în afaceri Foto: arhivă

  Șase lideri de business explică ce observă cel mai des la oamenii care reușesc să se remarce și ce sfaturi ar da celor care vor să avanseze.  

Lecția oferită de un titan al cosmeticelor

Pentru Charlotte Tilbury, fondatoarea brand-ului de cosmetice cu același nume, succesul a venit din refuzul de a accepta limitele impuse de alții. Charlotte Tilbury spune că a fost adesea considerată „nebună” sau „nerealistă”, însă a învățat să ignore vocile care o descurajau.

Nimic nu este imposibil. Limitele sunt cele pe care ți le pui singur”, spune ea.

Tilbury crede că fiecare obstacol este o oportunitate de recalibrare, nu un eșec. Multe dintre provocările care i-au marcat cariera au transformat-o într-un lider mai puternic: „Provocarea este oportunitate și te duce în locuri mai bune”, potrivit BBC

Filosofia lui Charlie Bowes-Lyon

Charlie Bowes-Lyon, cofondatorul brandului Wild, este convins că atitudinea cântărește mai mult decât abilitățile tehnice. „Pentru mine, e 90% atitudine și 10% skill. Skill-urile se învață, atitudinea nu”.

El spune că mulți oameni par mai siguri pe ei decât sunt în realitate - „toți se prefac până reușesc”. Iar la interviu, un detaliu contează enorm: întrebările de la final.

Candidații care nu întreabă nimic „rareori primesc jobul”. Bowes-Lyon recomandă o întrebare simplă, dar revelatoare: Cum arată succesul în acest rol?

Care este motorul performanței pentru Marcia Kilgore

Marcia Kilgore, fondatoarea Beauty Pie și Soap & Glory, caută oameni care pun întrebări, se implică și vor să fie utili. Curiozitatea este, pentru ea, un indicator clar al potențialului.

Kilgore subliniază și importanța comunicării: multe probleme apar din lipsa ei. Sfatul ei este simplu: ascultă, respiră și răspunde abia după ce ai procesat cererea. „Răspunsul nu trebuie să fie imediat, dar trebuie să fie gândit”.

Strategia Anabelei Kindersley

Anabel Kindersley, CEO Neal’s Yard Remedies, crede în puterea expunerii. „Spune da la tot. Poate fi inconfortabil, dar fă-o oricum”. Este o abordare care i-a definit cariera, de la actorie la scris și apoi la business. Pentru ea, sinceritatea și încrederea în propriile abilități sunt esențiale.

Kindersley caută oameni cu „EQ egal cu IQ” - inteligență emoțională la fel de puternică precum cea analitică.

Recomandarea lui Charlie Nunn

Charlie Nunn, CEO Lloyds Banking Group, pune preț pe curiozitate, reziliență și deschiderea către noile tehnologii, inclusiv AI. Dar, mai presus de toate, caută oameni care știu să lucreze în echipă: „În centrul majorității joburilor stă capacitatea de a lucra împreună”.

Pentru a crește profesional, Nunn recomandă roluri care te sperie puțin. El însuși a fost „terorizat” de joburile din retail, dar acestea i-au oferit experiență valoroasă. „Dacă ceva pare riscant, încearcă-l. Vei învăța mai mult și îți vei lărgi CV-ul”.

Sfatul lui James Reed 

James Reed, CEO al companiei de recrutare Reed, spune că mulți candidați greșesc când se concentrează pe ce poate face angajatorul pentru ei, în loc să se întrebe: Cum sunt eu soluția pentru acest angajator?

Pe măsură ce AI devine tot mai prezent în recrutare, Reed recomandă ca aplicațiile să reflecte clar cerințele jobului. „Potrivește-ți abilitățile cu descrierea rolului”.

AI este „un instrument extraordinar”, dar nu trebuie să înlocuiască vocea candidatului. Rolul lui este să întărească aplicația, nu să o scrie în locul tău.

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